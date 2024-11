Une nouvelle fonctionnalité facilite le signalement des incidents de circulation dans Google Maps

Avez-vous déjà été coincé dans un embouteillage inattendu et souhaiteriez-vous que quelqu’un vous prévienne ? Ou avez-vous repéré un danger dont vous vouliez alerter les autres conducteurs ? Eh bien, les choses sont devenues plus faciles pour nous tous sur la route. Grâce au déploiement des rapports d’incidents sur toutes les principales plates-formes, y compris le tout nouvel ajout à Android Auto, vous pouvez désormais aider vos collègues conducteurs à éviter les points chauds, quel que soit l’appareil que vous utilisez.

Cette fonctionnalité change la donne en matière de sécurité routière et de sensibilisation de la communauté. Que vous utilisiez un iPhone, un téléphone Android ou le système d’affichage intelligent de votre voiture, vous pouvez rapidement alerter les autres en cas d’accidents, de dangers routiers ou de trafic intense. C’est comme avoir une ligne directe avec tous les conducteurs de votre région. La meilleure partie ? C’est étonnamment simple et nous vous montrerons exactement comment procéder sur chaque plateforme.

Notes de sécurité

Mais d’abord, quelques consignes de sécurité ! Votre sécurité doit toujours être la priorité absolue lorsque vous signalez un incident. Dans la mesure du possible, utilisez les commandes vocales pour minimiser les distractions et garder vos rapports concis et factuels. Si vous ne pouvez pas utiliser les commandes vocales, n’essayez jamais de soumettre un rapport pendant que vous conduisez activement. Demandez plutôt à un passager de signaler l’incident ou de trouver un endroit sûr où s’arrêter avant de documenter tout incident.

N’oubliez pas que la fonction de signalement d’incident est conçue pour aider les autres conducteurs, mais si vous êtes impliqué ou êtes témoin d’une situation nécessitant une assistance immédiate, votre première action devrait être de contacter les services d’urgence plutôt que de soumettre un rapport.

Voici votre guide complet pour signaler les incidents, quel que soit l’appareil que vous préférez. (Remarque : vous devez utiliser l’application Google Maps sur votre appareil pour que ces instructions fonctionnent.)

Comment signaler un incident dans Google Maps sur Android Auto

Pendant la navigation, sélectionnez l’icône de rapport (symbole de bouclier) sur le côté droit de l’écran.

Sélectionnez « Signaler un incident ».

Appuyez sur le type d’incident parmi les options affichées : accident, danger, contrôle de vitesse, etc. (le rapport sera soumis automatiquement). Facultatif : Ajoutez une note vocale avec des détails.



Comment signaler un incident dans Google Maps sur Apple CarPlay

Pendant la navigation, sélectionnez l’icône de rapport (symbole de bouclier). Vous pouvez également utiliser l’option de commande vocale en disant : « Hey Siri, signale un incident sur CarPlay. »

Choisissez la catégorie d’incident (le rapport sera soumis automatiquement).

Comment signaler un incident dans Google Maps sur un iPhone

Pendant la navigation, appuyez sur « Rapport » en bas à droite de l’écran.

Sélectionnez « Signaler un incident ». Vous pouvez également utiliser la commande vocale : « Dis Siri, signale un incident ».

Appuyez sur la catégorie d’incident (le rapport sera soumis automatiquement).

Comment soumettre un rapport d’incident dans Google Maps sur un téléphone Android