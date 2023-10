Évitez ces erreurs lors de l’achat d’une première maison

Peu de choses sont comparables au plaisir d’acheter votre première maison. C’est une expérience exaltante, que vous achetiez un condo, une maison de ville, un McMansion, une maison minimaliste de taille simple ou quelque chose entre les deux.

Mais s’il s’agit de votre premier rodéo, il peut être presque écrasant d’essayer de mettre les points sur tous les i et de croiser tous les t. Bien que les erreurs des premiers vendeurs de maison soient également assez courantes, ces personnes ont au moins l’expérience de l’achat d’une maison.

Ce sont quelques-unes des erreurs à éviter lors de l’achat d’une première maison.

Précipiter le processus

Nous comprenons : il y a une pénurie importante de maisons disponibles aux États-Unis, alors lorsque vous en voyez une qui vous plaît, vous êtes tenté d’avancer à la vitesse de la lumière dans votre quête pour battre les autres acheteurs. Cependant, JR Russell, responsable des prêts à la consommation chez Citi, met en garde contre toute précipitation. Au lieu de cela, il recommande d’avancer au rythme qui convient. « Certaines personnes dans l’industrie vous diront peut-être qu’il faut se qualifier ou sous contrat « immédiatement » sur ce marché « hyperconcurrentiel », mais c’est beaucoup plus nuancé que cela. » Oui, le marché est compétitif, mais il ne faut pas se précipiter et commettre des erreurs que l’on regrettera plus tard.

Faire de vos finances une réflexion après coup

Les acheteurs d’une première maison font beaucoup de faux pas dans ce domaine. Pour commencer, Saud Rai, courtier associé et chef d’équipe du groupe Skywalker de The Keyes Company à Homestead, en Floride, affirme que ne pas obtenir une approbation préalable est l’une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre. « Ne pas avoir obtenu une pré-approbation signifie que vous n’êtes pas prêt à faire une offre, même si vous trouvez la maison de vos rêves », prévient-il. En fait, Rai dit que vous perdrez votre temps et vos efforts et que vous entraverez votre capacité à rivaliser avec les autres acheteurs. « De plus, obtenir une pré-approbation vous donnera une image complète de ce à quoi vous pouvez être admissible. »

Florence Saade, agente immobilière associée chez Brown Harris Stevens à Miami, en Floride, est du même avis, ajoutant que certains acheteurs d’une première maison ne savent même pas quelle fourchette de prix ils peuvent réellement se permettre. « Le montant du prêt hypothécaire approuvé par la banque correspond au véritable budget de l’acheteur et au prix qu’il devrait partager avec son agent immobilier. » Et sans cette pré-approbation hypothécaire et ce budget, elle dit que les acheteurs pourraient être profondément déçus s’ils tombent amoureux d’une maison qui n’est pas dans leur fourchette de prix.

Une autre erreur est de ne pas vérifier votre pointage de crédit et de ne pas éliminer les problèmes financiers en suspens, alors remboursez vos autres dettes et évitez de faire d’autres achats importants. «Vous devez également disposer d’une preuve de revenus, de déclarations de revenus et de toute contribution financière familiale pour appuyer l’approbation de votre prêt», déclare Julie Jones, vice-présidente des ventes d’ultra-luxe et courtier associé chez Douglas Elliman Real Estate à Fort Lauderdale, en Floride. Elle recommande également de s’adresser à plus d’une banque ou coopérative de crédit et de rechercher les taux d’intérêt hypothécaires.

Parfois, les acheteurs d’une première maison pensent qu’ils obtiennent une pré-approbation alors qu’ils sont en réalité pré-qualifiés. « Même si les gens peuvent penser que les termes peuvent être utilisés de manière interchangeable, pré-qualifié et pré-approuvé sont deux aspects distinctement différents du processus de financement immobilier », explique Matt Vernon, responsable des prêts à la consommation chez Bank of America.

La pré-qualification est une étape que de nombreux acheteurs potentiels franchissent en pré-approbation. « La pré-qualification peut vous aider à définir des attentes réalistes lorsqu’il s’agit d’acheter une maison, car elle vous donne une estimation du montant qu’un prêteur peut vous prêter », explique-t-il. Et même si le fait d’être pré-qualifié ne garantit pas que vous obtiendrez un prêt, il affirme que cela peut faciliter le processus de prêt.

« Avoir une pré-approbation pour un prêt hypothécaire signifie que le prêteur a examiné votre revenu, votre crédit et vos autres dépenses pour déterminer le montant du prêt hypothécaire auquel vous pourriez être admissible. Et si vous êtes pré-approuvé, vous recevrez une lettre de pré-approbation. « Il s’agit d’une offre – mais pas d’un engagement – de vous prêter un montant spécifique, et l’offre est valable 90 jours », explique Vernon. L’avantage d’être pré-approuvé, par rapport à la pré-qualification, est qu’il s’agit d’une étape plus sérieuse, et Vernon dit que vous serez plus attrayant pour les vendeurs de maison.

