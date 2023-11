Pulvérisateur de peinture ou rouleau : lequel fonctionne le mieux ?

Getty Images (2)

Lorsque vous choisissez entre des pulvérisateurs de peinture et des rouleaux, il est important de choisir la méthode adaptée à votre type de projet, votre niveau de compétence et votre budget.

Pour vous aider à décider quel outil vous convient le mieux, nous avons demandé à deux experts de l’industrie de la peinture de détailler les avantages et les inconvénients de chacun : Doug Curving, représentant des ventes et du service chez Valspar pour Sherwin-Williams ; et Rachel Otto, spécialiste de la peinture Benjamin Moore chez Fleury Lumber à Easthampton, Massachusetts.

À la fin de cette histoire, vous serez prêt à choisir l’outil idéal pour transformer votre espace.

Avantages de l’utilisation d’un rouleau à peinture

Idéal pour les débutants, un rouleau à peinture est un outil simple mais efficace. «Je recommande généralement un rouleau au bricoleur ou au bricoleur, et je laisse les pulvérisateurs aux professionnels», explique Otto. Le cintrage convient, notamment pour les travaux intérieurs.

Voici pourquoi:

Adapté aux débutants : Les rouleaux à peinture sont faciles à utiliser et ne nécessitent aucune formation particulière. Ils sont également largement disponibles à l’achat.

: Les rouleaux à peinture sont faciles à utiliser et ne nécessitent aucune formation particulière. Ils sont également largement disponibles à l’achat. Rentable : « Les rouleaux à peinture sont une option beaucoup plus économique qu’un pulvérisateur de peinture », explique Otto. Une configuration complète composée d’une cage à rouleaux, d’un tampon et d’un plateau coûte moins de 30 $. Ils peuvent également être réutilisés pour de futurs projets.

: « Les rouleaux à peinture sont une option beaucoup plus économique qu’un pulvérisateur de peinture », explique Otto. Une configuration complète composée d’une cage à rouleaux, d’un tampon et d’un plateau coûte moins de 30 $. Ils peuvent également être réutilisés pour de futurs projets. Polyvalent: Les couvre-rouleaux à peinture sont disponibles en différentes tailles et matériaux pour être utilisés avec les peintures au latex, à l’huile et acryliques. Ils travaillent sur une variété de surfaces : cloisons sèches, maçonnerie, métal et bois. Ils sont particulièrement efficaces sur les surfaces planes comme les murs et les plafonds.

Les couvre-rouleaux à peinture sont disponibles en différentes tailles et matériaux pour être utilisés avec les peintures au latex, à l’huile et acryliques. Ils travaillent sur une variété de surfaces : cloisons sèches, maçonnerie, métal et bois. Ils sont particulièrement efficaces sur les surfaces planes comme les murs et les plafonds. Facile à nettoyer et à entretenir : Les couvre-rouleaux se nettoient facilement avec du savon et de l’eau tiède. Les cages à rouleaux sont en plastique non poreux pour un retrait rapide de la peinture.

Inconvénients de l’utilisation d’un rouleau à peinture

Bien que les rouleaux présentent de nombreux avantages, ils ne sont pas efficaces dans toutes les situations.

Lent: Les bords et les coins intérieurs doivent être peints avec un pinceau, car les rouleaux à peinture ne peuvent pas pénétrer dans les espaces restreints. Cela ajoute au temps du projet.

Les bords et les coins intérieurs doivent être peints avec un pinceau, car les rouleaux à peinture ne peuvent pas pénétrer dans les espaces restreints. Cela ajoute au temps du projet. Finition texturée : Même le rouleau à poils le plus fin laissera une finition légèrement grainée. Si ce n’est pas ce que vous recherchez, mieux vaut opter pour autre chose.

Même le rouleau à poils le plus fin laissera une finition légèrement grainée. Si ce n’est pas ce que vous recherchez, mieux vaut opter pour autre chose. Erreur de l’utilisateur : Bien que convivial pour les débutants, il reste encore une courbe d’apprentissage pour obtenir les meilleurs résultats. « Si vous appliquez trop de pression sur le rouleau à peinture, vous risquez de constater des lignes d’application inégales », explique Otto.

Bien que convivial pour les débutants, il reste encore une courbe d’apprentissage pour obtenir les meilleurs résultats. « Si vous appliquez trop de pression sur le rouleau à peinture, vous risquez de constater des lignes d’application inégales », explique Otto. Surfaces limitées : Les surfaces inégales ou complexes sont difficiles à peindre avec un rouleau. Un rouleau à poils plus épais couvre les surfaces poreuses et inégales comme la brique ou la pierre, mais il est plus lent qu’un pulvérisateur de peinture. Ils ne sont pas non plus efficaces pour peindre des surfaces complexes comme des meubles ou des clôtures à mailles losangées.

Avantages de l’utilisation d’un pulvérisateur de peinture

Les pulvérisateurs de peinture sont des outils puissants qui offrent une couverture efficace et uniforme sur de nombreuses surfaces, ce qui en fait les favoris des professionnels et des bricoleurs. Les propriétaires rencontreront très probablement des pulvérisateurs sans air et des outils HVLP (haut volume et basse pression).

Voici pourquoi les pulvérisateurs sont si efficaces dans de nombreuses applications :

Rapide: Les pulvérisateurs fournissent un volume élevé de peinture en peu de temps, ce qui permet de réaliser rapidement de grands projets comme les revêtements extérieurs, les intérieurs de maison et les clôtures. « Cela va beaucoup plus vite, car vous pouvez couvrir une plus grande surface à la fois », explique Otto. Pour les travaux intérieurs, les pulvérisateurs éliminent le besoin de pré-enduire les coins et les bords avec une brosse, ce qui permet également de gagner du temps.

