La fonctionnalité de garage qui ajoute instantanément à la valeur de votre maison

Les garages fermés peuvent donner une sérieuse valeur à votre propriété grâce à toute la commodité et les avantages qu’ils apportent. Vous pouvez monter dans votre voiture directement depuis l’intérieur de votre maison sans jamais sortir. Ceci est particulièrement utile les jours de pluie ou de neige, ou lorsqu’il est très tard ou tôt le matin. Montez simplement dans votre voiture, ouvrez la porte du garage et partez.

Mais en plus d’offrir un accès direct à la maison, les garages fermés offrent également beaucoup d’espace de stockage supplémentaire, même lorsque la voiture est garée à l’intérieur. Vous pouvez ajouter des panneaux perforés ou des étagères pour maximiser le rangement de votre garage, empêchant ainsi l’encombrement de s’accumuler à l’intérieur de votre maison, en particulier dans les placards et les armoires. Les garages fermés servent également d’endroit sûr et sécurisé pour garder un véhicule, contrairement à un garage ou une allée détaché. Ils protègent les voitures des fortes expositions au soleil (qui peuvent faire décolorer la peinture), de la grêle, des débris volants les jours venteux et d’autres dommages liés aux intempéries. De plus, ils offrent un niveau de sécurité supplémentaire, rendant la voiture moins vulnérable aux effractions.

Et voici la meilleure partie. Un garage fermé peut facilement être transformé en une autre pièce, comme une salle de sport à domicile, une chambre d’amis, un bureau ou même un studio de podcast. La conversion d’un garage en surface habitable peut augmenter la valeur de revente d’une maison de 10 à 20 %, selon les prêts pour l’amélioration de l’habitat (HFS). De plus, disposer de cet espace supplémentaire vous offre une tranquillité d’esprit, que vous décidiez d’agrandir votre famille, d’inviter un parent à vivre avec vous ou même de le louer pour vous aider à couvrir les frais hypothécaires.