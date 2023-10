Quelle est la méthode de plantation des lasagnes ?

Il y a un endroit dans mon jardin où poussent des crocus, suivis par des jonquilles, puis des tulipes. Chacun exhibe ses fleurs, mais ils partagent tous le même espace.

Comment ai-je fait ça ? C’est ce qu’on appelle la plantation de lasagnes. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette technique.

Qu’est-ce que la plantation de lasagnes ?

Il s’agit d’une méthode permettant de planter des bulbes à fleurs de différents types en un seul endroit afin d’obtenir une succession de fleurs tout au long du printemps dans cette zone.

Tout comme vous préparez des lasagnes en superposant les pâtes, le fromage et la sauce dans la poêle, la plantation de lasagnes implique la plantation en couches, généralement en fonction de la taille. Les bulbes les plus gros pénètrent plus profondément dans le trou et les bulbes plus petits vers le sommet. J’ai utilisé cette méthode dans mon jardin de fleurs, mais elle fonctionne également très bien si vous plantez vos bulbes dans des conteneurs.



Bricoleur familial, Getty Images (2)

Plantation de lasagnes vs jardinage de lasagnes

La plantation et le jardinage de lasagnes sont basés sur le même concept de superposition. La différence? La plantation de lasagnes consiste à rassembler les bulbes dans le même trou ou récipient. Le jardinage en lasagne consiste à superposer différentes matières organiques pour créer un lit de plantation, généralement sans creuser.

La plantation de lasagnes fonctionne-t-elle ?

Absolument! Mais il faut planifier pour trouver un bon mélange de bulbes qui pousseront bien ensemble lorsqu’ils seront plantés à différentes profondeurs et avec des périodes de floraison différentes.

Comment planter des lasagnes

Planter des bulbes avec la méthode des lasagnes est tout aussi simple que planter d’autres bulbes. Cela pourrait même être plus facile parce que vous ne creusez qu’un seul gros trou. Voici comment procéder :

Creusez un trou aussi profond que le nécessitent les plus grosses ampoules et suffisamment large pour placer toutes les ampoules nécessaires dans chaque couche. Mettez de côté le sol que vous avez creusé pour le remblayer plus tard.

Placez les plus grosses ampoules dans le trou et couvrez complètement.

Superposez les bulbes les plus gros suivants et couvrez-les complètement.

Répétez l’opération pour autant de couches que vous en avez. La plupart des jardiniers s’en tiennent à trois ou quatre couches.

Paillez la zone où vous avez planté. Quelques centimètres suffisent.

Il ne vous reste plus qu’à attendre le printemps, lorsque les bulbes apparaîtront et fleuriront successivement, en commençant par ceux du haut du trou et en terminant par ceux du bas. Certaines fleurs peuvent même fleurir en même temps selon les variétés que vous avez choisies.

Meilleures fleurs pour la plantation de lasagnes

Les meilleures fleurs sont les bulbes que nous plantons à l’automne pour les fleurs printanières, bien que vous puissiez en ajouter quelques-uns qui fleurissent en été ou en automne.

Lorsque vous choisissez quoi planter, tenez compte de la période de floraison et de la taille des bulbes. Un mélange classique pour la plantation de lasagnes peut inclure :

Une couche inférieure de gros bulbes de jonquilles plantés à environ huit pouces de profondeur. Les jonquilles sont disponibles en plusieurs tailles et les fleurs sont pour la plupart jaunes, mais de nombreuses variétés présentent également des pétales blancs ou de couleur pêche. Ils sont pour la plupart rustiques dans les zones de rusticité 3 à 7 du Département de l’agriculture des États-Unis.

Une couche intermédiaire de tulipes plantée de cinq à six pouces de profondeur. Les tulipes sont disponibles dans presque toutes les couleurs, en particulier les hybrides, que l’on trouve couramment dans les jardineries à l’automne. Vérifiez l’étiquette pour savoir s’il s’agit d’une variété à floraison précoce, de mi-saison ou tardive. Les tulipes sont également rustiques dans les zones 3 à 7.

Une couche supérieure de crocus plantée à quatre pouces de profondeur. Les crocus sont rustiques dans les zones 4 à 8 et sont souvent les premières fleurs à fleurir au printemps.

D’autres options incluent :

Jacinthes, rustiques dans les zones 4 à 8. Plantez à environ six pouces de profondeur.

Jacinthes de raisin, Muscaris sp., peut être planté à environ cinq pouces de profondeur. Ils sont robustes dans les zones 4 à 8

Les alliums, également appelés oignons ornementaux, fleurissent plus tard que de nombreux bulbes à floraison printanière, ce qui en fait une bonne floraison finale. La plupart sont rustiques dans les zones 5 à 7.

Que faire après la floraison de toutes les fleurs plantées en lasagne

Une fois que vos fleurs ont fini de fleurir, retirez les fleurs fanées mais laissez le feuillage et coupez-le une fois qu’il est brun. Pendant que le feuillage pousse, les bulbes souterrains se regroupent pour assurer une bonne floraison au printemps suivant.

Si votre plantation de lasagnes semble nue une fois que tout a fleuri, glissez soigneusement quelques petites variétés de plantes annuelles comme des soucis ou des zinnias entre le feuillage des bulbes. Ou, si vos bulbes poussent dans une zone plus ombragée en été, essayez les impatiens au même endroit.

Les fleurs annuelles aident également à cacher le feuillage mourant du bulbe. Retirez les annuelles à l’automne une fois qu’elles sont mortes et vos bulbes devraient repousser et fleurir à nouveau au printemps suivant.