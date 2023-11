À l’intérieur d’une maison de station de ski de style parkitecture de 16,85 millions de dollars à Bachelor Gulch, au Colorado

Les lodges historiques des parcs nationaux américains doivent une grande partie de leur caractère à l’utilisation de bois et de pierres indigènes dans un style architectural surnommé « parkitecture ». Les structures construites au début de parcs tels que Yosemite et Yellowstone étaient définies par un aspect rustique et artisanal destiné à s’intégrer dans les paysages spectaculaires du pays.

La même chose pourrait être dite d’une vaste station de ski située sur un point isolé surplombant Bachelor Gulch, dans les montagnes Rocheuses du Colorado. Construite en 2005, la maison située au 352 Tall Timber Road dans le village de Bachelor Gulch adhère aux principes de l’architecture de parc, mettant en vedette des matériaux naturels à l’intérieur et à l’extérieur.

«Les finitions sont époustouflantes», déclare l’agent inscripteur Catherine Jones Coburn de Slifer, Smith & Frampton Real Estate. « Vous ne pourriez pas remplacer cette maison aujourd’hui. Il a de magnifiques plafonds en berceau au niveau inférieur, des accents de cuivre partout et une pièce d’eau chauffée, ce qui permet de fonctionner toute l’année.

Les fenêtres du sol au plafond du niveau principal offrent une vue imprenable vers le sud sur Bachelor Gulch ainsi que des vues sur les montagnes de la station de ski de Vail. « Il est très inhabituel d’avoir une vue à la fois sur les pistes de ski et sur la chaîne Gore », explique Coburn.

La maison dispose de sept chambres et 11 salles de bains – huit complètes et trois demie – sur un intérieur impressionnant de 10 282 pieds carrés. Un éventail de grands espaces de vie permettent des rassemblements importants, la plupart étant équipés de cheminées pour une touche chaleureuse. Les chambres à coucher sont situées sur les trois niveaux.

Au niveau supérieur, la suite principale possède sa propre aile avec une terrasse privée, un foyer extérieur au bois et un bain à remous, ainsi qu’une salle de bains privative de type spa. Les vues sur le vaste paysage montagneux depuis les larges fenêtres qui enveloppent les bords de la pièce donnent l’impression d’un belvédère isolé.

Un patio chauffé accessible au pied des pistes mène à un « local à skis » équipé d’un hammam et d’un espace fitness.

Grâce à l’aménagement considérable, les espaces d’agrément sont nombreux, notamment une salle de jeux, un cinéma maison, une cave à vin en pierre climatisée, un bar en onyx éclairé, un bain à remous surdimensionné dans la cour arrière et un garage pour trois véhicules avec plancher chauffant. «C’est une station balnéaire en soi», déclare Coburn.

Nichée derrière un portail, la propriété est gardée par le quartier Bachelor Village. Les résidents ont également accès à une navette et aux commodités de l’hôtel au Ritz-Carlton voisin.

Bachelor Gulch est situé sur le mont Beaver Creek et partage les pistes avec les stations de ski de Beaver Creek et Arrowhead. Les activités toute l’année comprennent le ski en hiver et le vélo et la randonnée en été.

Colburn affirme qu’un acheteur potentiel pourrait être « une famille élargie qui apprécie la qualité, qui aime le caractère unique de la maison et souhaite des vues exceptionnelles ».

La résidence est livrée meublée et est sur le marché pour 16,85 millions de dollars. Une fois vendu, il changera de mains pour la première fois depuis sa construction il y a près de deux décennies.