Quelle est la différence entre les annuelles, les vivaces et les bisannuelles

Comprendre les différences entre les plantes annuelles, vivaces et bisannuelles est une connaissance essentielle pour tout jardinier en herbe. Chaque type de plante a un cycle de vie et un modèle de croissance uniques, contribuant différemment à l’esthétique générale d’un jardin et aux besoins d’entretien.

Je base principalement mes choix de plantes dans mes jardins sur ces trois catégories. Les annuelles et les bisannuelles sont idéales pour ajouter une touche de couleur, tandis que les vivaces ajoutent de la substance et de la profondeur à n’importe quel parterre de jardin.

Apprenez-en davantage sur les plantes annuelles, vivaces et bisannuelles auprès de deux experts en aménagement paysager : Ricky Lateurrer de Lateurrer Gardens and Landscaping et Joyce Corbett de Class Courtyards.

Qu’est-ce qu’une plante annuelle ?

Une plante annuelle accomplit un cycle de vie complet en une seule saison de croissance. Les annuelles ont pour but de se réensemencer et ne se mettent pas en dormance pour revenir au printemps. Au lieu de cela, elles germent, fleurissent et produisent des graines en une seule saison. Ces graines commencent ensuite un nouveau cycle annuel au printemps, continuant à produire des graines pour les plantes futures. « Les annuelles sont ma partie préférée de mon jardin », dit Corbett. « Je m’amuse à en choisir de nouvelles chaque année. »

Certaines annuelles sont des vivaces cultivées en dehors de leur zone de rusticité normale du ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA). « Beaucoup de nos annuelles en Nouvelle-Angleterre sont considérées comme vivaces dans le Sud », explique Corbett. Comme elles ne supportent pas les températures glaciales, ces « annuelles d’hiver » vivront dans des climats plus froids au printemps et en été, puis mourront en hiver. Elles ne repousseront pas au printemps et nécessiteront une replantation annuelle.

Combien de temps vivent les plantes annuelles ?

Une saison de croissance ou une année, selon la plante et le climat.

Quand planter les annuelles

« Vous aurez envie de planter des annuelles au printemps », explique Corbett. Le moment où le printemps arrive dépendra de la zone de rusticité de l’USDA dans laquelle vous vivez. Dans le sud de la Californie, cela pourrait être en mars, tandis que dans le nord du Maine, ce serait en avril ou en mai.

Quelles sont les plantes annuelles courantes ?

Les bégonias, les pétunias, les lantanas, les impatiens, les tournesols, les zinnias et les soucis sont des plantes à fleurs annuelles populaires.

Une plante annuelle revient-elle chaque année ?

Non, une plante annuelle ne repousse pas tous les ans. Les annuelles ne repoussent pas et doivent être resemées ou replantées chaque année. Leur manque de longévité est compensé par de longues périodes de floraison. « Je considère les annuelles comme une décoration saisonnière qui égaye un jardin », explique Lateurrer.

Qu’est-ce qu’une plante vivace ?

Une plante vivace vit au moins deux ans, mais certaines peuvent survivre 10 à 15 ans ou plus une fois plantées. Les plantes vivaces poussent et fleurissent au printemps, en été et en automne, puis entrent en dormance pendant les mois les plus froids.

Les arbustes vivaces peuvent perdre leurs feuilles, mais leur croissance ligneuse reste intacte. D’autres plantes vivaces perdent toute leur croissance verte pendant l’hiver, mais repoussent à partir de systèmes racinaires dormants.

Combien de temps vivent les plantes vivaces ?

Au moins deux à trois ans, mais certaines peuvent vivre des décennies. La plupart des fleurs vivaces vivent entre deux et dix ans, tandis que les arbustes peuvent vivre plus longtemps. « J’ai déterré des plantes vivaces dans des jardins qui étaient là depuis plus de 20 ans », explique Lateurrer.

