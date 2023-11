Appliquez vous-même la texture du mur et économisez beaucoup d’argent

Commandité par HOMAX®

Les professionnels facturent un forfait pour appliquer la texture du mur. Après m’être associé à HOMAX® pour cet article, j’ai découvert à quel point il est facile de le faire vous-même avec HOMAX® Pro Grade ™ Texture murale pour une fraction du prix d’un pro. Vous n’avez même pas besoin d’équipement spécial, à l’exception d’un couteau à ruban pour cloisons sèches pour une texture renversée. Utilisez ce spray de texture murale en aérosol pour texturer une réparation de cloison sèche ou texturer un mur entier. La buse à double commande spécialement conçue et entièrement réglable vous permet d’affiner à la fois le volume et la pression de pulvérisation pour obtenir la texture que vous aimez. Choisissez une texture de style peau d’orange ou knockdown.

Rick apprend à le faire tomber

Je n’ai jamais texturé un mur auparavant, encore moins effectué la procédure de démontage. J’ai donc lu les instructions et pratiqué avant de faire l’application proprement dite. Les instructions disent de s’entraîner sur du carton. Je n’avais pas de morceau assez grand pour m’entraîner, alors j’ai collé du papier colophane au mur et j’ai recouvert le sol d’une toile de protection. Ensuite, j’ai essayé plusieurs réglages de volume et de pression différents et j’ai utilisé le couteau à cloison sèche pour abattre chacun d’eux jusqu’à ce que je trouve la combinaison qui me plaisait. Voici ce que j’ai appris de mes séances d’entraînement :

• Vous n’y arriverez pas du premier coup. Prévoyez d’utiliser environ la moitié de la boîte pour perfectionner votre technique.

• Une fois que vous avez affiné les paramètres de double commande pour obtenir la texture que vous aimez, transférez ce paramètre dans chaque boîte suivante au fur et à mesure que vous terminez le travail.

• Plus l’application est lourde, plus vous devez être proche du mur.

• Pulvériser selon des motifs circulaires aléatoires.

• Faites glisser le couteau sur le matériau texturé sans aucune pression. Vous pouvez toujours appliquer plus de pression lors d’un deuxième passage si nécessaire. Cependant, si vous appliquez trop de pression lors du premier passage, vous ne ferez qu’étaler la texture en une seule grosse goutte. Ensuite, vous devrez le gratter et recommencer.

• Le timing est crucial. Les instructions indiquent de renverser le produit dans un délai d’une à deux minutes. Si vous attendez trop longtemps, le produit se raidira et ne se renversera pas aussi facilement. Si vous le renversez trop tôt, il devient trop liquide et tache. Maîtrisez le timing et travaillez par petites sections.

Combien acheter

HOMAX® Qualité Pro ™ Wall Texture coûte environ 16 $ par boîte dans les centres de rénovation. Chaque boîte de texture knockdown couvre jusqu’à 75 pieds carrés pour un revêtement léger ou 35 pieds carrés pour un revêtement épais. La texture peau d’orange couvre jusqu’à 125 pieds carrés pour un revêtement fin et 70 pieds carrés pour un revêtement épais. L’étiquette de la boîte montre les résultats finaux pour chaque type d’application, utilisez-la donc comme guide d’achat. Cependant, je recommande d’acheter plusieurs canettes supplémentaires afin de ne pas en manquer à mi-projet. Renvoyez ce que vous n’utilisez pas.

Derniers conseils

Le produit sèche rapidement (en 60 minutes environ, selon l’humidité et la température), vous pouvez donc peindre le jour même. Cependant, le fabricant recommande d’apprêter la texture avant de peindre, alors tenez compte de cela dans le temps de votre projet.

La texture peau d’orange est disponible dans des formulations à base d’eau et d’huile. Le renversement est uniquement à base d’eau. Mais les deux formules contiennent des solvants inflammables, vous aurez donc besoin d’une ventilation transversale adéquate pour éliminer les vapeurs. Portez un respirateur au charbon approprié pour éviter de respirer les vapeurs et portez des lunettes pour protéger vos yeux des éclaboussures.

— Rick Muscoplat, rédacteur en chef

Il s’agit d’un article sponsorisé écrit par moi au nom d’Homax. Les opinions et le texte sont tous les miens.