Pourquoi acheter une maison construite sous la pluie pourrait être une mauvaise idée

Une récente vidéo virale de TikTok montre des maisons en construction par temps orageux, avec une affiche avertissant de ne pas construire de maison sous la pluie. Il désigne les matériaux de revêtement utilisés dans les nouvelles constructions, comme les panneaux OSB et les panneaux de particules, comme responsables du développement de problèmes de moisissure noire. Mais étant donné que les maisons sont constamment construites sous la pluie, cela signifie-t-il que vous devriez vous soucier de la sécurité de votre maison ?

« En général, les matériaux de charpente sont traités pour résister à l’humidité et à la pluie pendant le processus de construction », explique Russell Vent, vice-président de Paul Davis Restoration. « Cela étant dit, la plupart des constructeurs de maisons résidentielles ne sont, le plus souvent, pas avertis en matière de séchage structurel, de prévention ou d’élimination des moisissures. »

Si vous pensez que votre maison a peut-être été construite sous la pluie, ou si vous craignez d’en acheter une, voici ce qu’il faut considérer.

Pourquoi devriez-vous éviter d’acheter une maison construite pendant la saison des pluies

Dommages structurels

Il est possible que la pluie cause des dommages structurels aux maisons en construction. Les panneaux de particules seront certainement compromis s’ils sont mouillés, c’est pourquoi ils sont rarement utilisés comme revêtement.

Le contreplaqué est le revêtement le plus recherché en raison de sa résistance à l’humidité. Cependant, cela coûte également cher, c’est pourquoi de nombreux constructeurs choisissent les panneaux à copeaux orientés (OSB). L’OSB est également résistant à l’eau, mais sous l’humidité persistante, il peut gonfler et, une fois qu’il le fait, il ne retrouvera pas ses dimensions d’origine.

« Les maisons construites pendant les mois les plus humides ont également tendance à présenter des problèmes dimensionnels que les maisons construites pendant les périodes plus sèches de l’année ne connaissent pas », explique Josh Rudin, propriétaire d’ASAP Restoration. « Cela signifie qu’un simple morceau de bois d’aujourd’hui pourrait se transformer en tire-bouchon à la saison sèche. »

Même si cela n’affectera probablement pas la sécurité de la structure, cela pourrait entraîner des craquements, des fissures et d’autres bruits étranges, en particulier lorsque les températures extérieures changent.

Moule

La moisissure a besoin d’une humidité prolongée pour se développer, donc si la charpente d’une maison est mouillée mais sèche rapidement, la moisissure ne devrait pas être un problème. Mais si le cadre ou le revêtement est exposé à une humidité prolongée ou s’il est humide lorsqu’il est scellé avec du papier d’emballage, de l’isolation et des cloisons sèches, cette humidité à l’intérieur peut se transformer en moisissure.

« Les préoccupations devraient se concentrer sur l’humidité prolongée », explique Vent. « Si j’allumais le tuyau et mouillais le sous-plancher en bois, puis le laissais sécher au cours des prochains jours, il y aurait beaucoup moins de risques de croissance de moisissures que si je pulvérisais ce même tuyau tous les jours pendant trois jours, ou si après avoir mouillé ce parquet, j’installais rapidement un revêtement de sol en planches de vinyle avant qu’il n’ait eu le temps de sécher.

Comment savoir si ma maison a été construite pendant la saison des pluies ?

Si votre maison a été construite sous la pluie, vous pourriez voir des signes de dégâts d’eau, comme des taches sur les cloisons sèches et le bois exposé ou de la rouille sur les composants métalliques, qui pourraient tous être le signe de graves problèmes structurels.

«Même les maisons finies peuvent montrer des signes de stress sous la forme de fissures dans les cloisons sèches et de surfaces inégales», explique Rudin. « En général, l’inspecteur en bâtiment forcera des corrections sur des choses comme celle-ci avant d’arriver aussi loin, mais il est toujours possible qu’il les ait manquées, ou que ces indices n’étaient pas encore présents lors de l’inspection. »

Sinon, pour évaluer votre inquiétude, vous pouvez vérifier les relevés météorologiques du moment où votre maison a été construite et demander au constructeur quelles sont ses pratiques d’atténuation de l’eau, par exemple s’il couvre les cadres en cas de tempête ou s’il élimine rapidement l’eau stagnante des fondations.

« Tout le monde devrait supposer que pendant la construction de leur maison, ils seront confrontés à la pluie ou à d’autres conditions météorologiques », explique Vent. Mais « je ne serais pas non plus extrêmement alarmé si ma maison était mouillée pendant les premières étapes de la construction. Cela arrive, mais il faut comprendre comment le constructeur d’habitations est prêt à y faire face.

Que faire pour éviter la moisissure si ma maison a été construite sous la pluie

Si vous êtes inquiet ou soupçonnez que votre maison a été construite négligemment sous la pluie ou la neige, engagez un inspecteur professionnel pour l’évaluer en termes d’humidité élevée, de matériaux de construction mouillés, de défauts de construction et de moisissure, explique Vent. « Les inspecteurs de moisissures, les inspecteurs en bâtiment, les hygiénistes industriels et les professionnels de l’environnement intérieur (PEI) sont un excellent point de départ et ne coûtent souvent pas très cher », dit-il.

S’ils trouvent de la moisissure, faites-la réparer par un professionnel, explique Rudin. Sinon, essayez de tout garder aussi sec que possible. Utilisez des ventilateurs et des déshumidificateurs pour ventiler les zones sujettes à l’humidité comme les vides sanitaires et les sous-sols, empêcher la condensation sur les fenêtres et sceller toutes les zones susceptibles de laisser entrer l’humidité dans votre maison.

«Cela signifie garder le bois, les cloisons sèches et tous les tissus ou surfaces poreuses exempts d’eau stagnante», explique Rudin. « Les spores de moisissures vivent tout le temps dans l’air qui nous entoure, et il n’y a aucun moyen d’empêcher leur croissance autre que d’empêcher l’environnement dont elles ont besoin pour vivre d’exister à l’intérieur de votre maison. »

