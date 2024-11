Laveuse Maytag vs Whirlpool : laquelle règne en maître ?

S’il est temps de remplacer votre lave-linge, il y a de fortes chances que vous ayez fait des allers-retours entre Maytag et Whirlpool. Ces deux marques de laveuses réputées existent depuis des décennies et fabriquent certaines des meilleures machines à laver du marché. Les deux proposent une variété de modèles dans une large gamme de prix, il existe donc une machine pour chaque foyer.

Dans le but de régler le débat entre Maytag et Whirlpool et de vous aider à prendre une décision éclairée quant à la marque qui vous convient le mieux, nous avons discuté avec un expert de l’industrie possédant plus de 15 ans d’expérience pratique et testé un modèle populaire de chaque marque. Nous avons ensuite intégré toutes les données saisies et les résultats des tests dans ce guide de comparaison pratique. Une fois que vous avez décidé où vous vous situez dans la discussion Maytag vs Whirlpool, vous pouvez vous lancer dans les achats. Préparez-vous à avoir le linge le plus propre qui soit !

Quelle est la différence entre les laveuses Maytag et Whirlpool ?

Maytag et Whirlpool sont deux marques leaders dans l’industrie des électroménagers. Les deux sociétés s’efforcent de fournir des appareils innovants et fiables.

Maytag a construit sa première machine à laver en 1907. Cette laveuse rudimentaire se composait d’une cuve en bois avec une main

manivelle. Lorsque la manivelle était tournée, les vêtements étaient tirés dans l’eau. Leurs modèles ont certainement parcouru un long chemin au cours de leurs près de 120 ans d’activité. Aujourd’hui, Maytag est connue pour produire des machines durables mais abordables.

Whirlpool, quant à elle, a été fondée en 1911 et s’est concentrée sur les laveuses électriques. Leur essoreuse-laveuse électrique a évolué au fil du temps et la marque propose désormais une large gamme d’électroménagers dont des réfrigérateurs, des plaques de cuisson, des lave-vaisselle et bien plus encore. Les laveuses Whirlpool sont généralement faciles à utiliser et sont dotées d’une multitude de fonctionnalités et d’options supplémentaires pour différents types de charges.

La société Whirlpool a acheté Maytag en 2006. Cependant, les deux marques continuent de fonctionner en tant que fabricants d’appareils électroménagers indépendants et il existe plusieurs différences entre elles.

Tout sur les laveuses Maytag

CAROLINE LUBINSKY/Bricoleur familial

Selon Dennis G., expert principal en électroménager chez Comfort Appliance Repair au Tennessee, les laveuses Maytag sont de construction robuste. « Ils sont connus pour leur durabilité et peuvent supporter des charges lourdes, ce qui est idéal si vous utilisez régulièrement de grosses charges », dit-il.

Caroline Lubinsky, rédactrice en chef des achats, a testé le Maytag Laveuse à chargement frontal avec puissance supplémentaire et option d’essorage frais de 12 heures. Cette laveuse, d’une capacité de 4,5 pieds cubes, est en réalité plus petite que l’ancienne machine à laver de Lubinsky. Certes, au début, elle était sceptique quant à une machine plus petite. Cependant, elle était ravie de constater que celui-ci était toujours en mesure de répondre à ses besoins. « Je peux laver facilement ma couette king-size, c’est tout ce qui me préoccupait en ce qui concerne l’installation », explique-t-elle.

En plus de manipuler de grandes charges de vêtements et de literie, Lubinsky apprécie la qualité avec laquelle cette machine nettoie réellement son linge. «J’ai trois chiens et les poils d’animaux étaient un vrai problème avec l’ancien ensemble», dit-elle. « Cette machine à laver semble éliminer la plupart des poils de chien incrustés sur les vêtements et la literie. »

Selon Lubinsky, la charge moyenne prend environ une heure, mais peut changer en fonction du cycle de lavage que vous sélectionnez parmi les 10. Il dispose également d’une fonction de maintien automatique, que Lubinsky trouve particulièrement utile. Cette fonctionnalité permet à vos vêtements de rester frais même si vous oubliez de les mettre immédiatement dans la sécheuse. « J’oublie constamment de jeter les objets au sèche-linge après les avoir lavés et je dois souvent les relaver. Maintenant, je n’ai plus besoin de faire ça », dit-elle.

Tout sur les laveuses Whirlpool

SHERI KAZ/Bricoleur familial

Selon Dennis, les laveuses Whirlpool sont plus polyvalentes que les laveuses Maytag grâce à leurs fonctionnalités avancées. « Whirlpool s’efforce de rendre votre processus de lessive plus fluide grâce à des fonctionnalités intelligentes et des cycles plus économes en énergie », explique-t-il.

La testeuse de produits associée Sheri Kaz a remplacé son ancienne laveuse Kenmore par la Whirlpool Laveuse à chargement par le haut avec agitateur amovible 2 en 1. Après un an d’utilisation, Kaz a trouvé beaucoup de choses à aimer dans sa laveuse Whirlpool, mais l’agitateur amovible est le numéro un. « Ce que j’apprécie le plus, c’est la douceur avec laquelle je retire l’agitateur pour mes vêtements », dit-elle.

