Examen BruMate Era : il s’agit du premier gobelet étanche de ce type

Pour faire court : nous nous engageons à tester tous les principaux gobelets disponibles sur le marché. Pourquoi? Parce qu’ils ne sont pas bon marché et nous voulons vous donner tous les faits avant d’acheter. Du gobelet Stanley Quencher au gobelet de voyage HydroFlask All Around en passant par un tour d’horizon de tous les meilleurs gobelets du marché, nous avons essayé plusieurs gobelets en acier inoxydable. Et celui que nous examinons ici est lancé ce mois-ci ! Dites bonjour au BruMate Era, le premier gobelet étanche de son genre.

Qu’est-ce que l’ère BruMate ?

Le BruMate Era est le dernier gobelet de marque sur le marché. Mais qu’est-ce qui le rend spécial ? Il est doté d’un nouveau couvercle verrouillable innovant qui rend l’ensemble du gobelet étanche (même avec une paille). Votre tasse tombe sur le canapé ? Aucun problème. La queue de votre chien fait glisser votre gobelet sur la table basse ? Ne vous inquiétez pas.

Le couvercle tournant unique du BruMate Era verrouille tout en place, et la paille en métal est conçue pour des gorgées encore plus froides tout en réduisant la quantité de plastique dans votre eau. Le gobelet en acier inoxydable garde la glace intacte pendant plus de 24 heures et la base est suffisamment fine pour tenir dans les porte-gobelets standard.

Le BruMate Era est conçu pour les boissons froides et gazeuses, pas pour les boissons chaudes. C’est là que le BruMate Toddy XL entre en jeu si vous recherchez un gobelet pour boissons chaudes doté d’une technologie de verrouillage du couvercle.

Gobelet BruMate Era

Caractéristiques du produit BruMate Era

En plus d’un système innovant de couvercle anti-déversement et d’une paille en acier inoxydable, le gobelet Era est doté d’une poignée en caoutchouc autour du bord du couvercle qui permet de monter et de descendre facilement sans toucher la paille, une grande poignée confortable et durable. poignée et une base en caoutchouc pour éviter le glissement et les éraflures sur les surfaces.

Le BruMate Era est disponible en deux tailles – une taille de 30 onces et une taille de 40 onces – avec une base adaptée aux porte-gobelets, afin que vous puissiez l’emporter avec vous lors de vos déplacements. Il existe huit options de couleurs pour le format de 30 onces et 15 pour le format de 40 onces, y compris les options imprimées, mates, ombrées et chromées.

La paille, le couvercle et la tasse se démontent pour un nettoyage facile à la main ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Matériaux durables et respectueux de l’environnement

Je suis un grand fan des pratiques en matière de matériaux respectueux de l’environnement lorsqu’il s’agit de sélectionner des produits. L’ère BruMate ne m’a pas laissé tomber dans ce département car le couvercle est fabriqué à partir de 50 % de matériaux recyclés et d’acier inoxydable 304 de qualité alimentaire, ce qui correspond à mon approche axée sur la durabilité en matière de sélection de produits. Toutes les bouteilles BruMate sont également fabriquées sans latex, BPA, BPS et BPF.

Continuez à lire pour voir comment le BruMate Era fonctionne IRL.

Comment nous l’avons testé

J’ai testé le BruMate Era 40 onces dans la couleur sauge. Je l’ai utilisé pour des boissons froides et chaudes, je l’ai démonté pour le nettoyer et je l’ai emporté avec moi lors de longs trajets en voiture. Comme la plupart des gobelets en acier inoxydable de haute qualité, l’Era BruMate a gardé la glace intacte pendant une journée complète, même par temps chaud. (Remarque : avec n’importe quel gobelet en acier inoxydable, vous devrez remplir la tasse au moins à moitié de glace pour une rétention maximale de la glace.) Sur ce front, l’Era est à égalité avec les principaux concurrents en matière de rétention de glace.

J’ai également testé l’Era avec du thé chaud, mais si je bois du thé ou du café chaud, je vais choisir une autre option. Cela dit, l’Era a bien fait de garder mon thé au chaud tout au long de la journée. L’Era est annoncé pour garder les boissons au chaud pendant plus de 8 heures, et j’ai trouvé que c’était vrai.

Je dois dire que je ne recommande jamais de boire des boissons très chaudes avec une paille au risque de vous brûler, mais si vous êtes pressé et avez besoin de garder une boisson au chaud, l’Era fera l’affaire. Assurez-vous simplement que la boisson n’est pas trop chaude pour être consommée avec une paille.

Voyager avec l’époque

En termes de capacités de voyage, le BruMate Era est un gagnant. J’ai des porte-gobelets de voiture plus petits que la moyenne et le gobelet de 40 onces s’adapte confortablement à tous mes porte-gobelets. Et même si je n’ai pas encore eu l’occasion d’utiliser le gobelet pour voyager en avion, je le ferais. Pour moi, emporter une bouteille d’eau au lieu d’un gobelet en avion est une évidence en raison des fuites potentielles. Je ne veux pas qu’un gobelet soit renversé et trempe tout dans mon bagage à main. Cependant, je voyagerais absolument avec ce gobelet. La conception du couvercle étanche est géniale et la paille est suffisamment courte en haut pour ne pas s’accrocher à d’autres objets dans votre sac.

L’Era est également triplement isolé pour empêcher la condensation de s’accumuler à l’extérieur de la tasse, et je ne l’ai pas vu transpirer depuis son utilisation (contrairement à certains autres gobelets que j’ai testés). Cela le rend également idéal pour les voyages, car l’Era ne transpirera pas et ne trempera pas d’autres objets dans votre sac de voyage ou votre sac à dos.

