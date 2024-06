Pour beaucoup d’entre nous, notre porte de garage constitue le principal point d’entrée dans notre maison. Ainsi, lorsqu'il ne roule pas bien ou n'est pas accueillant, cela peut nous gêner chaque fois que nous quittons la maison ou rentrons à la maison. Avoir une belle porte de garage bien installée et bien entretenue peut vraiment faire une différence sur notre bonheur et notre état d’esprit en général.

Si vous avez besoin d’une nouvelle porte de garage, voici à quoi vous attendre concernant le coût et les caractéristiques à garder à l’esprit lors de vos achats.

Combien coûte l’installation d’une porte de garage ?

L'installation d'une porte de garage coûte généralement entre 1 200 $ et 3 500 $, selon le matériau, la conception et l'isolation de la porte. Les portes sans moteur électrique constituent généralement l’option la plus abordable. L'ajout d'un moteur électrique peut augmenter le coût d'environ 800 $. D'autres options qui peuvent augmenter encore le prix incluent celles que vous pouvez ouvrir avec une application téléphonique ou qui incluent une porte d'homme encastrée.

Facteurs qui affectent l’installation des portes de garage

Les principaux facteurs qui influencent le coût d’une porte de garage comprennent :

Type d'isolation

les fenêtres

Conception

Matériaux

Taille

Préparation du chantier

Les coûts de main-d'œuvre

Enlever les portes avec de la peinture au plomb

Permis de construire (si applicable dans votre région).

« Les fonctionnalités technologiques telles que la connectivité et les caméras pour maison intelligente augmentent également les dépenses », explique Jon Russell, directeur des systèmes chez Precision Garage Door Service. « De plus, le type d'entraînement de l'ouvre-porte, qu'il s'agisse d'une chaîne, d'une vis, d'une courroie ou d'un support mural, peut affecter le prix total. »

Puis-je installer une porte de garage moi-même ?

Oui, mais à moins d'être très bricoleur, certains experts le déconseillent en raison de la complexité du travail. « De nombreux facteurs entrent en jeu, et si l'une des étapes n'est pas suivie correctement, alors l'ensemble du système ne fonctionnera pas du tout », explique Brandon Walker, surintendant chez ASAP Restoration.

Certaines des parties les plus délicates du travail comprennent :

Nivellement de la piste

Détermination de l'espacement des pistes

Tension du système de contrepoids

Alignement des panneaux

Fixation du système moteur, et

Bien installer les dispositifs de sécurité

Russell recommande également de ne pas installer soi-même une porte de garage en raison du risque élevé de blessure. « Les portes de garage sont lourdes, pesant souvent plus de 400 livres, et nécessitent une manipulation précise pour éviter les accidents », explique-t-il. « Il est également très dangereux lorsque les propriétaires tentent d'ajuster ou de retirer des pièces qui peuvent être essentielles. »

Si vous installez votre porte de garage, Russel dit que les erreurs courantes à éviter sont de commander des ressorts et d'autres composants de mauvaise taille et d'utiliser les mauvais outils pour manipuler les ressorts de la porte, comme de longs tournevis ou des rallonges de douille d'entraînement de 1/2 pouce.

Combien de temps faut-il pour installer une porte de garage ?

Lex20/Getty Images

Si aucun problème ne se produit et qu'aucun ajustement de construction n'est nécessaire, une porte de garage peut être installée en quelques heures à une journée, selon le nombre d'équipements concernés et la taille de la porte.

Comment choisir la bonne porte de garage ?

Outre le prix, il y a quelques facteurs importants à prendre en compte lors de l’achat d’une porte de garage.

Infrastructure existante

Les caractéristiques existantes de votre maison seront le facteur déterminant le plus important dans le choix d’une porte de garage. « L'espace pour la porte sera dicté par l'ouverture déjà encadrée, et la quantité de rails et de panneaux nécessaires sera dictée par la hauteur de l'ouverture de la porte », explique Walker.

Si vous devez modifier l’ouverture existante de la porte ou ajouter une charpente en bois, cela augmentera probablement les coûts de mille dollars ou plus.

Esthétique et commodités

D'autres considérations majeures sont l'apparence de la porte et les extras comme l'isolation, les conceptions uniques et d'autres options destinées à vous faciliter la vie.

« Choisissez une porte de garage avec un moteur électrique si possible », explique Walker. « De cette façon, vous n'aurez pas à sortir de votre véhicule à chaque fois que vous voudrez entrer dans le garage pour ouvrir sa porte. »

Et une fois votre nouvelle porte en place, n'oubliez pas de faire un entretien régulier, selon Russell. «Cela coûte généralement environ 90 $ et aide votre porte à rester en parfait état au fil des années», dit-il.

À propos des experts

Brandon Walker est surintendant chez ASAP Restoration à Tempe, en Arizona. Il travaille dans le secteur de la peinture et de la construction depuis plus de 20 ans, commençant à l'adolescence et progressant jusqu'à diriger sa propre entreprise. Certains de ses projets commerciaux incluent Planet Hollywood et le Red Door Spa d'Elizabeth Arden.

Jon Russell est directeur des systèmes chez Precision Garage Door Service, une entreprise voisine. Il a développé ses connaissances en matière d'installation et de gestion dans l'industrie des portes de garage grâce à des postes antérieurs au sein de l'entreprise, notamment celui de vice-président des opérations et de formateur en entreprise, supervisant les opérations dans de nombreux États.