Les lingettes jetables sont-elles vraiment jetables ?

Si vous vous êtes déjà demandé si les lingettes jetables étaient trop belles pour être vraies, vous n’êtes pas seul. L’année dernière, j’ai payé une entreprise d’égouts pour déboucher un drain principal dans un immeuble locatif que je possède. Le coupable? Ces lingettes dites « jetables dans les toilettes ».

Depuis, j’ai interdit leur utilisation dans mes locations, mais je me demandais si les lingettes jetables pouvaient vraiment être jetées dans les toilettes. Pour le savoir, j’ai demandé à Alexander Siv d’Amherst Plumbing and Heating et à Jonathan Giedrowicz d’Always Reliable Sewer and Drain de nous faire part de leurs connaissances directes.

Qu’est-ce qu’une lingette jetable ?

Une lingette jetable est un chiffon jetable pré-humidifié conçu pour l’hygiène personnelle.

Emballés dans des contenants refermables en piles soigneusement superposées de 50 à 100 lingettes, ils contiennent souvent un agent nettoyant et un parfum. Commercialisées comme alternative au papier toilette, les lingettes jetables sont censées se décomposer rapidement lorsqu’elles sont rincées. Cette caractéristique est essentielle pour éviter les obstructions dans vos canalisations.

Le papier toilette commence à se désintégrer presque immédiatement dans l’eau turbulente des toilettes à chasse d’eau. Mais la plupart des lingettes jetables sont plus épaisses et plus absorbantes que le papier toilette et ne se décomposent pas aussi rapidement, voire pas du tout.

Alors, comment reçoivent-ils cette désignation de « jetables ? » Il n’existe pas de norme réglementée par le gouvernement pour les lingettes jetables, les fabricants peuvent donc étiqueter leurs lingettes comme « jetables », que cela soit tout à fait vrai ou non.

Pour rendre les choses encore plus confuses, certaines lingettes ne sont pas étiquetées ou destinées à être jetables dans les toilettes. Il s’agit notamment de lingettes pour bébé, de maquillage et de mains à haute teneur en plastique et qui ne se biodégradent pas du tout dans l’eau. Au lieu de cela, ceux-ci vont à la poubelle.

Les fabricants de lingettes jetables ont tendance à éloigner leurs produits de ceux qui ne le sont pas. Parfois, il n’y a pas beaucoup de différence, ce qui rend les choses déroutantes pour les consommateurs. « Nous voyons toutes sortes de lingettes coincées dans les égouts », explique Siv, « jetables dans les toilettes et autres. »

Les lingettes jetables sont-elles vraiment jetables ?

Généralement non, selon nos experts. Pour plus de sécurité, jetez-les à la poubelle.

Kimberly-Clark, fabricant des produits Cottonelle, affirme que ses lingettes sont « 100 % jetables dans les toilettes » et « se décomposent comme du papier toilette ». Cela semble être vrai aujourd’hui, mais cela n’a pas toujours été le cas. L’entreprise a réglé un procès avec le système d’eau de Charleston, en Caroline du Sud, pour les dommages causés à son équipement de traitement de l’eau causés en partie par les lingettes jetables Cottonelle.

Une partie du règlement exigeait que Kimberly-Clark modifie l’étiquetage de ses produits et repense ses lingettes pour répondre aux directives énoncées en partie par l’International Water Services Flushability Group (IWSFG). Il s’agit d’un consortium d’associations de l’eau, de services publics et de professionnels qui fournissent des conseils sur ce qui doit et ne doit pas être jeté dans les toilettes, selon le site Internet de l’IWSFG.

Les lingettes jetables Cottonelle répondent désormais aux critères de mise dans les toilettes de l’IWSFG. Cependant, d’autres sociétés n’ont pas emboîté le pas et la possibilité de jeter leurs lingettes dans les toilettes n’est toujours pas réglementée.

Si vous demandez aux plombiers, aux professionnels du drainage et aux employés des installations de traitement de l’eau, ils déconseillent fortement de tirer la chasse d’eau autre que les trois P : pipi, caca et papier toilette.

« Je ne recommande pas les lingettes jetables », dit Siv, « même celles qui sont étiquetées jetables ».

Giedrowicz est d’accord. « Ils ne sont pas biodégradables », dit-il, « ils ne se décomposent pas ».

Lorsqu’une lingette jetable s’accroche à une imperfection ou à un coude de vos tuyaux d’évacuation, elle colle et reste en place. « Une fois que cela se produit, la lingette commence à attraper tout ce qui passe jusqu’à ce que le drain soit bouché », explique Giedrowicz.

Siv dit qu’il voit ce problème souvent. « Nous rencontrons assez régulièrement des canalisations bouchées à cause des lingettes », dit-il. « Cela coûte cher aux propriétaires et constitue un problème de plomberie tellement évitable. » Il suggère de jeter toutes les lingettes.

Même si les lingettes jetables parviennent dans votre plomberie, elles peuvent quand même causer des problèmes dans les conduites d’égout municipales ou dans les installations de gestion des déchets. «Ils pénètrent dans les équipements de la station d’épuration et y bouchent également», explique Giedrowicz. Ces problèmes nécessitent des réparations coûteuses – des coûts souvent répercutés sur les consommateurs sous la forme de factures de services publics plus élevées.

Notre meilleur conseil pour utiliser les lingettes jetables ? Ne les jetez pas dans la chasse. Cela n’en vaut pas la peine.

À propos des experts

Jonathan Giedrowicz possède et exploite Always Reliable Sewer and Drain à South Hadley, dans le Massachusetts, depuis huit ans.

Alexandre Siv possède Amherst Heating and Plumbing à Amherst, Massachusetts. Il possède une licence de maître plombier du Massachusetts et plus de 10 ans d’expérience en plomberie.