Quand planter des plantes vivaces

« Planter des plantes vivaces au printemps ou à l’automne est une bonne période », explique Lateurrer. « Il faut éviter la chaleur de l’été. » Si vous avez hâte de voir les fleurs tout de suite, plantez au printemps. Si vous pouvez attendre les fleurs, plantez à l’automne pour éviter d’arroser tout l’été pendant que la plante s’établit. « Vous économiserez vraiment sur votre facture d’eau en plantant à l’automne », explique Corbett.

Quelles sont les plantes vivaces courantes ?

Les plantes à fleurs vivaces comprennent la pivoine, l’hémérocalle, l’iris, le seedum, l’hosta, le phlox et la lavande. Les arbustes vivaces comprennent l’hortensia, l’azalée, le rhododendron, le buddleia, le forsythia, les lilas et les rosiers.

Les plantes vivaces reviennent-elles chaque année ?

Oui, les plantes vivaces reviennent chaque année. Ces plantes travailleuses et nécessitant peu d’entretien reviennent chaque année pendant au moins deux ans, généralement plus.

Qu’est-ce qu’une plante bisannuelle ?

Contrairement aux annuelles, les plantes bisannuelles mettent deux ans pour accomplir un cycle de vie complet. En général, la première saison est consacrée à la croissance des racines, des feuilles et des tiges, tandis que la deuxième saison est consacrée à la floraison, à la croissance et à la formation des graines.

Combien de temps vivent les plantes bisannuelles ?

Les biennales vivent deux ans.

Quand planter des plantes bisannuelles

L’été ou l’automne sont des périodes idéales pour planter des plantes bisannuelles. Tant qu’elles ont suffisamment de temps pour établir des racines et une certaine croissance avant le gel, elles reviendront fleurir et produire des graines au printemps.

Quelles sont les plantes bisannuelles communes ?

Les rudbeckies aux yeux noirs, les roses trémières, les digitales, les œillets de poète, les honestylle, les delphiniums et les onagres sont des choix populaires pour les plantes bisannuelles.

Les plantes bisannuelles reviennent-elles ?

Oui, les plantes bisannuelles reviennent. La même plante bisannuelle reviendra pendant une saison après être entrée en dormance pendant l’hiver. Cependant, les bisannuelles peuvent se réensemencer et continuer à pousser en tant que nouvelles plantes. Les Susans aux yeux noirs que j’ai plantées il y a quelques années continuent de se réensemencer et de se propager. La plante d’origine n’est pas vivante, mais grâce au réensemencement, les Susans aux yeux noirs reviennent chaque année.

Annuelles, vivaces et bisannuelles : peut-on les planter en pot ?

Oui, vous pouvez planter des annuelles, des vivaces et des bisannuelles en pots. Les annuelles à fleurs peuvent être plantées en pots, et le sont souvent. Les vivaces et les bisannuelles sont généralement plantées en pleine terre pour protéger les systèmes racinaires dormants. Cependant, certaines peuvent être cultivées avec succès en pots. Une bonne règle de base consiste à choisir des plantes tolérantes au froid au moins deux zones plus froides que le climat dans lequel vous vivez. De cette façon, le système racinaire résistera aux températures plus froides du sol dans un pot.

Annuelles, vivaces et bisannuelles : lesquelles sont les plus faciles à entretenir ?

Les plantes vivaces sont les plus faciles à entretenir. Une fois bien établies, les plantes vivaces reviennent année après année. Lateurrer estime que les plantes vivaces préférées comme l’hémérocalle, l’hosta et l’iris sont « celles qui nécessitent le moins d’entretien et qui sont les plus résistantes à la sécheresse ».

À propos des experts

Joyce Corbett est propriétaire de Classic Courtyards à West Springfield, Massachusetts. Elle possède plus de quarante ans d’expérience en conception et en installation d’aménagements paysagers.

Ricky Lateurrer est le propriétaire de Lateurrer Gardens and Landscaping, une entreprise d’aménagement paysager résidentiel à service complet à Longmeadow, Massachusetts.