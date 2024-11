Meilleure façon d’intégrer un bureau dans votre espace de vie

Le travail à distance est en hausse. Si vous n’avez pas de pièce libre à transformer, vous envisagez peut-être d’autres solutions de petit bureau à domicile. Une option consiste à intégrer un bureau dans votre salon.

Nous avons discuté avec trois architectes d’intérieur pour savoir quand les bureaux dans les salons peuvent fonctionner et leurs conseils pour garder les choses cohérentes, sans encombrement et propices à la concentration.

Avantages et inconvénients de mettre un bureau dans le salon

Avantages

L’architecte d’intérieur Malak Bellajdel explique que les bureaux dans les salons peuvent créer un espace de travail fonctionnel sans sacrifier une pièce entière. « Cette configuration fonctionne bien pour les appartements et les petites maisons », dit-elle.

L’architecte d’intérieur Angie Kreller affirme qu’un bureau dans un salon plutôt que dans une chambre à coucher pourrait améliorer votre productivité. Vous ne serez pas aussi tenté de vous allonger et de faire une pause alors que vous ne devriez pas le faire, et cela signifie que votre chambre reste un refuge relaxant. De plus, vous n’avez pas à vous soucier de l’affichage de votre lit défait lors des appels vidéo professionnels.

Inconvénients

Bellajdel dit qu’il y a des moments où un bureau dans un salon n’est pas idéal. « Si un client a de jeunes enfants ou des animaux de compagnie qui pourraient rendre difficile le maintien d’un espace de travail professionnel, je lui suggère de reconsidérer sa décision », dit-elle. « Il faut aussi penser à l’esthétique. Si un client a une vision très spécifique du design de son espace de vie, un bureau pourrait perturber ce flux visuel.

L’architecte d’intérieur Leslie Dapper n’est pas fan des bureaux dans les salons. « J’ai découvert que non seulement cela peut devenir rempli de paperasse et de dossiers, mais que ce n’est pas toujours propice à la productivité », dit-elle. « Il existe de nombreuses possibilités de distraction, et lorsqu’il est temps de se détendre et d’utiliser votre salon à bon escient, il devient difficile de faire la distinction entre les deux espaces. »

Conseils pour installer un bureau dans le salon

Si vous avez décidé d’installer un bureau dans votre salon, tenez compte de ces facteurs pour réussir à allier style et fonctionnalité.

Choisissez la position idéale

Bellajdel recommande de réfléchir à la fluidité de l’espace. « Le bureau ne doit pas gêner les passages ni créer de coins gênants », dit-elle. Placer un bureau dans un coin ou utiliser l’espace sous vos escaliers est une façon créative d’intégrer un bureau à domicile sans que cela n’interfère avec le reste de la pièce.

Vous avez également besoin d’un espace suffisant pour positionner votre espace de travail de manière ergonomique. Un bureau et une chaise de bureau exigus peuvent entraîner des problèmes de posture.

Si vous souscrivez aux principes énergétiques apaisants et harmonieux du Feng Shu pour votre maison, évitez de vous asseoir à un bureau face au mur, dos à une porte. La position dominante idéale serait un endroit où vous pouvez voir la porte, mais pas directement alignée avec elle. Lorsque faire face à un mur est le seul choix, essayez d’élargir votre vue avec un miroir.

Créer un design cohérent

Keller recommande de veiller à ce que le style du bureau complète le reste de la conception de votre salon. « Vous voulez que l’esthétique que vous recherchez soit cohérente et ait l’air d’appartenir », dit-elle. « Cela fera en sorte que le bureau ressemble moins à un poste de travail qu’à un » accessoire « délibéré de l’espace. »

IMAGES MORSA/GETTY IMAGES

Un bon éclairage est la clé

« Essayez de placer votre bureau près d’une fenêtre », explique Balleajdel. « La lumière naturelle est excellente pour la productivité et elle permet également au coin bureau de se sentir comme un élément naturel de la pièce. »

Cependant, vous ne souhaitez pas nécessairement avoir votre siège directement devant la fenêtre. Parfois, regarder à l’extérieur peut être une distraction et causer des problèmes d’éblouissement et d’intimité.

Utiliser le stockage à bon escient

« Si le salon est censé être une véritable zone de détente, certaines personnes ont du mal à se détendre lorsque les matériaux de travail sont visibles », explique Bellajdel. L’intégration de solutions d’organisation de bureau à domicile intelligentes, comme un bureau avec des tiroirs ou des paniers discrets sur des étagères suspendues, permet de garder l’espace dégagé.

Vous n’avez pas besoin d’opter pour une configuration de bureau complète

Si vous avez du mal à imaginer comment intégrer un grand bureau dans un salon compact ou si vous ne voulez pas qu’on vous rappelle votre travail à la fin d’une longue journée, ne vous inquiétez pas. « Une grande partie de ce que nous faisons en termes de travail peut désormais être effectuée sur un ordinateur portable, de sorte qu’une configuration de bureau complète peut parfois sembler inutile », explique Dapper.

Un bureau debout discret et réglable en hauteur pour les petits espaces est facile à ranger dans un placard à la fin de la journée de travail. Une plateforme de bureau murale rabattable est une autre alternative pratique.

À propos des experts