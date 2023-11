Quelle est la ville la plus riche du Wyoming ? Les dernières données du recensement révèlent les détails

Dans une série d’études récentes, nous avons analysé et identifié les villes les plus riches de quelques États des Rocheuses. Il s’agissait notamment des villes les plus riches du Colorado et de l’Utah. Maintenant, nous nous concentrons sur l’un de leurs voisins ; l’État le moins peuplé des États-Unis : le Wyoming.

Nous avons analysé plus de 200 villes de l’État afin d’identifier les villes les plus riches du Wyoming. La façon dont nous avons évalué et noté le classement de chaque ville est détaillée ci-dessous. Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle est la ville la plus riche du Wyoming, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État dans son ensemble.

Quelle est la ville la plus riche du Wyoming ?

Afin de dresser une liste des villes les plus riches du Wyoming, nous avons extrait les données de l’American Community Survey 2022 du Census Bureau et nous avons construit un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches du Wyoming :









En ce qui concerne les données du recensement, pour certains facteurs, leurs chiffres ont des limites supérieures. Par exemple, pour le revenu médian des ménages, le Census Bureau a une limite supérieure de « 250 000 $+ ». Pour la valeur médiane d’une maison, la limite supérieure est de « 2 000 000 $+ ». Et enfin, pour les impôts fonciers médians payés, la limite supérieure est de « 10 000 $+ ». Pour ces raisons, l’ensemble de données sur le revenu moyen ou moyen des ménages est particulièrement important car le Bureau du recensement dispose de chiffres exacts à ce sujet. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

50 villes les plus riches du Wyoming

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches du Wyoming et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque mesure :

La ville la plus riche du Wyoming dans notre classement est Hoback, une localité désignée par recensement (CDP) de 830 ménages, située dans la zone micropolitaine de Jackson. En effet, le Jackson Hole Gun Club se trouve juste à l’extérieur de Hoback, au nord. Il n’est pas surprenant que pour la ville la plus riche du Wyoming, selon Data USA, la principale profession en termes d’emploi soit celle de la gestion, qui représente 26,2 % de la main-d’œuvre. Les trois principales industries de Hoback sont la construction (23,2 % de la main-d’œuvre), les soins de santé et l’assistance sociale (17,3 % de la main-d’œuvre) et le commerce de détail (12,7 %). Le revenu médian des ménages à Hoback est de 130 236 $, tandis que son revenu moyen des ménages est le plus élevé parmi les 200+ villes du Wyoming que nous avons analysées, à 195 161 $. La valeur médiane des maisons à Hoback est de 930 700 $ – la troisième plus élevée du Wyoming – et les impôts fonciers médians payés par les ménages sont de 4 188 $ par an.

La deuxième ville la plus riche du Wyoming est South Park, qui, comme Hoback, est située dans le comté de Teton et fait partie de la zone micropolitaine de Jackson. South Park abrite le très chic club de golf 3 Creek, ainsi que la Jackson Hole High School et la Jackson Hole Classical Academy. La valeur médiane des maisons à South Park est d’un peu moins de 1,33 million de dollars, ce qui est la plus élevée du Wyoming et ses impôts fonciers médians payés sont les deuxièmes plus élevés, à 7 363 $ par an. Alors que 13 villes ont des revenus médians des ménages plus élevés que les 99 907 $ de South Park, le revenu moyen des ménages de South Park est le deuxième plus élevé du Wyoming, à 163 152 $. Ainsi, ces quatre facteurs combinés, et pas seulement le revenu médian des ménages, sont la raison pour laquelle South Park est la deuxième ville la plus riche du Wyoming.

Un schéma géographique se développe clairement ici : la troisième ville la plus riche du Wyoming est Moose Wilson Road, une autre ville située dans le comté de Teton et, plus précisément, dans la zone micropolitaine de Jackson. Le revenu médian des ménages de Moose Wilson Road – 96 056 $ – n’est pas l’un des chiffres les plus impressionnants. Au lieu de cela, il s’agit du revenu moyen des ménages, qui, à 162 057 $, en fait le troisième plus élevé du Wyoming. En outre, la valeur médiane déclarée des maisons à Moose Wilson Road dépasse largement 1,22 million de dollars, la deuxième plus élevée du Wyoming. L’écart entre le revenu médian des ménages de Moose Wilson Road et le revenu moyen des ménages suggère que l’inégalité des revenus pourrait être un problème ici. Et, en effet, selon les données du recensement, l’indice de Gini de l’inégalité des revenus à Moose Wilson Road est de 0,5165 contre 0,4818 pour l’ensemble des États-Unis (l’indice de Gini va de 0 – représentant une égalité parfaite des revenus – à 1, ce qui représente une inégalité totale des revenus).