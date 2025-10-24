Vous aimez l’automne ? C’est peut-être la meilleure région où vivre

Les feuilles colorées pourraient être la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque l’on pense à l’automne. C’est la saison où les champs de citrouilles et les labyrinthes de maïs semblent apparaître mystérieusement du jour au lendemain, et où des chariots remplis de bottes de foin transportent les jeunes de cœur à travers la campagne. Les gens parcourent des kilomètres pour voir les rouges, les oranges et les jaunes qui annoncent l’arrivée de l’hiver, obstruant des routes panoramiques comme Skyline Drive en Virginie et la Columbia River Highway dans l’Oregon. Mais choisiriez-vous où vivre simplement parce que la région a de belles couleurs automnales ? Des logements abordables, des opportunités d’emploi et de bonnes écoles, combinés à une scène culturelle active et intéressante et à l’accès à vos activités préférées, rendent un endroit désirable toute l’année. Aucune région n’atteint la cible dans toutes les catégories, mais même si la Nouvelle-Angleterre est peut-être le premier endroit qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez aux couleurs d’automne, vous serez peut-être surpris d’apprendre que le Haut-Midwest pourrait être l’endroit idéal si vous aimez l’automne. Préparez-vous à commencer à décorer votre maison pour Halloween.

La qualité de vie, la valeur de la maison par rapport au revenu, le marché du travail et l’attrait d’une région sont les critères fréquemment utilisés pour définir les « meilleurs endroits où vivre ». Une étude de l’International Economic Review de 2022 a utilisé des données concrètes pour déterminer que le Minnesota est l’un des deux États ayant le niveau de vie le plus élevé. Le haut Midwest est fortement boisé et présente des couleurs automnales spectaculaires. Les petites villes reliées par des routes pittoresques célèbrent la précieuse saison entre l’été et l’hiver. Une culture vivante qui s’étend de l’histoire des Indiens des bois et des plaines à l’art contemporain du Walker Art Center garantit un style de vie stimulant aux résidents. Choisir le meilleur endroit pour vivre au Minnesota ou dans le haut Midwest peut être difficile en raison de sa diversité.