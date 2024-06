Qu'est-ce que la décoration Dopamine et devriez-vous l'utiliser dans votre maison ?

Pensez à votre chambre d'enfance, à votre espace pour adolescents ou même à votre dortoir universitaire. Très probablement, ces espaces étaient pleins de couleurs, d'accessoires géniaux et oui, probablement une affiche de votre célébrité ou groupe préféré punaisée sur le mur. La décoration Dopamine est un style de décoration d'intérieur qui vous permet d'exploiter cette nostalgie et d'insuffler du bonheur dans votre maison.

En un mot : décorer votre maison devrait être amusant ! Vous trouverez ci-dessous les meilleurs conseils de l'architecte d'intérieur Helen Austen sur la façon de faire en sorte que la décoration dopaminergique fonctionne pour vous. (Il est cependant probablement préférable de laisser l'affiche NSYNC en stock.)

Qu’est-ce que le décor dopaminergique ?

La décoration Dopamine, c'est concevoir un espace axé uniquement sur ce qui vous apporte de la joie. « La dopamine est souvent considérée comme un neurochimique du bien-être et influence notre expérience de joie et de bonheur », explique Austen. « En ajoutant de la couleur, des motifs et un décor sentimental, vous pouvez augmenter votre sentiment de chaleur et de bonheur dans vos espaces ; d’où le nom de « décor dopaminergique ».

En utilisant un décor dopaminergique, vous avez la permission de vous laisser aller et d’arrêter de trop réfléchir au design de votre maison. Entourez-vous de choses qui vous rendent heureux, même si elles correspondent aux tendances actuelles. La décoration joyeuse varie selon les personnes, mais la décoration dopaminergique est devenue synonyme de couleurs vives, de pièces décoratives uniques et de nombreux motifs.

Caractéristiques du décor Dopamine

Couleurs vives: Les pièces pleines de couleurs vives contribuent à améliorer votre humeur.

Modèle: Le mélange de motifs apporte des couches à un espace et ajoute de l'intérêt. Voici votre chance d'utiliser ce papier peint audacieux que vous convoitez !

Pièces inattendues : Une œuvre d'art ou un accessoire peut-être un peu bizarre est parfait pour une décoration dopaminergique. «J'aime ajouter une touche d'inattendu et des objets qui ne servent à rien et qui sont juste pour le plaisir», explique Austen.

Touches personnelles : Recherchez les éléments liés à votre histoire personnelle. Un tissu de chaise qui vous rappelle votre grand-mère ou une lampe en forme de plat préféré de votre enfance : tout ce qui évoque un souvenir heureux.

Exemples de conception de décors dopaminergiques

Chambre à coucher de décor de dopamine

Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par Geri Sammut-Alessi (@overatno18)

Cette chambre joyeuse de @overatno18 présente tous les éléments du décor dopaminergique. Une couleur de peinture vert vif donne le ton, tandis que des couches de literie et un mur de galerie coloré apportent une abondance de motifs.

Salon de décoration dopaminergique

COURTOISIE @THE_SHOESTRING_HOME/INSTAGRAM

Ce salon dopaminergique de @the_shoestring_home est baigné de couleurs et comprend un canapé orange et un tapis à rayures roses. Remarquez comment la couleur de la peinture bleu foncé contribue à ancrer l'espace afin que les couleurs vives soient gaies, mais pas écrasantes.

Salle de bain décor dopamine

Avec l'aimable autorisation de @HONEYJOYHOME/INSTAGRAM

Qu'est-ce qui dit plus le bonheur qu'une baignoire rose ? Cette salle de bain fantaisiste de @honeyjoyhome présente de multiples motifs et des carreaux colorés d'inspiration vintage, mais le design général est toujours bien équilibré et accueillant.

Avantages et inconvénients du décor Dopamine

Comme tout style de design, la décoration dopaminergique présente des avantages et des inconvénients. L’avantage du décor dopaminergique réside dans le nom : les sentiments de bonheur ! « Le décor dopaminergique nous aide à faire des choix qui stimulent des sentiments positifs et édifiants », explique Austen. « Cela peut également augmenter votre sentiment d'énergie et de bien-être. »

D’un autre côté, les attributs lumineux et occupés du décor dopaminergique peuvent être trop importants pour certains espaces. « Pour la plupart des personnes neurotypiques, si vous ajoutez trop de couleurs et de motifs intenses dans une zone dans laquelle vous passez beaucoup de temps, comme un salon, une cuisine ou une chambre principale, cela peut sembler trop intense et accablant », explique Austen. Elle suggère de commencer petit avec un décor dopaminergique, comme dans une salle d'eau, une buanderie ou une entrée.

Le décor Dopamine est-il fait pour moi ?

Le décor Dopamine peut être ce que vous voulez, la seule exigence est que le design suscite de la joie pour vous personnellement. Austen dit : « Suivez votre intuition et choisissez des couleurs et des papiers peints à motifs qui vous font sourire intérieurement. Soyez courageux, essayez de nouvelles choses et n'écoutez pas ce que votre belle-mère ou votre voisin pense de vos choix.

À propos de l'expert

Hélène Austen est la designer principale et PDG d'Helen & Co. Interior Design, une entreprise de design d'intérieur spécialisée dans les espaces colorés et luxueux. Helen et son travail sont régulièrement présentés à la télévision le matin à Kansas City et à Houston. Elle est diplômée du programme de design d'intérieur du New York Institute of Art and Design.