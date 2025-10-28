Le style de maison classique qui est très demandé pour l’immobilier et pourquoi

Si vous demandez à près de la moitié des Américains de nommer leur style de maison préféré, leur réponse sera probablement la maison de style Craftsman. Le site immobilier Trulia a commandé une enquête auprès d’environ 2 000 personnes âgées de 18 ans et plus et a constaté que 43 % d’entre elles préfèrent ce style, et la plupart d’entre elles étaient des millennials de moins de 34 ans. À Atlanta, les maisons Craftsman représentaient 14,2 % de toutes les annonces, le ratio le plus élevé de toutes les grandes villes du pays. Ce style prend également de la valeur plus régulièrement que tout autre type de maison. Qu’est-ce qu’une maison de style artisanal ? Heureux que vous ayez demandé !

Les maisons de style artisanal sont des maisons modestes, d’un étage à un étage et demi, qui se répartissent souvent en quatre types : bungalow, style prairie, renaissance de la mission et foursquare américain. Ils ont commencé à apparaître à travers le pays à la fin du 19e et au début du 20e siècle en réaction à la production de masse pendant la révolution industrielle. Les maisons populaires de cette époque s’appuyaient fortement sur les nouvelles technologies et étaient d’apparence plus ornée et pointilleuse. Le style Craftsman s’est appuyé sur la simplicité et le savoir-faire. L’attention portée aux détails définit ce style et se voit facilement dans des caractéristiques telles que les armoires encastrées, les toits à faible pente, les boiseries sculptées à la main et les poutres apparentes. De larges porches avec des colonnes en brique, en pierre ou en bois sont également une caractéristique de ce style. Son regain de popularité est à l’image de son développement. Alors que les acheteurs sont confrontés à une économie incertaine, à un marché du travail et à des événements mondiaux volatils, les maisons de style artisanal offrent confort et retour à une époque plus simple et plus axée sur la communauté.