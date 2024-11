Les matériaux de mobilier modernes et les plans d’étage ouverts aggravent les incendies de maison

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau canapé ou d’une table de cuisine, vous voudrez peut-être examiner de plus près de quoi il est fait avant de l’acheter. Les fabricants utilisent davantage de plastiques et d’autres produits à base de pétrole pour produire une grande partie des meubles les moins chers et les plus légers disponibles de nos jours, et ceux-ci peuvent accélérer et intensifier les incendies, ce qui amène les experts en incendie à tirer la sonnette d’alarme.

Les pompiers de Las Vegas, dans le Nevada, ont fait écho à cet avertissement cette semaine à la suite d’un incendie mortel dans une maison qui a tué quatre personnes. Bien qu’ils aient répondu dans les cinq minutes suivant la réception de l’appel, les pompiers n’ont pas pu franchir la porte d’entrée à cause de la chaleur, selon un rapport de KSNV News à Las Vegas.

« Il n’est pas rare qu’un incendie se déclare aussi rapidement », a déclaré un responsable des pompiers aux informations locales. « Les incendies, surtout dans les maisons modernes, aux finitions modernes, brûlent très chaud. »

Plutôt que des tissus naturels, la plupart des tissus d’ameublement que l’on trouve aujourd’hui sur les meubles sont constitués de tissus en polyester recouvrant des coussins en mousse de polyuréthane. Les tables, bibliothèques, meubles de télévision, etc., plus légers et moins chers, sont également souvent fabriqués à partir de matériaux synthétiques. Et vous trouverez de nombreux autres plastiques, résines et autres matériaux synthétiques dans tous les domaines, des cadres photo aux appareils électroniques. Ensemble, ces matériaux font que les incendies se propagent beaucoup plus rapidement et brûlent jusqu’à huit fois plus chaud que dans les maisons il y a à peine une génération.

En plus d’intensifier la chaleur d’un incendie et de brûler plus rapidement, ces matériaux synthétiques créent plus de fumée que les matériaux naturels et contiennent des substances cancérigènes toxiques. La fumée s’accumule plus rapidement à mesure que ces matériaux brûlent, et les produits chimiques qu’elle contient restent longtemps après que les flammes soient éteintes.

En 2020, le Fire Safety Research Institute a effectué une démonstration mise à jour de la rapidité et de l’intensité des incendies de maison en raison de ces matériaux, une version mise à jour du test mené par le FSRI en 2009. Le FSRI a effectué une comparaison côte à côte. éclairer deux pièces de taille égale avec une configuration presque identique, sauf qu’une pièce contenait des meubles fabriqués principalement à partir de matériaux synthétiques et l’autre utilisant des meubles fabriqués à partir de matériaux naturels pour démontrer les temps d’éclair pour chacune. (FSRI définit l’embrasement éclair comme « la phase de transition dans le développement d’un incendie ambiant dans laquelle les surfaces du combustible, exposées au rayonnement thermique des gaz d’incendie à plus de 600 degrés C (environ 1 100 degrés F), atteignent l’inflammation presque simultanément et le feu se propage rapidement à travers l’incendie. l’espace. »)

Lors de cinq tests différents, la pièce contenant des meubles fabriqués avec des matériaux naturels a atteint le point d’éclair en un peu moins de 30 minutes, contre moins de cinq minutes pour la pièce dotée de meubles synthétiques. Lors d’un essai, la pièce dotée de meubles synthétiques a atteint le point d’éclair en trois minutes et 20 secondes. Vous pouvez voir la vidéo de l’expérience ci-dessous.

Un autre facteur de risque courant dans les maisons modernes est le plan d’étage ouvert. Avec moins de barrières entre les pièces, les incendies sont moins maîtrisés car ils ne sont pas compartimentés. Les flammes et la fumée se propagent beaucoup plus rapidement lorsqu’elles s’enflamment dans des zones plus grandes et ouvertes. Cela rend également plus difficile pour les pompiers de maîtriser l’incendie.

Sécurité incendie

Naturellement, il est difficile d’éviter complètement les matériaux synthétiques dans votre maison, et sortir et remplacer tous vos meubles d’un seul coup n’est pas réaliste pour la plupart d’entre nous. Mais vous pouvez prendre certaines mesures pour assurer votre sécurité.

Détecteurs de fumée: Les pompiers et les experts en sécurité incendie soulignent tous l’importance d’avoir des détecteurs de fumée fonctionnels dans toute votre maison. Au minimum, vous devriez avoir un avertisseur de fumée à chaque étage de votre maison. C’est également une bonne idée d’en avoir un dans chaque chambre et un dans tous les couloirs sur lesquels s’ouvrent les zones de couchage. Assurez-vous de tester régulièrement vos détecteurs de fumée et de changer les piles deux fois par an, à moins qu’ils ne soient câblés.

Plan d’évacuation: Assurez-vous d’avoir un plan d’évacuation en cas d’incendie avec des voies d’évacuation bien définies. Vous devrez peut-être planifier différentes voies d’évacuation pour différentes chambres et parties de la maison. Et assurez-vous que tout le monde dans la maison connaît le plan d’évacuation et comprend quoi faire en cas d’urgence.

Meubles coupe-feu: Si vous recherchez de nouveaux meubles, rideaux, etc., lisez et comprenez l’étiquette. Recherchez des matériaux naturels ou des meubles résistants au feu. Vous pouvez également rechercher des produits fabriqués dans le cadre du programme Upholstered Furniture Action Council (UFAC) ou qui répondent aux exigences établies par le California Bureau of Home Furnishings.

Eviter les risques d’incendie: Soyez conscient des risques d’incendie dans votre maison et prenez des mesures pour les éviter. Cela inclut des mesures telles que éteindre les radiateurs lorsque vous n’êtes pas dans la pièce avec eux et les éloigner des rideaux, des vêtements, de la literie, etc. Les radiateurs sont l’une des causes les plus courantes d’incendies domestiques aux États-Unis. Vous devez également être conscient des dangers tels que les prises non protégées et les circuits surchargés, éléments susceptibles de provoquer des incendies électriques dans votre maison.