Nettoyer l’ère

Enfin, le nettoyage est un jeu d’enfant. L’ensemble du gobelet se démonte pour le nettoyage et chaque pièce va au lave-vaisselle. La paille métallique tourne et se démonte, et la paille supérieure en caoutchouc se tord et se détache du couvercle pour un nettoyage en profondeur également. C’est important pour éviter la moisissure, surtout si vous utilisez votre gobelet pour des boissons autres que de l’eau.

Je dois vous prévenir que les options de couleurs Dark Aura et Onyx Leopard sont lavables à la main uniquement (à l’exception des couvercles et des pailles). J’ai également trouvé le kit d’essentiels de nettoyage BruMate qui vaut peut-être la peine d’être vérifié pour un lavage rapide des mains.

Avantages

100% étanche

Garde les boissons froides pendant plus de 24 heures

Triple isolation

Empêche l’accumulation de condensation

Couvercle, poignée et base en caoutchouc

Passe au lave-vaisselle

Compatible avec les porte-gobelets

Paille en acier inoxydable

Grande qualité et design

Plusieurs options de couleurs et de tailles

Inconvénients

L’option de 30 onces a une gamme de couleurs limitée

Pourquoi devriez-vous nous faire confiance

Mary Henn est rédactrice et écrivaine pour Homme à tout faire familial, Résumé du lecteur et Goût de la maison. Elle se spécialise dans les équipements de plein air, les gadgets de bricolage et les tendances de style de vie avec plus de 100 produits testés et examinés à son actif, ce qui lui donne une bonne idée des caractéristiques que les marques de plein air et de style de vie devraient prioriser. Grâce à sa connaissance pratique de l’industrie des équipements de plein air, elle est une candidate bien équipée pour revoir l’ère Brumate.

Alexandra Mantella, rédactrice des mises à jour de contenu chez Homme à tout faire familiala mis à jour et contribué à la recherche de cet article. Elle possède plus de cinq ans d’expérience dans les tests de produits, la recherche et la rédaction commerciale. Auparavant, elle a occupé le poste d’éditrice de mise à jour du contenu commercial chez Bob Vila.

FAQ

Le BruMate Era fuit-il ?

Le BruMate Era est complètement étanche pour les boissons froides et gazeuses, ce qui le rend pratique pour faire de l’exercice en plein air ou aller à la salle de sport.

Le BruMate Era a-t-il du plomb ?

Le BruMate Era est fabriqué en acier inoxydable 304 (ou 18/8) de qualité alimentaire, totalement sans plomb et sans danger pour l’eau potable. Ce matériau est également résistant à la corrosion, ce qui lui confère une grande durabilité lors de randonnées, de vélo ou d’escalade.

Le BruMate Era est-il sans BPA ?

Le BruMate Era est sans BPA ni phtalate pour empêcher tout produit chimique nocif de s’infiltrer dans la boisson. Ceci est particulièrement pratique pour ceux qui passent beaucoup de temps sous le soleil brûlant, où la bouteille peut être exposée à une chaleur extrême.

Stanley contre HydroFlask contre BruMate

Si vous recherchez un gobelet 100 % étanche, le BruMate Era est le seul choix. Bien que le gobelet de voyage Stanley Quencher et HydroFlask All Around soient excellents pour plusieurs autres raisons, l’Era est le seul gobelet véritablement anti-déversement. Cependant, je dirai que le gobelet HydroFlask est de conception proche – et lorsque je l’ai renversé, le déversement est minime – mais il ne survivra pas à être à l’envers dans un sac à dos ou un sac fourre-tout.

En ce qui concerne le design, l’Era est un gobelet élégant et monochrome (la paille, l’anse et la tasse sont toutes d’une seule couleur). Le gobelet HydroFlask a un design similaire, monochrome, avec une paille plus longue. Les deux dessus de paille des gobelets BruMate et HydroFlask sont en caoutchouc, ce que je préfère car le plastique dur peut faire mal lorsqu’il heurte les dents et les lèvres.

Le Stanley Tumbler est un peu différent des deux autres. Il est doté d’une paille en plastique dur qui glisse vers l’intérieur et l’extérieur, et le couvercle permet de siroter si vous n’aimez pas utiliser une paille tout le temps. Les gobelets HydroFlask et BruMate ne sont pas conçus pour siroter. En termes de taille, les trois gobelets font une version de 40 onces et une version plus petite de 30 ou 32 onces de chaque gobelet signature. Cependant, Stanley fabrique un gobelet Quencher géant de 64 onces si vous avez besoin d’une hydratation toute la journée au travail.

En ce qui concerne la rétention de glace – peut-être la caractéristique la plus importante d’un gobelet – les trois gobelets fonctionnent à peu près de la même manière et peuvent contenir de la glace pendant plus de 24 heures lorsqu’ils sont remplis au moins à moitié de glace. Si l’apparence est plus importante pour vous, Stanley propose une large gamme de couleurs et d’options de personnalisation. Vous pouvez également personnaliser votre gobelet HydroFlask avec des lettres et des graphiques, mais il n’existe pas encore d’options de personnalisation pour l’Era.

Verdict final

Si vous en avez assez d’emporter de vieilles bouteilles d’eau en voyage et que vous souhaitez que votre gobelet préféré puisse survivre à un voyage en avion, alors le BruMate Era est fait pour vous.

J’ai tendance à boire plus d’eau dans un gobelet que dans une bouteille d’eau, je suis donc ravi d’avoir un gobelet étanche et adapté aux voyages à emporter avec moi lors de mon prochain voyage. Il est également idéal pour un usage quotidien, surtout si vous avez des enfants ou des animaux domestiques qui se heurtent fréquemment à votre boisson.

Où acheter l’ère BruMate



Vous pouvez maintenant acheter le BruMate Era 40 onces et 30 onces sur BruMate et Amazon.