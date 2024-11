Qu’est-ce que l’effet rideau de douche et comment puis-je l’arrêter ?

J’étais un garçon lorsque le classique d’horreur d’Alfred Hitchcock de 1960 Psycho sortir en salles. Si j’avais été un garçon précoce et plus féru de physique en regardant la scène où le personnage de Janet Leigh est attaqué alors qu’il prenait une douche, je me serais levé au théâtre et j’aurais crié : « La scène est fausse ! Regardez, il n’y a pas d’effet rideau de douche !

En effet, le rideau de douche ne s’est pas déplacé vers l’intérieur comme il aurait dû. Il ne s’accrochait pas de manière effrayante à Mme Leigh lorsque l’eau tombait de la pomme de douche. Le rideau est resté en place jusqu’à ce que le personnage d’Anthony Perkins l’écarte pour pouvoir brandir son couteau.

Personne n’a besoin de drame sous la douche, alors voici une explication de l’effet redouté du rideau de douche et comment l’arrêter.

Qu’est-ce que l’effet rideau de douche ?

Ce phénomène se produit après avoir allumé la douche. Tandis que vous restez là, le rideau de douche dérive vers vous, se collant parfois à vous.

Si vous aimez les anecdotes, vous serez ravi de savoir que l’effet rideau de douche peut également être appelé le principe de Bernoulli. Dans son livre de 1738 Hydrodynamique, Le mathématicien suisse Daniel Bernoulli a écrit que la pression diminue lorsque le débit d’air augmente. Le jet de la douche augmente le débit d’air, réduisant ainsi la pression dans la zone de douche et faisant rentrer le rideau.

Quelles sont les causes de l’effet rideau de douche ?

Il existe trois explications à l’effet rideau de douche, toutes basées sur la différence de pression de l’air dans la zone de douche par rapport à la zone sans douche.

Différence de densité de l’air

L’eau chaude de la pomme de douche provoque de l’air chaud qui monte vers le haut de la douche et se répand sur la tringle du rideau de douche. Cela réduit la pression de l’air à l’intérieur de la partie inférieure de la zone de douche. L’air extérieur, à une pression plus élevée, se déplace vers la région de basse pression située au bas du rideau, poussant le rideau avec lui. Cela a du sens lorsque l’eau est chaude, mais l’effet rideau de douche se produit également avec de l’eau froide.

Le principe de Bernoulli

Étant donné que l’augmentation de la vitesse entraîne une diminution de la pression, le jet de la pomme de douche pousse l’air sur la surface intérieure du rideau. Cela augmente la vitesse de l’air et diminue la pression de l’air à l’intérieur du rideau. La différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur provoque le déplacement du rideau vers l’intérieur.

Il est intéressant de noter que le principe de Bernoulli contribue également à expliquer pourquoi un avion atteint la portance. Ses ailes sont courbées pour que l’air circule plus rapidement vers le haut, réduisant ainsi la pression de l’air, et s’écoule plus lentement en dessous, ce qui augmente la pression de l’air !

Vortex horizontal

Le jet de douche crée un vortex horizontal, une masse de fluide qui tourne autour d’une ligne d’axe central. Une tornade est un exemple de vortex. L’œil du vortex est une région de basse pression, ce qui explique pourquoi des objets et des personnes peuvent être aspirés par une tornade.

Dans la douche, l’axe du vortex créé par l’eau pulvérisée est perpendiculaire au rideau. La faible pression de l’œil vortex attire le rideau de douche.

8 façons de surmonter l’effet rideau de douche

Ne te douche pas

Vous pouvez profiter d’un bain relaxant pour vous nettoyer et vous calmer. Pas de douche = pas d’effet rideau de douche.

Passez à un rideau plus lourd

La pression d’aspiration du vortex de douche est souvent trop faible pour déplacer des rideaux plus lourds. Ou, au lieu de fermer complètement le rideau, laissez un petit espace sur un côté.

Utilisez un rideau avec des ventouses ou des aimants

Certains rideaux de douche ont des ventouses sur le bord inférieur, que vous poussez sur les côtés de la douche. D’autres rideaux sont dotés d’aimants en bas, bien que ceux-ci ne soient pas efficaces sur les baignoires en acrylique ou en fibre de verre.

Remplacer la pomme de douche

Installez une pomme de douche qui atomise moins l’eau. Un jet d’eau plus doux diminue la vitesse de l’air à l’intérieur de la douche.

Installer une porte de douche

L’effet rideau de douche vous dérange vraiment, installez une porte de douche vitrée. Ou créez une salle de bain humide sans rideaux de douche ni portes.

Installer une tringle à rideau basse

Utilisez une tringle à rideau de douche télescopique pour bloquer le rideau sur sa partie inférieure, évitant ainsi qu’il ne s’aspire à l’intérieur.

Utilisez un poids et une ficelle

Attachez un poids à une longue ficelle et attachez-le à la tringle à rideau au milieu et à l’intérieur du rideau. Le poids bas contre le rideau et au-dessus du bord du bac de douche ou de la baignoire cesse de gonfler sans laisser le poids heurter le bac ou la baignoire et l’endommager.

Utilisez une tringle à rideau de douche courbée

Une tringle à rideau de douche incurvée augmente l’espace de douche et réduit la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur. De plus, une tringle incurvée maintient le rideau contre la paroi intérieure d’une baignoire, surtout si vous utilisez des ventouses ou des aimants au fond.