Ces petits parasites puants tentent de s’introduire dans votre maison avant l’hiver

Êtes-vous déjà entré dans votre salon par une froide soirée d’automne et avez-vous trouvé un invité non invité ? Non, ce n’est pas votre voisin qui vient vous rendre visite surprise, mais un petit insecte en forme de bouclier qui semble s’être installé chez lui. Bienvenue dans le monde des punaises puantes, ces parasites persistants qui adorent perturber nos agréables fêtes d’automne.

Comment identifier une punaise puante

Les punaises puantes ont une forme distinctive en forme de bouclier et un corps aplati, mesurant généralement environ un demi-pouce à trois quarts de pouce de long. Ils affichent souvent un mélange de couleurs brunes, vertes ou grises, certaines espèces présentant des marques lumineuses. Leurs pattes sont longues et fines, et ils ont une structure caractéristique en forme de triangle sur le dos, là où les ailes se rejoignent. Ils ont tendance à se déplacer lentement et à se rassembler en groupes.

Les punaises puantes dégagent également une odeur forte et désagréable lorsqu’elles sont dérangées, d’où leur nom.

La tournée d’automne

Pendant que nous sommes enthousiasmés par tout ce qui est épicé à la citrouille, les punaises puantes sont en mission. À mesure que les températures baissent, ces petites créatures commencent à penser : « Hé, il fait froid ici. Où pouvons-nous dormir pour l’hiver ? » Et devinez quoi ? Pour eux, votre maison chaleureuse et confortable ressemble à un hôtel cinq étoiles.

Mais pourquoi tomber ? Eh bien, les punaises puantes savent que l’hiver approche et elles n’aiment pas le froid. Dès qu’ils ressentent ce froid, ils commencent à chercher des endroits chauds pour se détendre et attendre la fin des mois froids. L’exploration automnale ne se limite pas non plus aux punaises puantes, car de nombreux parasites – des insectes aux rongeurs – y participent.

Comment et pourquoi les punaises puantes se faufilent

Les punaises puantes sont expertes dans l’art de se frayer un chemin dans les maisons. Ils peuvent se faufiler à travers les plus petites fissures et interstices autour de vos fenêtres, portes et même à travers les petites ouvertures autour des tuyaux. Ils sont également attirés par la lumière. Ainsi, lorsque vous allumez vos lampes douillettes le soir, elles afflueront vers vos fenêtres et vos portes, cherchant un moyen d’obtenir cette lueur chaleureuse.

Les punaises n’essaient pas de réduire votre facture de chauffage (même si cela peut sembler être le cas) ; ils essaient juste de survivre. Votre maison offre la température idéale pour qu’ils entrent dans une sorte d’hibernation des insectes appelée diapause.

Mais ce n’est pas seulement une question de chaleur. Votre maison regorge de superbes cachettes. Ces coins tranquilles de votre grenier, les espaces derrière vos murs, même les plis de vos rideaux – pour une punaise puante, ce sont des endroits confortables pour rester en sécurité.

Lutte antiparasitaire contre les punaises puantes

Heureusement, quelques mesures simples de lutte antiparasitaire éloigneront les punaises (et autres invités indésirables) de votre propriété :

Promenez-vous dans votre maison et recherchez d’éventuelles fissures ou ouvertures. Scellez-les avec du calfeutrage ou des coupe-froid.

Assurez-vous que tous vos écrans sont en bon état ; pas de trous, pas de déchirures.

Pensez à remplacer vos lumières extérieures par des « lumières anti-insectes » jaunes.

Gardez les arbres et arbustes coupés loin de votre maison. En gros, vous supprimez le tapis rouge des insectes dans votre maison.

N’oubliez pas que même si les punaises puantes sont une nuisance, elles essaient simplement de survivre. En prenant ces mesures, vous ne leur faites pas de mal ; vous les encouragez simplement à trouver une maison d’hiver plus naturelle. Alors, alors que les feuilles commencent à tomber et que vous sirotez votre cidre de pomme chaud, prenez un moment pour protéger votre maison des punaises puantes.

Source:

EPA : Punaise marbrée brune