Kaz aime aussi la grande capacité de cette laveuse. À 5,3 pieds cubes, elle contient deux fois plus que son ancienne laveuse. Cela dit, Kaz trouve souvent que récupérer ses objets dans le tambour profond de ce chargeur supérieur n’est pas la chose la plus pratique. « Je maudis la machine chaque fois que je dois me mettre sur la pointe des pieds ou attraper un tabouret pour sortir mes chaussettes du tambour très profond », dit-elle.

Les jours de lessive, Kaz préfère la machine option de remplissage d’eau en profondeur au réglage standard. «J’ai l’impression qu’il faut plus d’eau dans la baignoire pour bien nettoyer et rincer les vêtements», explique-t-elle. « De plus, plutôt que d’utiliser la fonction de distribution automatique de lessive, j’ai tendance à préférer utiliser de la lessive en poudre dans une boîte en carton plutôt que du liquide dans une bouteille en plastique. En conséquence, je dissout le détergent dans de l’eau chaude, puis je le verse dans la machine.

Si vous préférez la lessive liquide, vous avez de la chance. Selon Kaz, l’utilisation du détergent liquide avec la fonction de distribution automatique nettoie très bien. Cependant, cette fonction n’est pas parfaite. « L’inconvénient est que lorsque l’on utilise cette fonction, l’eau de rinçage ne s’écoule pas clairement : elle est toujours très savonneuse », explique Kaz. «Par conséquent, je préfère utiliser deux rinçages lorsque j’utilise le mode de distribution automatique. Quoi qu’il en soit, j’utilise plus d’eau.

FAQ

Les laveuses Maytag durent-elles longtemps ?

Selon Dennis, une laveuse Maytag durera environ 10 à 12 ans avec un entretien et un entretien appropriés. « Un simple entretien, comme nettoyer les filtres et éviter les surcharges, peut contribuer à prolonger sa durée de vie », explique-t-il.

Une laveuse Maytag est-elle meilleure qu’un Whirlpool ?

En ce qui concerne Maytag vs Whirlpool, Dennis dit que l’un n’est pas nécessairement meilleur que l’autre. Cela dépend plutôt de vos besoins. Si vous avez souvent des charges lourdes, Dennis recommande une laveuse Maytag. Mais si vous souhaitez plus de contrôle sur les paramètres et l’efficacité, Whirlpool pourrait être la meilleure solution.

Quelle est la différence entre Whirlpool et Maytag?

Comme Dennis l’a souligné ci-dessus, les laveuses Maytag sont de construction robuste. « Ces laveuses sont parfaites pour les charges lourdes et une utilisation à long terme. Si vous recherchez quelque chose qui peut résister, Maytag est génial », explique-t-il.

Whirlpool, en revanche, est plus polyvalent grâce à ses fonctionnalités avancées. « Whirlpool s’efforce de rendre votre processus de lessive plus fluide grâce à des fonctionnalités intelligentes et des cycles plus économes en énergie », explique Dennis.

Si jamais votre machine tombe en panne, vous pouvez être assuré que la marque que vous achetez peut probablement être réparée. Selon Dennis, les machines Maytag et Whirlpool partagent certaines pièces, il n’est donc pas difficile de trouver des techniciens capables de travailler sur les deux marques. « Les pièces Whirlpool sont peut-être un peu plus faciles à trouver simplement parce qu’il s’agit d’une marque plus courante, mais Whirlpool et Maytag bénéficient d’un assez bon support aux États-Unis pour les pièces et les réparations », explique-t-il.

Le résultat final de Maytag vs Whirlpool

Vous ne pouvez pas vous tromper avec une laveuse Maytag ou Whirlpool. Les deux marques proposent des machines durables et fiables qui garderont vos vêtements propres et frais. Parmi les modèles que nous avons testés, nous avons constaté que la laveuse à chargement frontal Maytag et la laveuse à chargement par le haut Whirlpool étaient les plus similaires en termes de prix, de taille et de fonctionnalités. Chaque modèle dispose également d’une sécheuse assortie au cas où vous recherchez un ensemble complet de laveuse et de sécheuse. Si vous lavez fréquemment des vêtements et de la literie très sales ou si vous faites la lessive pour une famille nombreuse, optez pour un Maytag. Mais si vous préférez la commodité des fonctionnalités intelligentes et souhaitez une laveuse plus économe en énergie, optez pour un Whirlpool.

Où acheter les laveuses Maytag

Les laveuses Maytag peuvent être achetées directement auprès du fabricant ou chez divers détaillants. En plus de votre magasin d’électroménager local, The Home Depot, Lowe’s et Best Buy proposent tous des machines à laver Maytag.

Où acheter des laveuses Whirlpool

Vous pouvez acheter une laveuse Whirlpool directement auprès de Whirlpool ou chez un certain nombre de détaillants. Vous trouverez probablement des laveuses Whirlpool dans votre magasin d’électroménagers local ainsi que chez les détaillants à grande surface comme The Home Depot, Lowe’s et Best Buy.

