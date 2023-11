Nous avons essayé la torche anti-insectes PIC et avons dit adieu aux soirées infestées d’insectes

Personne, et je veux dire personne aime les piqûres d’insectes. Si les moustiques dérangent les soirées extérieures de votre famille, dissuadez-les avec ce piège anti-insectes à énergie solaire et cette magnifique torche sans flamme. La torche anti-insectes PIC élimine les insectes tout en ajoutant une touche de classe à vos festivités dans votre jardin.

Si tu détestes les insectes comme moi, vous avez probablement essayé une variété de répulsifs anti-insectes ou des sprays pour les éliminer. Les moustiques ne sont pas seulement une nuisance douloureuse : ils peuvent aussi être porteurs de maladies. Un bug zapper aide à débarrasser votre jardin de ces bêtes, et ce torch est le moyen le plus élégant de les tenir à distance sans recourir à des produits chimiques nocifs et des sprays.

Qu’est-ce que la torche anti-insectes PIC ?

Sheri Kaz/Bricoleur familial

La torche anti-insectes PIC est un anti-insectes à énergie solaire et une lampe de terrasse dans un seul produit attrayant. Il n’a pas besoin d’électricité pour fonctionner, vous pouvez donc le placer presque n’importe où. L’effet de flamme LED vacillante dure six heures ou plus avec une charge complète en plein soleil. Il s’allume automatiquement au crépuscule et annihile la vie des insectes volants avec une puissance de 600 volts.

L’unité est livrée avec trois rallonges en plastique, des connecteurs, un piquet de terre et une base de table pour différentes hauteurs et utilisations. La lampe elle-même mesure 8 pouces de hauteur, ce qui est idéal pour les dessus de table, mais lorsque vous l’ajustez à pleine hauteur, soit 4 pieds de hauteur, vous pouvez l’utiliser pour éclairer votre allée.

Caractéristiques de la torche anti-insectes PIC

Sheri Kaz/Bricoleur familial

Si vous aimez le look d’une torche tiki sans le danger d’une flamme nue, vous apprécierez l’esthétique de cette torche anti-insectes. L’unité fournit un effet de flamme vacillante réaliste sans nécessiter d’huile. En conséquence, il est sûr et sans entretien. De plus, il s’allume automatiquement au crépuscule, juste au moment où les moustiques sont voraces. La torche PIC couvre une superficie de 0,5 acre, est résistante aux intempéries et la pluie ne s’accumule pas grâce à sa conception à grille ouverte. Pour parfaire la commodité, le plateau coulissant attrape les débris.

Cette torche à énergie solaire n’est pas reliée à une source électrique, vous pouvez donc la placer n’importe où. Le fabricant revendique six heures d’autonomie, et c’est vrai. J’en garde un sur mon porche couvert, qui perd la lumière du soleil à midi, et il fonctionne toujours avec la charge solaire. En plein soleil, les torches fonctionnent jusqu’aux petites heures du matin.

Comment nous l’avons testé

Sheri Kaz/Bricoleur familial

J’ai une tolérance zéro pour les bugs. Lorsque j’ai quitté un climat sec pour le Midwest, j’avais pour mission de trouver des moyens naturels de éradiquer les ravageurs. Il y a trois ans, j’ai trouvé la torche PIC dans une quincaillerie locale. Cette belle lampe torche à énergie solaire était également un tueur d’insectes, alors comment pourrais-je résister ? J’ai été vendu. J’ai adoré son look et j’en ai acheté trois.

Je n’avais pas de gros problème de moustiques (à l’époque), car j’ai trouvé un spray de jardin écologique pour me protéger, moi et mes animaux de compagnie, des puces et des tiques. J’ai donc été choqué de découvrir des insectes dans les griffes des torches quelques jours après leur installation.

Comme certains lampes solaires extérieures Je l’ai possédé, je m’attendais à sortir un an ou deux du flambeau PIC. J’ai gardé les cartons pour les ranger pour l’hiver, mais ils étaient si jolis dans la cour que je les ai gardés dehors tout l’hiver. Étonnamment, ils se portent bien depuis plus de trois ans. Ils éclairent le chemin à travers la neige fondue et la neige et ajoutent une ambiance chaleureuse à mon patio et à mon porche.

Lorsque j’ai reçu la nouvelle torche anti-insectes PIC à tester, nous étions en période de sécheresse et les insectes étaient rares. Le PIC a fait son travail dès la première nuit, tuant plusieurs insectes. Je n’ai pas été piqué par un moustique depuis trois ans que je possède les torches.

