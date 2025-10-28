Le style de maison classique qui est très demandé pour l’immobilier et pourquoi

Si vous demandez à près de la moitié des Américains de nommer leur style de maison préféré, leur réponse sera probablement la maison de style Craftsman. Le site immobilier Trulia a commandé une enquête auprès d’environ 2 000 personnes âgées de 18 ans et plus et a constaté que 43 % d’entre elles préfèrent ce style, et la plupart d’entre elles étaient des millennials de moins de 34 ans. À Atlanta, les maisons Craftsman représentaient 14,2 % de toutes les annonces, le ratio le plus élevé de toutes les grandes villes du pays. Ce style prend également de la valeur plus régulièrement que tout autre type de maison. Qu’est-ce qu’une maison de style artisanal ? Heureux que vous ayez demandé !
Les maisons de style artisanal sont des maisons modestes, d’un étage à un étage et demi, qui se répartissent souvent en quatre types : bungalow, style prairie, renaissance de la mission et foursquare américain. Ils ont commencé à apparaître à travers le pays à la fin du 19e et au début du 20e siècle en réaction à la production de masse pendant la révolution industrielle. Les maisons populaires de cette époque s’appuyaient fortement sur les nouvelles technologies et étaient d’apparence plus ornée et pointilleuse. Le style Craftsman s’est appuyé sur la simplicité et le savoir-faire. L’attention portée aux détails définit ce style et se voit facilement dans des caractéristiques telles que les armoires encastrées, les toits à faible pente, les boiseries sculptées à la main et les poutres apparentes. De larges porches avec des colonnes en brique, en pierre ou en bois sont également une caractéristique de ce style. Son regain de popularité est à l’image de son développement. Alors que les acheteurs sont confrontés à une économie incertaine, à un marché du travail et à des événements mondiaux volatils, les maisons de style artisanal offrent confort et retour à une époque plus simple et plus axée sur la communauté.
Les acheteurs aiment le charme historique et la qualité des maisons de style Craftsman.
L’accent mis par The Craftsman sur l’artisanat fait main semble refléter l’obsession des millennials pour le bricolage, ce qui explique peut-être pourquoi ce style est si populaire parmi cette génération. Alors que les générations précédentes étaient motivées à bricoler pour des raisons financières, cette génération de jeunes propriétaires est motivée par des facteurs émotionnels tels que le sentiment d’accomplissement dans la transformation de leur espace. Il y a un changement culturel vers acheter moins mais investir dans la qualité. Bien que de nombreux styles de maison modernes puissent sembler à l’emporte-pièce et que les styles Craftsman partagent des similitudes, ces styles de maison offrent un charme et un caractère uniques. C’est l’un des nombreux styles de maison considérés comme désuets et que nous devrions ramener pour leur charme.
Si vous envisagez d’acheter une jolie maison d’artisan, sachez que même s’il y a de nombreux avantages à vivre dans ce type de maison, il y a aussi quelques inconvénients. Beaucoup de ces maisons ont plus de 100 ans, ce qui comporte son lot de défis. Les fondations peuvent s’affaiblir avec le temps, vous devrez donc vous assurer que les fissures ou les fuites ont été réparées. De plus, les systèmes mécaniques tels que le câblage électrique et la plomberie peuvent nécessiter une mise à jour. Les anciens câbles et tubes de boutons et de tubes présentent un risque d’incendie potentiel en raison du câblage exposé, et les métaux utilisés dans les anciennes plomberies peuvent rendre votre eau impropre à la consommation. Une bonne inspection peut aider à identifier tout problème potentiel. Vous devrez particulièrement faire attention aux signaux d’alarme si l’artisan que vous envisagez d’acheter était une maison inversée.