Les pulvérisateurs fournissent un volume élevé de peinture en peu de temps, ce qui permet de réaliser rapidement de grands projets comme les revêtements extérieurs, les intérieurs de maison et les clôtures. « Cela va beaucoup plus vite, car vous pouvez couvrir une plus grande surface à la fois », explique Otto. Pour les travaux intérieurs, les pulvérisateurs éliminent le besoin de pré-enduire les coins et les bords avec une brosse, ce qui permet également de gagner du temps. Polyvalent: Les pulvérisateurs peuvent être utilisés avec la plupart des peintures et teintures, notamment l’acrylique, le latex et l’huile. Ils conviennent parfaitement à la peinture des cloisons sèches, du bois, de la maçonnerie, de la pierre et du métal, et fonctionnent particulièrement bien sur les surfaces complexes comme les meubles ou les volets.

Les pulvérisateurs peuvent être utilisés avec la plupart des peintures et teintures, notamment l’acrylique, le latex et l’huile. Ils conviennent parfaitement à la peinture des cloisons sèches, du bois, de la maçonnerie, de la pierre et du métal, et fonctionnent particulièrement bien sur les surfaces complexes comme les meubles ou les volets. Finition lisse : Les pulvérisateurs de peinture produisent une fine brume de gouttelettes qui recouvre complètement et uniformément la surface. « Fait correctement, un pulvérisateur vous donnera une meilleure finition », explique Curving. Tandis que les pinceaux et les rouleaux laissent la texture, les pulvérisateurs de peinture laissent une finition parfaitement lisse.

Les pulvérisateurs de peinture produisent une fine brume de gouttelettes qui recouvre complètement et uniformément la surface. « Fait correctement, un pulvérisateur vous donnera une meilleure finition », explique Curving. Tandis que les pinceaux et les rouleaux laissent la texture, les pulvérisateurs de peinture laissent une finition parfaitement lisse. Nettoyage facile : Les peintures à base d’eau se nettoient facilement avec de l’eau et du savon, tandis que les produits à base d’huile nécessitent un solvant. Tous les composants du pulvérisateur doivent être nettoyés, puis rincés à l’eau pour éliminer tout reste de peinture.

Les peintures à base d’eau se nettoient facilement avec de l’eau et du savon, tandis que les produits à base d’huile nécessitent un solvant. Tous les composants du pulvérisateur doivent être nettoyés, puis rincés à l’eau pour éliminer tout reste de peinture. Options d’entrée de gamme : Pour les propriétaires ou les débutants, les pulvérisateurs HVLP faciles à utiliser et peu coûteux commencent à environ 50 $.

Inconvénients de l’utilisation d’un pulvérisateur de peinture

Les pulvérisateurs de peinture sont excellents, mais ont leurs inconvénients.

Courbe d’apprentissage: Les pulvérisateurs de peinture nécessitent de la pratique et de l’expérience pour être maîtrisés. Vous devez maintenir la bonne distance par rapport à la surface, pulvériser correctement et ajuster les paramètres pour le projet spécifique. Curving recommande aux novices de s’entraîner sur un morceau de bois à l’extérieur pour maîtriser la technique et le réglage des buses juste avant de commencer un projet.

Les pulvérisateurs de peinture nécessitent de la pratique et de l’expérience pour être maîtrisés. Vous devez maintenir la bonne distance par rapport à la surface, pulvériser correctement et ajuster les paramètres pour le projet spécifique. Curving recommande aux novices de s’entraîner sur un morceau de bois à l’extérieur pour maîtriser la technique et le réglage des buses juste avant de commencer un projet. Une préparation fastidieuse : Protéger les surfaces voisines contre les pulvérisations excessives demande du temps et des efforts. « Tout gain de temps que vous pensez réaliser avec un pulvérisateur de peinture, vous perdrez le temps passé à coller et à masquer les choses », explique Curving. De plus, la peinture elle-même doit souvent être diluée avec de l’eau ou des solvants.

Protéger les surfaces voisines contre les pulvérisations excessives demande du temps et des efforts. « Tout gain de temps que vous pensez réaliser avec un pulvérisateur de peinture, vous perdrez le temps passé à coller et à masquer les choses », explique Curving. De plus, la peinture elle-même doit souvent être diluée avec de l’eau ou des solvants. Conditions extérieures spécifiques : Utiliser un pulvérisateur par temps venteux est compliqué et déconseillé, car la peinture peut dériver loin de votre chantier. Même par temps léger, prenez des précautions supplémentaires pour protéger les surfaces comme les allées et les voitures des pulvérisations excessives.

Utiliser un pulvérisateur par temps venteux est compliqué et déconseillé, car la peinture peut dériver loin de votre chantier. Même par temps léger, prenez des précautions supplémentaires pour protéger les surfaces comme les allées et les voitures des pulvérisations excessives. Peut coûter cher : Les pulvérisateurs pneumatiques commercialisés auprès des propriétaires peuvent coûter entre 200 et 1 000 dollars. «Si vous n’êtes pas un professionnel ou si vous ne pensez pas l’utiliser fréquemment, un pulvérisateur pneumatique peut coûter plus que ce que vous souhaitez dépenser», explique Otto.