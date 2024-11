Faut-il recycler les ampoules ou simplement les jeter ?

Les ampoules sont devenues plus efficaces et plus durables dans les années 1980, lorsque les ampoules fluorescentes compactes (CFL) sont arrivées sur la scène. L’efficacité et la longévité ont de nouveau grimpé en flèche lorsque les ampoules LED sont devenues grand public au milieu des années 2000. Ces deux nouveaux types durent plus longtemps que les ampoules à incandescence traditionnelles, qui ne sont plus disponibles car elles ne répondent pas aux normes fédérales d’efficacité.

Aucune ampoule ne dure éternellement. Cela signifie que les consommateurs comme vous et moi doivent trouver quoi faire avec une ampoule lorsqu’elle ne fonctionne plus.

« Considérez vos ampoules comme des piles », conseille Andrei Marveaux, expert en efficacité énergétique domestique. « Certains peuvent être recyclés, tandis que d’autres doivent être envoyés dans une installation pour être éliminés de manière appropriée. » L’enjeu ne concerne pas seulement le recyclage des matériaux pour fabriquer d’autres produits. Certaines ampoules contiennent des produits chimiques toxiques qui doivent rester hors des décharges.

«C’est un petit pas», déclare Erwin Miciano, acheteur professionnel, qui a amplement l’occasion de remplacer les ampoules dans le cadre de son travail. « Mais une élimination appropriée contribue à assurer la sécurité des maisons (et de l’environnement) ! »

Si vous avez une réserve de vieilles ampoules mortes et que vous ne savez pas quoi en faire, cet article est pour vous.

Types d’ampoules

Compte tenu de l’ancienneté des ampoules, la transition des ampoules traditionnelles aux ampoules contemporaines à haut rendement a été rapide. Si rapide, en fait, que de nombreuses maisons sont encore éclairées par trois types d’ampoules différents.

Lampes à incandescence

Ce sont les ampoules popularisées par Thomas Edison. Ils produisent de la lumière grâce à la résistance électrique générée en faisant passer l’électricité à travers un filament, ce qui fait briller le filament. Pour protéger le filament et le faire durer le plus longtemps possible, il doit être enfermé dans une ampoule en verre sous pression.

Même si les ampoules à incandescence ne sont plus disponibles dans les rayons des magasins, de nombreuses personnes ont encore une réserve d’ampoules inutilisées et beaucoup préfèrent la lumière chaude qu’elles produisent.

Halogènes

Comme les ampoules à incandescence, les ampoules halogènes contiennent des filaments métalliques scellés dans du verre. Mais le verre est beaucoup plus épais et il y a un gaz halogène enfermé dans l’ampoule. Cela leur permet de brûler plus chaud et plus lumineux que les ampoules à incandescence ordinaires.

Tubes fluorescents et CFL

Prenez un tube fluorescent, formez-le en forme d’ampoule et donnez-lui un culot à vis, et vous obtenez une LFC. Les deux types d’ampoules produisent de la lumière par excitation d’un gaz, et le problème qu’elles créent lors de leur élimination est que le gaz contient du mercure, ce qui constitue un danger pour l’environnement.

LED

Les LED ne sont pas vraiment des ampoules. Ils contiennent des diodes électroluminescentes (d’où l’acronyme LED) et les diodes émettent de la lumière, qu’elles soient protégées ou non par un boîtier. Les fabricants proposent des boîtiers traditionnels en forme d’ampoule pour assurer la continuité des consommateurs, mais ils peuvent avoir n’importe quelle forme. Ils ne sont pas sous pression et ne sont pas en verre ; ils sont en plastique.

Les LED peuvent contenir des produits chimiques nocifs, en particulier ceux dont le boîtier est recouvert d’un revêtement permettant de modifier la couleur de la lumière, mais ce n’est généralement pas le cas. La principale raison de les recycler est qu’elles contiennent des micropuces qui peuvent être utilisées pour fabriquer de nouvelles ampoules.

Recycler ou jeter ?

C’est une décision simple, selon Marveaux : « LED, CFL et fluorescents ? Recyclez-les absolument. Des incandescentes ? Emballez-les et jetez-les à la poubelle.

La raison pour laquelle il est important d’emballer les ampoules à incandescence est que le gaz à l’intérieur du boîtier en verre est sous pression, ce qui signifie que l’ampoule peut exploser. Si vous jetez simplement une ampoule à incandescence non emballée à la poubelle, un travailleur de la gestion des déchets pourrait être blessé. C’est pourquoi, par mesure de précaution supplémentaire, je mets habituellement les ampoules à incandescence usagées dans un sac en papier et je les brise avec un marteau avant de jeter le sac, les ampoules et tout.

Vous pourrez peut-être également jeter les ampoules halogènes à la poubelle : vérifiez auprès de votre agence locale de gestion des déchets. Le verre contient du quartz pour le rendre plus résistant, et il ne peut pas être traité avec du verre ordinaire car son point de fusion est différent. Vous devrez peut-être les envoyer à une installation de recyclage.

Comment recycler les ampoules usagées

Miciano indique que de nombreux magasins de rénovation domiciliaire, comme Home Depot ou Lowe’s, disposent de programmes de recyclage dans lesquels vous pouvez déposer les LFC. Vous pouvez généralement également recycler les LED à ces mêmes endroits, mais vérifiez d’abord.

« Ne les jetez pas dans votre bac de recyclage habituel, car ils doivent être traités séparément », dit-il. « Vérifiez toujours les réglementations locales. Certaines villes ou déchetteries disposent de programmes spécifiques pour recycler ou éliminer correctement les ampoules. C’est également une bonne idée de visiter des sites Web comme Earth911, où vous pouvez rechercher des options de recyclage locales par article.

Il en va de même pour les tubes fluorescents, mais en raison de leur taille et de leur fragilité, les collecteurs de déchets ont tendance à appliquer des règles particulières pour leur recyclage et leur élimination. Renseignez-vous auprès de votre service local de gestion des déchets pour connaître ces règles et où trouver une installation, si nécessaire.

Qu’en est-il des lumières de Noël ?

Les lumières de Noël peuvent comporter des ampoules à incandescence ou à LED, et le type d’ampoule déterminera comment les recycler.

Conseil: Les ampoules à incandescence sont plus grandes que les LED et ont un culot à vis.

Votre service local de collecte des déchets peut proposer un programme de recyclage des lumières de Noël indésirables ou cassées. Les services spécialisés de recyclage de produits électroniques acceptent parfois les lumières des fêtes, tout comme les centres de rénovation comme The Home Depot ou Lowe’s. Les entreprises qui vendent des lumières en ligne, comme Christmas Light Source ou Holiday LEDs, proposent également des services de recyclage.

