Quelles couleurs extérieures de maison étaient les plus populaires en 2023 ?

Tout le monde sait qu’obtenir la bonne couleur à l’extérieur de votre maison est une affaire décisive. Clouez-le et votre maison ressemblera à un million de dollars. Se tromper, c’est recommencer ou vivre avec une couleur qu’on ne supporte pas.

Le fabricant de revêtements Alside sait à quel point le choix des couleurs est crucial. C’est pourquoi il a commandé une enquête auprès des propriétaires pour connaître leurs choix de couleurs préférés et comment ils les choisissent. Nous passerons en revue les résultats de l’enquête ici.

Introduction à l’enquête

Alside est un leader en matière de revêtement extérieur et de produits de construction pour les projets de rénovation et de nouvelle construction. Mais ce n’est pas une société d’enquête, c’est pourquoi elle a engagé The Harris Poll pour mener l’enquête.

Harris a interrogé en ligne plus de 1 000 résidents américains âgés de 18 ans et plus sur leurs préférences en matière de couleurs extérieures. Il posait également d’autres questions clés, comme les facteurs les plus importants à prendre en compte dans le choix d’une couleur extérieure, ainsi que les préférences en matière de couleur des fenêtres.

Couleurs d’intérieur les plus populaires

Les résultats de l’enquête n’ont pas été une grande surprise. La couleur la plus populaire de l’année dernière, le blanc cassé/crème, a de nouveau remporté la première place, avec 16 % des voix. Le gris clair et le blanc n’étaient pas loin derrière, occupant respectivement 15 pour cent et 14 pour cent. Les cinq premiers étaient complétés par le marron clair (11 %) et le bleu moyen (neuf %).

Les résultats étaient logiques, puisque quarante pour cent des propriétaires ont déclaré qu’ils choisiraient des couleurs neutres et intemporelles s’ils remplaçaient leur revêtement extérieur ou peignaient leur maison l’année prochaine. Les couleurs sobres sont la tendance, les jaunes vifs, les verts ou d’autres couleurs tout aussi audacieuses terminant parmi les cinq premiers.

Comment les propriétaires choisissent-ils les couleurs

Le sondage Harris a également demandé aux propriétaires comment ils décideraient de la couleur extérieure de leur maison. La principale raison était le coût, avec 35 pour cent des participants déclarant qu’ils prendraient d’abord des décisions en pensant au coût le plus bas.

Cela semble raisonnable, dans la mesure où les fluctuations des prix des matériaux de construction au cours des dernières années ont amené les consommateurs à calculer plus soigneusement les budgets des projets.

D’autres facteurs ont joué dans le choix des nuances et des teintes extérieures. La disponibilité était la deuxième réponse la plus courante, avec 23 pour cent la plaçant en tête de leur liste de contrôle de prise de décision. Vingt pour cent ont déclaré qu’ils choisiraient en fonction de quelque chose qu’ils auraient vu dans un magazine ou dans une émission de rénovation domiciliaire.

Les couleurs des fenêtres comptent aussi

Bien que les choix de couleurs de fenêtres soient généralement plus limités, les goûts traditionnels y prévaudraient probablement également.

Plus d’un tiers (36 pour cent) des répondants à l’enquête ont déclaré que le blanc serait leur couleur de choix s’ils mettaient à jour leurs fenêtres en 2024. D’autres choix comprenaient le gris avec 11 pour cent, le pont ou l’argile avec 10 pour cent, le bois clair avec 10 pour cent, et bois noir ou foncé avec neuf pour cent chacun.

Le contraste des couleurs, la correspondance des couleurs et le coût étaient les principales considérations. La disponibilité arrive ensuite en tête avec 21 pour cent. Curieusement, les directives des associations de propriétaires (HOA) étaient la principale considération pour 18 pour cent des personnes interrogées. Et seize pour cent ont déclaré qu’ils laisseraient le choix des fenêtres à leur partenaire.

Le design traditionnel et neutre l’emporte

Dans l’ensemble, les looks traditionnels étaient les plus susceptibles de plaire aux personnes interrogées. C’est logique, puisque le design traditionnel ne se démode jamais. Peu de gens souhaitent changer l’apparence de leur maison pour refléter une tendance, pour ensuite la changer à nouveau lorsque la tendance s’estompe.

Restez fidèle aux couleurs intemporelles des revêtements et des fenêtres pour garantir que l’attrait extérieur de votre maison résiste à l’épreuve du temps.