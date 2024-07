Comment nettoyer les pavés de patio sans nettoyeur haute pression

Introduction

Vos pavés de terrasse ont besoin d’un bon lavage, mais vous ne savez pas comment procéder sans nettoyeur haute pression ? La bonne nouvelle est que vous pouvez nettoyer les pavés avec seulement quelques outils, matériaux et un peu d’huile de coude.

Bien que les pavés soient connus pour leur durabilité, le lavage à pression peut les endommager si vous ne faites pas attention ou si vous utilisez le mauvais équipement. À l’inverse, un entretien et un lavage appropriés des pavés leur permettent de rester beaux pendant des années. « Les pavés sont durables, mais nécessitent un entretien de routine léger pour qu’ils restent propres et frais », explique Joe Raboine d’Oldcastle APG. Lisez la suite pour savoir comment nettoyer vos pavés de terrasse sans nettoyeur haute pression grâce aux conseils de pro de Raboine et Ryan Farley de Lawnstarter.

Précautions de sécurité

Portez des gants et des lunettes de protection si vous utilisez des produits chimiques agressifs. Les pavés peuvent devenir glissants lorsqu’ils sont mouillés, il faut donc porter des chaussures robustes et antidérapantes.

Quand appeler un pro

Si les taches sont trop importantes pour un travail de nettoyage à faire soi-même ou si vos pavés commencent à s’user, contactez un professionnel pour une évaluation.

Combien coûte l’embauche d’un pro ?

Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, mais attendez-vous à payer entre 1 $ et 2 $ par pied carré pour faire nettoyer vos pavés, remplacer le sable et sceller.