Obtenir des informations auprès de la famille/des amis plutôt que de professionnels

Même si vous parlerez naturellement aux membres de votre famille et à vos amis lorsque vous achèterez une maison pour la première fois, ils ne constituent peut-être pas la meilleure source d’information. «Les professionnels expérimentés dans l’industrie constituent les atouts les plus précieux pour les acheteurs d’une première maison», selon Saade. «Je commence le processus par une séance pour comprendre ce que les acheteurs recherchent dans une maison, et c’est le moment de communiquer tous leurs besoins.»

En fait, ce processus devrait être lancé le plus tôt possible. Parlez aux professionnels bien avant de commencer à magasiner pour une maison. « Si l’achat d’une maison est l’objectif d’ici un an ou deux, cela ne coûte rien de parler avec un prêteur pour comprendre cette partie du processus d’achat d’une maison », déclare Lisa Culp Taylor, agent immobilier et chef d’équipe chez LCT Team-Parks. à Franklin, Tennessee. En plus de vous aider à comprendre les différentes options de prêt, elle dit qu’ils peuvent vous donner des conseils sur ce que vous devez faire pour vous positionner sur la réussite.

Ne pas comprendre toutes vos options

Certaines options hypothécaires sont meilleures que d’autres, mais vous ne le saurez jamais si vous ne recherchez pas les différents produits hypothécaires. « Informez-vous auprès de votre conseiller en prêts hypothécaires de toutes les options qui s’offrent à vous, telles que les prêts FHA ou même les prêts VA (si vous êtes un vétéran), ou les programmes d’accession à la propriété pour la première fois », conseille Russell. Et il dit qu’un bon professionnel en prêts hypothécaires vous guidera à travers les différents produits et vous expliquera leurs caractéristiques et leurs avantages. « Le montant que vous économisez grâce à cette conversation, ou à cette série de conversations, pourrait signifier des milliers de dollars supplémentaires dans votre poche pendant la durée du prêt. »

En outre, il existe divers programmes de prêts et de subventions pour l’achat d’une première maison. « De nombreuses personnes négligent ces options lorsqu’elles achètent leur première maison parce qu’elles ne connaissent pas ces programmes ou ne pensent pas qu’elles sont admissibles », explique Vernon. « En réalité, des subventions visant à rendre le coût de l’accession à la propriété plus abordable sont disponibles pour les premiers acheteurs de maison et même pour ceux qui ont déjà acheté une maison. »

Par exemple, il cite le programme de Bank of America, America’s Home Grant, qui peut fournir jusqu’à 7 500 $ pour couvrir les frais de clôture, ou les acheteurs peuvent recevoir jusqu’à 3 % du prix d’achat de la maison (le montant le moins élevé étant retenu) à utiliser pour une mise de fonds. paiement. « En plus des subventions des prêteurs, assurez-vous de rechercher si la ville ou le village que vous recherchez offre des incitations à l’achat d’une maison dont vous pouvez profiter », conseille Vernon.

En outre, Jones recommande de rechercher des programmes professionnels spéciaux pour les premiers acheteurs, tels que ceux destinés aux comptables, aux médecins, aux avocats, etc.

Ne pas budgétiser les frais de clôture ou les dépenses surprises

Même si les primo-accédants savent prévoir l’acompte, ils peuvent négliger les frais de clôture. « Il est important de prévoir 3 à 5 % du coût total de la maison, ou du montant que vous empruntez auprès du prêteur pour acheter la maison, conseille Vernon.

De plus, selon une enquête, les propriétaires paient près de 15 000 $ en frais cachés. « En plus des coûts initiaux, vous devez être prêt à faire face à des coûts supplémentaires pour les réparations et l’entretien », explique-t-il. Par exemple, vous devrez peut-être réparer ou remplacer des composants de votre maison comme la plomberie, l’électricité, le chauffage et la climatisation – ou même votre toit.

Vous voudrez également éviter toute surprise lors de vos paiements mensuels. « Les assurances et les impôts vont probablement changer, alors ne vous fiez pas aux coûts actuels », prévient Jones. Elle recommande de s’aligner sur un bon agent d’assurance pour éviter les surprises de dernière minute.

Se contenter d’une maison qui pourrait ne pas fonctionner

Dans la précipitation pour trouver une maison, ne commettez pas l’erreur de faire une offre sur tout ce qui est disponible. Malgré un inventaire limité, il est généralement préférable d’attendre la maison qui possède la majorité – sinon la totalité – de vos « incontournables » et qui correspond à votre budget », explique Russell.

Jones est d’accord et recommande d’examiner attentivement le plan d’étage pour s’assurer que la maison correspond à votre style de vie. « Ce n’est peut-être pas votre maison pour toujours, mais elle devrait servir vos objectifs pendant au moins trois ans. »

Cependant, vous devrez également équilibrer ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. « Ne commettez pas l’erreur de considérer votre première maison comme une maison pour la vie et d’avoir une longue liste de priorités », explique Taylor. Elle prévient que cela vous préparera à la déception.