Quand démonter un sapin de Noël

Avez-vous déjà rendu visite à un ami ou à un voisin fin janvier, ou même en février, et vous êtes-vous demandé pourquoi il n’avait pas démonté son sapin de Noël ?

Déterminer le « bon » moment pour ranger les décorations du sapin de Noël est une question controversée qui peut déclencher des disputes familiales et amener les voisins à juger les autres. Certains peuvent considérer que garder un arbre bien après Noël est inapproprié ou ringard.

Que vous ayez une tradition familiale profondément ancrée concernant la date idéale pour démonter votre sapin de Noël réel ou artificiel, ou que vous recherchiez des réponses basées sur la science ou la religion, voici quelques lignes directrices à prendre en compte.

Dates populaires pour abattre les arbres de Noël

Bien qu’il n’y ait pas d’heure fixe pour démonter un sapin de Noël, les gens ont tendance à suivre plusieurs dates populaires.

« De nombreuses familles démontent leurs arbres entre le 26 décembre et le 6 janvier, lorsque les gens célèbrent l’Épiphanie, ou le Jour des Rois Mages, car cela marque la fin de la saison de Noël », explique Andra DelMonico, décoratrice d’intérieur en chef chez Trendey. « Pourtant, certaines personnes arrachent l’arbre le jour du Nouvel An pour commencer la nouvelle année en pleine forme. »

Karen Musgrave de Hicks Nurseries à Westbury, New York déclare : « Nous avons constaté que les clients se répartissent souvent en deux catégories : ceux qui souhaitent retirer leur arbre immédiatement après Noël et ceux qui souhaitent le garder jusqu’au jour de l’An ou au-delà. .»

Voici quelques dates traditionnelles pour démonter un sapin de Noël réel ou artificiel :

Le lendemain de Noël

Certaines personnes préfèrent faire le ménage juste après les fêtes et ranger leur sapin et leurs décorations de Noël le 26 décembre.

Le jour de l’An

Pour certains, souhaiter une bonne année à quelqu’un va de pair avec le démontage des décorations de Noël.

Selon Brandon Stephens, président de The Decor Group, qui fournit des produits, des formations et un soutien aux secteurs de la décoration des fêtes et de l’éclairage extérieur, « la plupart des gens démontent leur arbre le jour du Nouvel An ou aux alentours de cette période ».

Douzième nuit

Il existe également plusieurs dates de démontage du sapin de Noël basées sur des conseils religieux. La première du calendrier est la Douzième Nuit, qui a lieu le 5 janvier, soit 12 jours après Noël.

Dimanche de l’Epiphanie

Le révérend Bradley A. Zamora, aumônier catholique à l’Université Northwestern et directeur du Centre catholique Sheil, explique l’importance de cette journée, traditionnellement le 6 janvier : « Du point de vue catholique, après quatre semaines d’attente pendant la période de l’Avent, Noël à nous, c’est plus d’un jour. Noël est une saison bien remplie, du jour de Noël jusqu’à la célébration de l’Épiphanie.

Bien que l’arbre de Noël ne soit pas l’élément le plus important de la saison, il a déclaré qu’il rappelle aux catholiques la raison d’être de la saison. Il conseille donc aux gens de laisser l’arbre au moins jusqu’à cette date.

Chandeleur

Keely Smith, architecte d’intérieur chez Home Stratosphere, affirme que certaines personnes attendent même la Chandeleur, ou la fête de la Présentation du Seigneur, le 2 février pour démonter leur arbre. C’est 40 jours après Noël.

Mercredi des Cendres

Smith a déclaré que certaines églises protestantes conservent leurs décorations jusqu’au mercredi des Cendres, généralement à la mi-février.

Facteurs à considérer pour abattre le sapin de Noël

Outre les dates spécifiques et les fêtes religieuses, plusieurs autres facteurs peuvent influencer la décision de retirer les décorations de son arbre de Noël.

Horaire personnel

Pour certains, c’est simplement une question de gestion du temps.

«Certaines personnes ont un emploi du temps chargé et doivent démonter leur arbre le plus tôt possible pour reprendre leurs activités habituelles», explique Diane Gottsman, experte en étiquette. « D’autres attendent après le 1er janvier. Certes, la fin janvier est une date limite lâche, et tout ce qui suit repousse la limite de retrait des arbres de Noël. »

Musgrave mentionne que certaines personnes gardent leur arbre plus longtemps si elles reçoivent des invités de l’extérieur de la ville ou organisent une fête peu de temps après les vacances pour maintenir l’ambiance joyeuse.

Combien de temps dure l’arbre

Lorsque l’arbre commence à sécher et que les aiguilles tombent sur le sol, il est temps de l’abattre.

Tim O’Connor, directeur exécutif de la National Christmas Tree Association, suggère de retirer l’arbre avant qu’il ne devienne trop sec. Gardez à l’esprit que la plupart des arbres de Noël durent environ un mois à l’intérieur avant les vacances et deux semaines après, mais la durée exacte dépend de plusieurs facteurs critiques.

Programmes de recyclage

Si vous participez à un véritable programme local de recyclage de sapins de Noël après les vacances, vous devrez le démonter avant la fin de la période de dépôt. De nombreux programmes de recyclage d’arbres durent généralement jusqu’en janvier, mais vérifiez auprès de votre gouvernement local pour connaître les dates.

La sécurité incendie

Rester en sécurité est une considération majeure. « S’il s’agit d’un véritable arbre, à un moment donné, il devient dangereux à mesure que l’arbre sèche », explique Stephens.

Selon la National Fire Protection Association, les problèmes électriques sont à l’origine de près d’un tiers des incendies d’arbres de Noël. Les arbres artificiels peuvent également présenter un risque d’incendie. Selon Burn and Reconstructive Centers of America, même si la plupart des arbres artificiels sont moins inflammables que les vrais arbres, les arbres artificiels peuvent quand même prendre feu.

Étiquette

Selon Gottsman et DelMonico, pour des raisons de décorum généralement acceptées, il est préférable de le retirer quelques semaines après la fin de la période des fêtes.

Effort de nettoyage

DelMonico affirme que retirer un vrai sapin de Noël peut être compliqué, il est donc important de comprendre combien de temps et d’efforts il faudra pour nettoyer correctement l’espace après l’avoir démonté. Cela peut être pris en compte dans le moment exact où quelqu’un planifie un moment pour s’occuper de cette corvée.

Valeur sentimentale

La valeur sentimentale peut également avoir un impact lorsque quelqu’un abat l’arbre. Comme le dit DelMonico, « Certaines personnes pourraient avoir besoin de garder leur arbre plus longtemps pour des raisons sentimentales, comme si c’était une tradition familiale de le laisser jusqu’à une certaine date. »

Arbre vivant

Si vous utilisez un arbre vivant avec des racines attachées pour pouvoir le replanter à l’extérieur – c’est-à-dire un arbre de Noël vivant – il y a une limite à la durée pendant laquelle il peut rester à l’intérieur. Selon Fern Berg, fondateur de Tree Vitalize, ne le gardez pas dans votre maison plus de deux semaines.

Combien de temps est-il acceptable de laisser le sapin de Noël en place ?

Si vous vous demandez encore quand retirer votre sapin de Noël, cela dépend vraiment de vous et de votre famille. Peu importe ce que vous décidez, restez en sécurité et profitez du temps des Fêtes !