Avantages

Tue les insectes volants au contact

Peut également servir de lampe de terrasse

Esthétiquement plaisant

Énergie solaire

Écologique

Sans produits chimiques

Pas de flamme nue

Hauteur réglable

Imperméabiliser

Couverture de 0,5 acre

Facile à utiliser

Sans entretien

Les inconvénients

Le mât de la torche peut pencher (selon certains critiques)

Le bac à débris peut être difficile à ouvrir

FAQ

Sheri Kaz/Bricoleur familial

Comment utiliser la torche anti-insectes PIC ?

Choisissez un endroit ensoleillé pour la torche pour obtenir les meilleures performances. Ensuite, choisissez sa hauteur. Assemblez le poteau avec les connecteurs fournis, enfoncez le piquet dans le sol avec un maillet en caoutchouc pour éviter la casse et placez l’unité assemblée sur le piquet. L’assemblage ne prend que quelques minutes. Ou bien, vous pouvez oublier le piquet et le poteau et les utiliser avec le support de table.

La dernière étape consiste à appuyer sur le bouton marche et à le laisser se charger au soleil. C’est tout, vous n’aurez plus jamais à vous en soucier ! Il fonctionne automatiquement lorsque le soleil se couche.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

De vrais clients partagent ce qu’ils pensent de leur achat de produits antiparasitaires et, alerte spoiler, les critiques sont vraiment bonnes.

Acheteur vérifié, Gène Worrell, déclare : « Ceux-ci sont parfaits pour une ambiance tropicale au bord de la piscine. Les flammes sont assez réalistes. Le bug zapper semble plutôt bien fonctionner.

« Ça marche! » s’exclame Nick Phénixun critique cinq étoiles. « Après seulement une nuit, je l’ai vérifié le lendemain et il y avait des bugs dans le bac ! Ça marche! Il y avait un mélange de papillons, de moustiques et d’autres insectes. J’ai hésité à l’acheter, car certaines critiques disaient qu’il ne faisait rien, mais le mien oui. Et je dois admettre que la nuit, ça a l’air plutôt cool.

«Je l’ai racheté en avril 2020. Jusqu’en juillet 2022 dernier, il a été soumis au soleil de l’Arizona. En juillet 2022, j’ai déménagé dans le Michigan, et depuis deux mois, il n’y a que le morne Michigan, une lumière indirecte provenant d’une porte-fenêtre et ça fonctionne toujours ! J’en commanderai plusieurs autres pour lutter contre les insectes du Michigan », partage une autre critique cinq étoiles, Sue Ellen Bowers.

Comparaison de produits

Comparé aux véhicules électriques de grande puissance, brillants, laids et bruyants tue mouche éléctrique J’ai acheté pour ma mère il y a des années, je suis étonné que le destructeur d’insectes PIC capture les mites et les moustiques en utilisant seulement 600 watts d’énergie solaire sans appât. Dans le cas de ma mère, nous avons dû faire passer des cordons électriques sur la pelouse pour placer son anti-insectes électrique suffisamment loin de son coin salon. Non seulement c’était problématique pour tondre la pelouse, mais cela présentait également un risque de trébuchement. La torche PIC à énergie solaire peut cependant être placée partout où elle recevra la lumière du soleil. De plus, la marque propose une version portable avec un poignée pratique.

Verdict final

Sheri Kaz/Bricoleur familial

Ce tueur silencieux est magnifiquement déguisé : aucune machine bruyante, encombrante et laide faisant mon sale boulot. C’est écologique et sans produits chimiques, utilisant le soleil comme super pouvoir. Avec trois années d’expérience dans l’utilisation de la torche anti-insectes PIC, je suis impressionné par ses performances et sa longévité.

J’ai toujours aimé le look des torches tiki, mais je n’aime pas m’occuper de l’huile salissante ou des flammes nues malodorantes. La torche PIC donne un effet de feu vacillant réaliste sans les tracas d’une vraie torche. Le flux lumineux est chaleureux et illumine la zone avec une ambiance agréable.

Où acheter la torche anti-insectes PIC

via le commerçant

Ne laissez pas les insectes gâcher vos fêtes en plein air ! Améliorez plutôt l’ambiance. La torche anti-insectes PIC est disponible chez Walmart, Amazon, Lowe’s et Home Depot. Adieu les insectes volants ennuyeux.

