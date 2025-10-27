La fonctionnalité de garage qui ajoute instantanément à la valeur de votre maison

Avoir un garage peut augmenter considérablement la valeur de votre maison si jamais vous décidez de vendre (ou si vous êtes déjà en train de le faire). En fait, vous pourriez vendre votre maison jusqu’à 13 % de plus si elle est dotée d’un garage. Bien entendu, des facteurs tels que la taille, le type de garage, l’état et votre emplacement joueront tous un rôle important dans la détermination de la valeur ajoutée. Pourtant, les garages sont un argument de vente majeur pour certains acheteurs, et beaucoup n’envisageront pas complètement une annonce de maison si elle n’est pas accompagnée d’un type de garage.
En parlant de types, il existe une caractéristique polyvalente qui peut instantanément rendre votre maison plus attrayante et augmenter la valeur de la propriété jusqu’à 33 000 $ : un garage fermé. Un garage fermé est un garage attenant à votre maison et sécurisé par des murs, un toit et une porte. Bien que de nombreuses maisons disposent d’un garage fermé, d’autres peuvent en avoir un indépendant, ce qui signifie que vous devrez marcher quelques mètres supplémentaires jusqu’à votre voiture. Certaines maisons ne disposent que d’un abri d’auto, qui offre un peu de protection tout en laissant votre véhicule exposé ; ceux-ci augmentent la valeur de la propriété, mais seulement d’environ 1 à 5 %. Les garages fermés sont plus recherchés car ils protègent bien votre véhicule et sont incroyablement polyvalents. Ils peuvent servir d’espace de rangement (parfait lorsque votre décor saisonnier commence à déborder du placard du hall) ou remplir leur fonction prévue, en protégeant votre véhicule des intempéries et des effractions potentielles. Et les avantages ne s’arrêtent pas là.
Voici pourquoi les garages fermés ajoutent de la valeur à une propriété
Les garages fermés peuvent donner une sérieuse valeur à votre propriété grâce à toute la commodité et les avantages qu’ils apportent. Vous pouvez monter dans votre voiture directement depuis l’intérieur de votre maison sans jamais sortir. Ceci est particulièrement utile les jours de pluie ou de neige, ou lorsqu’il est très tard ou tôt le matin. Montez simplement dans votre voiture, ouvrez la porte du garage et partez.
Mais en plus d’offrir un accès direct à la maison, les garages fermés offrent également beaucoup d’espace de stockage supplémentaire, même lorsque la voiture est garée à l’intérieur. Vous pouvez ajouter des panneaux perforés ou des étagères pour maximiser le rangement de votre garage, empêchant ainsi l’encombrement de s’accumuler à l’intérieur de votre maison, en particulier dans les placards et les armoires. Les garages fermés servent également d’endroit sûr et sécurisé pour garder un véhicule, contrairement à un garage ou une allée détaché. Ils protègent les voitures des fortes expositions au soleil (qui peuvent faire décolorer la peinture), de la grêle, des débris volants les jours venteux et d’autres dommages liés aux intempéries. De plus, ils offrent un niveau de sécurité supplémentaire, rendant la voiture moins vulnérable aux effractions.
Et voici la meilleure partie. Un garage fermé peut facilement être transformé en une autre pièce, comme une salle de sport à domicile, une chambre d’amis, un bureau ou même un studio de podcast. La conversion d’un garage en surface habitable peut augmenter la valeur de revente d’une maison de 10 à 20 %, selon les prêts pour l’amélioration de l’habitat (HFS). De plus, disposer de cet espace supplémentaire vous offre une tranquillité d’esprit, que vous décidiez d’agrandir votre famille, d’inviter un parent à vivre avec vous ou même de le louer pour vous aider à couvrir les frais hypothécaires.