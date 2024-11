5 conseils pour désencombrer et organiser votre placard

Un placard encombré n’est pas seulement une horreur ; c’est un facteur de stress. Mais il y a de fortes chances que vous ne portiez qu’un petit pourcentage de ces ratés, ce qui signifie que désencombrer votre garde-robe n’est pas une tâche aussi ardue qu’il y paraît – et le résultat sera libérateur.

« Avoir une armoire qui ne contient que les objets que vous aimez, où vous pouvez tout trouver facilement, c’est comme un câlin de bienvenue le matin. Cela peut vous aider à commencer votre journée dans un état d’esprit positif », explique Michele Vig, fondatrice de Neat Little Nest.

Si vous aspirez à un placard épuré, voici comment maîtriser le processus de désencombrement grâce aux conseils de cinq maîtres organisateurs.

Pourquoi devriez-vous désencombrer votre placard

Désencombrer votre placard, ou n’importe quel espace, facilite la recherche des ressources dont vous disposez et réduit l’anxiété. Cela vous permet également d’économiser de l’argent et vous aide à devenir plus durable, en vous aidant à éviter d’acheter des choses dont vous n’avez pas besoin.

«Lorsque nous accumulons des excès, nous contribuons souvent à une surconsommation, qui exerce une pression inutile sur les ressources de la planète», déclare Ben Hardman, créateur de Tiny Eco Home Life. « En réduisant judicieusement vos effectifs, non seulement vous simplifiez et minimisez votre vie, mais vous réduisez également votre empreinte environnementale à long terme. »

Conseils pour désencombrer votre placard

Des études montrent que nous portons environ 20 % de nos vêtements 80 % du temps. Le but ultime du désencombrement de votre garde-robe est donc d’arriver au point où vous aimez et portez chaque article à l’intérieur, explique Courtney Cummings, fondatrice de The Stylish Organizer. Voici comment y parvenir.

Retirez tout

Oui, jusqu’au bout. « Voir tout ce que vous possédez aura un grand impact visuel une fois réuni », explique Julie Leonard, coach de vie et de désencombrement certifiée.

Répartissez tout, y compris les vêtements et accessoires qui ne sont pas rangés dans votre placard, afin que vous puissiez voir toute l’étendue de ce à quoi vous avez affaire. Lorsque vous sortez vos vêtements, séparez-les en catégories comme les jeans, les pantalons habillés, les chemisiers, etc. Vous pouvez également profiter de cette occasion pour épousseter les étagères et passer l’aspirateur avant de remettre vos vêtements.

Modifier par catégorie

OKRASYUK/GETTY IMAGES

Concentrez-vous sur une catégorie de vêtements à la fois, comme les t-shirts ou les jupes, en pesant systématiquement l’importance de chaque article. « De cette façon, vous ne vous retrouverez pas avec douze pantalons kaki clair ou cinq cardigans noirs », explique Cummings.

Pour décider quoi conserver, demandez-vous :

Le portez-vous ? Si vous ne l’avez pas fait au cours de la dernière année (ou deux pour les vêtements d’hiver), il est probablement temps de laisser tomber.

Si vous ne l’avez pas fait au cours de la dernière année (ou deux pour les vêtements d’hiver), il est probablement temps de laisser tomber. Est-ce que ça rentre ? Essayez-le, et si ce n’est pas le cas, il est temps de vous séparer. « Libérez de l’espace pour les vêtements que vous porterez réellement et arrêtez de vous accrocher aux choses « au cas où », déclare Tina Priestly, PDG de Ready, Set, Refresh.

Essayez-le, et si ce n’est pas le cas, il est temps de vous séparer. « Libérez de l’espace pour les vêtements que vous porterez réellement et arrêtez de vous accrocher aux choses « au cas où », déclare Tina Priestly, PDG de Ready, Set, Refresh. Pouvez-vous le stocker ? Pensez à ranger vos vêtements et chaussures saisonniers dans un entrepôt temporaire pendant les mois d’automne et d’hiver, explique Elizabeth Dodson, cofondatrice de HomeZada.

Pensez à ranger vos vêtements et chaussures saisonniers dans un entrepôt temporaire pendant les mois d’automne et d’hiver, explique Elizabeth Dodson, cofondatrice de HomeZada. Est-ce que ça vous fait du mal ? «Peut-être associez-vous un objet à un mauvais moment de votre vie», explique Leonard. « Peut-être que vous n’aimez pas la texture, ou qu’elle était chère et que vous ne l’avez jamais portée ? Tous ces objets devraient disparaître.

«Peut-être associez-vous un objet à un mauvais moment de votre vie», explique Leonard. « Peut-être que vous n’aimez pas la texture, ou qu’elle était chère et que vous ne l’avez jamais portée ? Tous ces objets devraient disparaître. Est-ce peu pratique ? Soyez impitoyable avec cela, dit Leonard. « Ces bottes qui frottent ton talon, ce haut qui est transparent, cette robe qui ne te va pas bien, tu ne les porteras jamais. »

Soyez impitoyable avec cela, dit Leonard. « Ces bottes qui frottent ton talon, ce haut qui est transparent, cette robe qui ne te va pas bien, tu ne les porteras jamais. » Est-il taché ou endommagé ? Gardez-en quelques-uns pour les chiffons, mais le reste disparaît.

Gardez-en quelques-uns pour les chiffons, mais le reste disparaît. Avez-vous des doublons ? Vous n’avez probablement pas besoin de 10 paires de jeans.

