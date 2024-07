Comment empêcher les cigales d’envahir votre maison sans utiliser de pesticides

Lorsque les cigales émergent, elles peuvent être envahissantes, avec jusqu’à un million par acre. Heureusement, elles ne veulent pas plus être dans nos maisons que nous ne le souhaitons. Voici comment éliminer les cigales si elles commencent à s’introduire dans votre maison.

Les cigales sont-elles dangereuses ?

Non. Les cigales ne transmettent pas de maladies aux humains ou aux animaux domestiques, et ne mordent pas, ne piquent pas et ne griffent pas. « Ne les mangez pas, dit Amy Yarger, directrice principale de l’horticulture au Butterfly Pavilion. Certaines personnes sont allergiques à leur consommation ! » (Mais ne vous inquiétez pas si votre chien le fait. Les cigales sont des collations sans danger pour les animaux domestiques.)

Les cigales mordent-elles ?

Non, les cigales ne mordent pas et ne piquent pas. Leurs pièces buccales n’en sont pas capables. Mais « les cigales se défendent en agitant leurs ailes, en émettant leur bourdonnement sonore emblématique ou en urinant sur vous », explique Emma Grace Crumbley, entomologiste chez Mosquito Squad.

Faut-il utiliser des pesticides pour se débarrasser des cigales ?

Non, ce n’est pas efficace, surtout en raison de leur nombre. « Il vaut mieux les laisser vivre leur vie et profiter du spectacle », explique Matthew Shepherd, directeur de la sensibilisation et de l’éducation à la Xerces Society for Invertebrate Conservation. « Ils ne resteront là que quelques semaines. »

Il est également conseillé de ne pas utiliser de pesticides sur les cigales, car elles sont importantes pour l’écosystème, car elles fournissent de la nourriture aux oiseaux, aux tamias, aux renards, aux ratons laveurs et à bien d’autres espèces. Lorsqu’elles sont exposées aux pesticides, les dommages se transmettent dans la chaîne alimentaire. Les pesticides aggravent également la situation en éliminant les prédateurs naturels des cigales, explique Jeremy McReynolds, expert en nuisibles chez TruGreen.

Les cigales sont également bénéfiques car, en se décomposant, elles ajoutent des nutriments au sol et, lorsqu’elles sont à l’état de nymphes, elles créent des tunnels qui aident à aérer le sol, explique le Dr Daniel A. Herms de The Davey Tree Expert Company.

Comment empêcher les cigales d’entrer ou de se déplacer dans votre maison sans pesticides

Même si les cigales grimpent parfois sur le côté des maisons, elles n’essaient pas d’y pénétrer. Voici quelques moyens de minimiser leurs risques de se retrouver accidentellement à l’intérieur.

Points d’entrée sécurisés

Gardez les fenêtres et les portes fermées, bouchez les trous importants et assurez-vous que les moustiquaires sont intactes. « Contrairement aux fourmis, aux mouches ou aux cafards, ces gros insectes trapus ne peuvent pas utiliser les petites fissures et crevasses pour pénétrer dans votre maison », explique Crumbley. « Si une cigale se trouve à l’intérieur, elle est probablement entrée par une porte ou une fenêtre ouverte. »

Limitez votre éclairage

La nuit, éteignez les lumières extérieures et fermez les rideaux. « Comme la plupart des autres insectes, les cigales sont attirées par la lumière. Réduisez donc l’éclairage extérieur pendant les périodes de pointe », conseille McReynolds.

Faire un aménagement paysager préventif

Découragez-les de s’approcher de votre maison en coupant les branches des arbres, en nettoyant les gouttières et en protégeant les arbres avec des filets ou du ruban adhésif pour les empêcher de grimper. « Arroser les branches des arbres et des arbustes avec de l’eau rend également l’habitat moins attrayant pour les cigales », explique Yarger.

Que faire si les cigales pénètrent dans votre maison

Pour vous débarrasser des cigales de votre maison, déplacez-les à l’extérieur en les capturant dans une tasse ou un récipient ou en utilisant un aspirateur pour les extraire des espaces difficiles d’accès. « Elles feront probablement un bruit fort lorsque vous les attraperez, mais c’est tout », explique Shepherd. « Pour utiliser une analogie avec les animaux, elles aboient sans mordre. »

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qui attire les cigales ?

Les plantes et les arbres tendres et ligneux attirent les cigales. Il existe également des preuves que les vibrations fortes, telles que celles des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, des tondeuses à gazon et des souffleurs de feuilles, les intéressent. « Les cigales communiquent par un bourdonnement fort, et ces vibrations peuvent les induire en erreur en leur faisant croire qu’un partenaire est à proximité », explique Crumbley.

Pourquoi les cigales font-elles du bruit ?

Les cigales font du bruit pour attirer leurs partenaires. « Les mâles ont une paire de membranes striées sur leur corps qu’ils frottent l’une contre l’autre pour créer un bruit fort », explique Shepherd. « Les femelles battent des ailes en réponse, ce qui fait moins de bruit mais contribue quand même au vacarme. »

Que mangent les cigales ?

À l’âge adulte, les cigales sucent la sève des jeunes arbres, arbustes et autres plantes ligneuses. À l’état de nymphe, elles vivent sous terre et se nourrissent des fluides végétaux provenant des racines des plantes.

Quand sortent les cigales ?

Les cigales annuelles émergent chaque année, lorsque la température du sol atteint une certaine température, généralement à la fin du printemps ou en été. Les cigales périodiques émergent tous les 13 ou 17 ans, selon la couvée.

À propos des experts

Matthieu Shepherd est directeur de la sensibilisation et de l’éducation à la Xerces Society for Invertebrate Conservation, où il travaille depuis plus de deux décennies.

est directeur de la sensibilisation et de l’éducation à la Xerces Society for Invertebrate Conservation, où il travaille depuis plus de deux décennies. Daniel A. Herms est vice-président de la recherche et du développement chez The Davey Tree Expert Company. Il est titulaire d’un doctorat en entomologie et a été professeur d’entomologie des forêts et des arbres d’ombrage pendant 21 ans au département d’entomologie de l’université d’État de l’Ohio.

est vice-président de la recherche et du développement chez The Davey Tree Expert Company. Il est titulaire d’un doctorat en entomologie et a été professeur d’entomologie des forêts et des arbres d’ombrage pendant 21 ans au département d’entomologie de l’université d’État de l’Ohio. Amy Yarger est directrice principale de l’horticulture au Butterfly Pavilion, où elle travaille depuis plus de deux décennies. Butterfly Pavilion est le premier zoo d’invertébrés autonome à but non lucratif accrédité par l’Association des zoos et aquariums au monde.

est directrice principale de l’horticulture au Butterfly Pavilion, où elle travaille depuis plus de deux décennies. Butterfly Pavilion est le premier zoo d’invertébrés autonome à but non lucratif accrédité par l’Association des zoos et aquariums au monde. Jérémy McReynolds est un expert en lutte antiparasitaire et le responsable de la conformité de TruGreen à New York.

est un expert en lutte antiparasitaire et le responsable de la conformité de TruGreen à New York. Emma Grace Crumbley est entomologiste chez Mosquito Squad et une passionnée d’insectes qui utilise son expertise pour éduquer les gens sur le monde fascinant des insectes.