Les loteries de logements abordables en valent-elles la peine ? Ou sont-ils juste une perte de temps

Trouver l’appartement parfait peut donner l’impression de décrocher le jackpot, jusqu’à ce que vous réalisiez que le véritable pari est de savoir si vos revenus, vos cotes de crédit, vos antécédents d’expulsion et votre demande de location peuvent battre les chances de vous sortir d’une longue liste d’attente. Alors que les prix des loyers continuent de dépasser l’inflation, vous avez peut-être entendu parler de participer à une loterie de logements abordables pour obtenir un loyer inférieur au marché ou même une accession à la propriété subventionnée. Résultat en aval des initiatives de développement de logements abordables financées par des programmes fédéraux tels que le crédit d’impôt pour les logements à faible revenu (LIHTC), les loteries immobilières se trouvent généralement dans les grands marchés urbains comme New York, San Francisco et Chicago. Malgré les longues difficultés et les temps d’attente, les loteries de logements abordables sont l’un des rares moyens équitables d’obtenir un logement stable dans les zones où les coûts sont élevés, un prix qui peut radicalement changer votre avenir financier.

Les loteries de logements abordables sont exactement ce à quoi elles ressemblent : une chance d’obtenir un loyer que vous pouvez réellement vous permettre. S’appuyant sur une sélection aléatoire parmi un bassin de candidats en ligne, les municipalités les utilisent lorsque la demande dépasse de loin l’offre de logements soumis à conditions de revenus. Les candidatures doivent généralement répondre à des critères de revenu, de taille du ménage et, parfois, de préférence. Par exemple, les anciens combattants, les travailleurs locaux ou les locataires déplacés peuvent progresser dans la file d’attente. Les victimes de violences domestiques et les personnes sans logement sont également prioritaires. Au lieu d’un modèle du premier arrivé, premier servi, les loteries sont conçues pour attribuer équitablement des logements rares et inférieurs au marché, financés par des fonds publics ou liés aux exigences de développement, sans contrôle arbitraire. La plupart des loteries s’adressent aux salariés aux revenus faibles ou modérés qui gagnent trop pour avoir droit aux subventions traditionnelles, mais trop peu pour pouvoir se permettre les taux du marché. Pour tous ceux qui sont coincés entre des coûts croissants et une disponibilité limitée, ils peuvent offrir un accès à un logement abordable.