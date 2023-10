Combien coûte un sol de garage en époxy ?

Personnellement, je n’ai pas de sol de garage en époxy, mais mon ami en a un et je suis super jaloux ! Autrefois une dalle de béton terne et tachée, c’est maintenant une surface brillante, remarquablement durable et d’un aspect incroyable.

J’ai ajouté le remplacement de mon ancien sol par un sol en époxy à ma liste d’améliorations domiciliaires, puisque j’utilise la moitié de mon garage comme espace de bricolage et atelier. J’aimerais y avoir un revêtement de sol plus résistant et plus joli.

En raison de son esthétique qui rehausse l’attrait extérieur, le revêtement de sol de garage en époxy est de plus en plus populaire. Mais combien ça coûte ?

La réponse dépend de l’endroit où vous vivez, si vous optez pour une installation professionnelle ou DIY, ainsi que d’autres facteurs. Pour un seul plancher de garage, installé par un professionnel, la plupart des propriétaires paient entre 1 594 $ et 3 330 $.

Qu’est-ce qu’un revêtement de sol époxy ?

L’époxy est un type de résine qui, lorsqu’elle est combinée avec des durcisseurs, durcit pour former un matériau robuste, idéal pour recouvrir les sols des garages et des cuisines qui subissent un usage intensif. Le revêtement a généralement une épaisseur d’environ deux millimètres et adhère solidement au substrat du sol.

L’installation comporte plusieurs étapes : gravure du sol pour une meilleure adhérence, apprêt, puis application de plusieurs couches d’époxy. Des options décoratives comme l’époxy terrazzo et des mélanges avec des flocons décoratifs sont disponibles. Certains types d’époxy contiennent même du gravier ou du sable de quartz pour offrir une finition antidérapante.

Avantages et inconvénients d’un sol époxy



Thons Doralin/Getty Images

Il y a beaucoup de choses à aimer dans les revêtements de sol de garage en époxy, mais vous devez être conscient de certaines choses avant d’acheter.

Avantages

Abordabilité : Comparé à d’autres types de revêtements de sol durables, l’époxy est relativement abordable.

Comparé à d’autres types de revêtements de sol durables, l’époxy est relativement abordable. Variété: De nombreuses options décoratives sont disponibles.

De nombreuses options décoratives sont disponibles. Durabilité: Résistant à l’huile et facile à entretenir.

Résistant à l’huile et facile à entretenir. Protection: Protège le béton sous-jacent de l’humidité et des dommages.

Protège le béton sous-jacent de l’humidité et des dommages. Sécurité: Réfléchit la lumière, améliore la visibilité du garage et peut avoir des propriétés antidérapantes.

Les inconvénients

Glissant lorsqu’il est mouillé : A moins d’opter pour de l’époxy antidérapant.

A moins d’opter pour de l’époxy antidérapant. Processus de demande: Nécessite une préparation et une installation minutieuses.

Nécessite une préparation et une installation minutieuses. Odeur: Forte odeur lors de l’application et du durcissement.

Forte odeur lors de l’application et du durcissement. Problèmes d’humidité : Ne permet pas à l’humidité de s’échapper, ce qui pourrait causer des problèmes si le substrat n’est pas sec.

Combien coûte l’époxy d’un sol de garage ?

Le montant que vous paierez dépend si vous faites l’installation vous-même ou si vous laissez un professionnel s’en charger. La finition que vous choisissez joue également un rôle, avec des couleurs personnalisées et des touches décoratives s’ajoutant au prix final.

Selon Mike Sublett, spécialiste du revêtement de sol de garage, « un revêtement de sol de garage ajoutera deux fois son coût à la valeur de la maison. » Ainsi, même si le projet comporte un prix élevé, il est rentabilisé deux fois en valeur immobilière.

Pose DIY

Pour ceux qui ont du talent pour les projets de bricolage, l’installation d’un sol en époxy est réalisable. Le processus, bien que long, peut permettre d’économiser sur les coûts de main-d’œuvre.

Les matériaux pour une installation de sol époxy DIY varient généralement entre 2 $ et 5 $ le pied carré. Bien qu’il soit possible d’effectuer une installation DIY si vous utilisez de l’époxy à base d’eau ou de solvant, Sublett dit qu’il est essentiel de prendre en compte le temps et les efforts impliqués, ainsi que la nécessité d’un haut degré de précision pour garantir une finition durable. .

Voici la fourchette de prix typique d’un revêtement époxy par taille de garage, hors main d’œuvre.

Une voiture: 480 $ à 1 200 $ ;

480 $ à 1 200 $ ; Deux voitures : 720 $ à 1 800 $ ;

720 $ à 1 800 $ ; Trois voitures : 1 120 $ à 2 800 $ ;

1 120 $ à 2 800 $ ; Quatre voitures : 1 584 $ à 3 960 $.

Coût époxy pour sol de garage professionnel

Généralement, l’installation professionnelle d’un sol en époxy coûte entre 3 $ et 12 $ le pied carré, main d’œuvre comprise. Le prix final peut varier en fonction de la taille du garage, des coûts de main-d’œuvre locale et du type d’époxy. L’époxy à base d’eau est généralement moins cher que le solide.

De plus, si votre sol nécessite plusieurs couches ou une préparation approfondie, le coût augmentera car cela nécessite plus de main d’œuvre.

Voici la fourchette de prix typique pour un revêtement de sol époxy selon la taille du garage, main d’œuvre incluse :

Une voiture: 720 $ à 2 880 $ ;

720 $ à 2 880 $ ; Deux voitures : 1 080 $ à 4 320 $ ;

1 080 $ à 4 320 $ ; Trois voitures : 1 680 $ à 6 720 $ ;

1 680 $ à 6 720 $ ; Quatre voitures : 2 375 $ à 9 500 $.

Coût du sol de garage en époxy : bricolage ou embauche d’un professionnel



Thons Doralin/Getty Images

Bien que des kits de bricolage soient disponibles, allant de 50 $ à 600 $, le processus nécessite une attention méticuleuse aux détails. Les professionnels fournissent des matériaux de haute qualité et l’expertise nécessaire pour garantir la longévité et la durabilité de l’époxy.

Si vous envisagez une approche DIY, vous aurez besoin d’outils, de composés de rapiéçage, de nettoyants, de dégraissants et de mastics époxy. Faire appel à un professionnel peut éviter des pièges potentiels et assurer une finition impeccable si vous ne disposez pas des outils, du matériel et des compétences adéquats.

Comment économiser de l’argent sur le coût du sol de garage en époxy

Les coûts des sols de garage en époxy peuvent s’additionner, notamment avec les dépenses supplémentaires associées. Voici comment économiser sans compromettre la qualité :

Obtenez plusieurs estimations : Recherchez au moins trois devis auprès d’entreprises réputées.

Recherchez au moins trois devis auprès d’entreprises réputées. Chronométrez correctement : Envisagez des projets pendant les saisons creuses pour bénéficier de réductions potentielles.

Envisagez des projets pendant les saisons creuses pour bénéficier de réductions potentielles. Négocier: Certaines entreprises peuvent offrir jusqu’à 20 % de réduction.

Certaines entreprises peuvent offrir jusqu’à 20 % de réduction. DIY quelques tâches : Économisez sur la main d’œuvre en préparant vous-même le garage.

Économisez sur la main d’œuvre en préparant vous-même le garage. Services groupés : Si vous rénovez ou construisez déjà un garage, vous pourriez bénéficier d’une réduction sur les revêtements de sol en époxy.