Vous n’avez probablement pas besoin de 10 paires de jeans. Est-ce que cela vous parle ? C’est normal de laisser tomber, même si c’était un cadeau. Quelqu’un d’autre l’appréciera davantage.

C’est normal de laisser tomber, même si c’était un cadeau. Quelqu’un d’autre l’appréciera davantage. Aimez-vous colorier? Sinon, vous ne vous y sentirez jamais à votre meilleur.

Sinon, vous ne vous y sentirez jamais à votre meilleur. Allez-vous réellement le réparer ? Si vous ne comptez jamais réparer vos jeans déchirés, il est probablement temps de les laisser partir.

Si vous ne comptez jamais réparer vos jeans déchirés, il est probablement temps de les laisser partir. Est-ce un vêtement ou un souvenir ? «J’adore mes t-shirts de concert et j’en ai depuis des décennies», déclare Leonard. « Gardez ces souvenirs, mais rangez-les dans une boîte à souvenirs, pas dans votre garde-robe.

«J’adore mes t-shirts de concert et j’en ai depuis des décennies», déclare Leonard. « Gardez ces souvenirs, mais rangez-les dans une boîte à souvenirs, pas dans votre garde-robe. Pourquoi le gardez-vous ? N’attendez pas une occasion spéciale. Soit vous le vendez, soit vous l’utilisez. « Portez vos bons sous-vêtements ou ce pull en cachemire et sentez-vous mieux », explique Leonard.

Créez une pile peut-être

Ne laissez pas l’indécision entraver votre progression. Créez une pile de « peut-être » à revoir après avoir tout parcouru, explique Leonard. Vous pourriez être plus impitoyable la deuxième fois.

« Ou accrochez vos vêtements avec les cintres orientés dans le même sens et lorsque vous portez un article, tournez le cintre dans l’autre sens », explique Leonard. « Après six mois, voyez quels vêtements vous portez. »

Revoyez-le à nouveau

Cummings suggère de trier votre pile de stockage une fois de plus pour vérifier vos pensées sur chaque pièce. « Alors, vous l’avez fait! » dit-elle. Vous avez maintenant intentionnellement examiné chaque article de votre garde-robe et déterminé ce qui sera autorisé à y retourner. Cela mérite une étoile d’or ! »

Trier la purge

Mettez les vêtements que vous abandonnez en trois piles : donnez, vendez et recyclez. Et n’oubliez pas d’inviter vos amis et votre famille, ce qui peut être un moyen rapide de vous débarrasser de quelques favoris.

Jetez tout rapidement

Deux de nos experts ont souligné qu’il ne fallait pas s’embarrasser pour trouver l’endroit idéal pour donner ou vendre des articles, car il est tentant de récupérer des objets persistants. « Acceptez la nécessité pour eux d’avancer et ayez confiance que le centre de dons local qui dessert votre communauté le fera passer dans la meilleure des directions », explique Vig.

Cependant, Leonard met en garde contre toute décision irréfléchie, de peur de vous retrouver avec des regrets désencombrés. Pensez à mettre vos objets dans des sacs pour voir si vous les chercherez au cours des six prochains mois. Sinon, faites don du sac.

Créer un système d’organisation

OLGA ROLENKO/GETTY IMAGES

Une fois que vous n’êtes plus encombré dans votre placard, conservez-le ainsi en mettant à jour votre système.

Pour vous aider :

Évaluez votre espace de rangement. A-t-il besoin d’une autre tringle de suspension, d’organisateurs de casiers ou d’étagères ?

A-t-il besoin d’une autre tringle de suspension, d’organisateurs de casiers ou d’étagères ? Investissez dans des cintres de qualité et utilisez le même type pour un look propre et organisé. « Les cintres fins en velours conviennent mieux aux vêtements plus légers, tandis que les cintres en bois sont parfaits pour les articles plus lourds comme les vestes », explique Priestly.

et utilisez le même type pour un look propre et organisé. « Les cintres fins en velours conviennent mieux aux vêtements plus légers, tandis que les cintres en bois sont parfaits pour les articles plus lourds comme les vestes », explique Priestly. Achetez ou bricolez une étagère à chaussures pour maximiser l’espace. « Personnellement, je préfère les étagères qui maintiennent les chaussures hors du sol », explique Dodson.

« Personnellement, je préfère les étagères qui maintiennent les chaussures hors du sol », explique Dodson. Entretenez régulièrement votre nouvelle liberté. «Mes séances de remplacement et de désencombrement saisonniers se font en moins d’une heure», explique Vig.

Comment désencombrer rapidement votre placard

Si vous êtes pressé de conquérir votre garde-robe :

Faites une sélection rapide en vous débarrassant des objets évidents que vous ne portez plus. «Cela fera rapidement une grande différence et facilitera le reste de votre organisation», déclare Priestly.

en vous débarrassant des objets évidents que vous ne portez plus. «Cela fera rapidement une grande différence et facilitera le reste de votre organisation», déclare Priestly. Divisez la tâche en petites bouchées comme votre tiroir à chaussettes ou vos T-shirts. « Même 15 minutes de désencombrement réfléchi par jour peuvent grandement vous aider à atteindre vos objectifs. » Dit Cummings.

comme votre tiroir à chaussettes ou vos T-shirts. « Même 15 minutes de désencombrement réfléchi par jour peuvent grandement vous aider à atteindre vos objectifs. » Dit Cummings. Embauchez un organisateur professionnel ou trouvez un ami pour vous aider. « Un ami peut vous aider à rester concentré sur votre tâche, à rassembler des dons et à nettoyer vos étagères pendant que vous prenez des décisions. » Dit Vig.

À propos des experts