Propriétés distinctes à partir de 5 millions de dollars et plus dans six marchés américains en croissance

Alors que les grands marchés comme New York et San Francisco englobent une grande partie de l’immobilier de premier ordre au monde, les petites villes et villages des États-Unis ne sont en aucun cas dépourvus de leur juste part de logements exceptionnels.

Découvrez ces incroyables propriétés provenant de marchés distincts à travers le pays, grimpant de 5 millions de dollars à 10 millions de dollars :

Il est rare de trouver une propriété privée bordée de tous côtés par des réserves naturelles et il est encore plus rare qu’une propriété soit située dans une grande région métropolitaine. Un tel endroit semble surréaliste, voire oxymorique : une étendue de terrain à la fois rustique et urbaine. Pourtant, cette combinaison apparemment impossible existe au 901 Wild Basin Ledge. Située à seulement 15 minutes du centre-ville d’Austin, la propriété de plus de 3 acres se trouve dans une poche de la réserve sauvage de Wild Basin.

Des sentiers sinueux couverts d’une densité d’arbres mènent à travers le terrain privé qui comprend deux sites d’habitation. Il existe déjà sur un site une maison de cinq chambres bien entretenue. La résidence de deux étages présente une gamme d’accents naturels pour refléter son environnement époustouflant, notamment un pilier en bois de bordure vive, une cheminée en pierre et des planchers de bois franc. Le terrain luxuriant est parsemé de coins salons, d’un jardin et de terrains de camping, ce qui en fait l’un des domaines les plus isolés et les plus sereins de tout Austin.

Nichée dans l’enclave tranquille d’une rue bien nommée, la résidence du 2 Hidden Hill Road assure l’isolement sans sacrifier la taille. Couvrant une superficie remarquable de 10 000 pieds carrés, le manoir à flanc de colline sur fond d’arbres matures est grandiose tant par son apparence que par son aménagement. Les finitions haut de gamme et les détails de bon goût rehaussent le design classique de la maison en Nouvelle-Angleterre. L’intérieur spacieux permet une gamme d’espaces intérieurs élégants, notamment plusieurs salons, une salle à manger formelle et une cuisine à aire ouverte.

Dans tout le manoir, les cheminées contribuent à une atmosphère chaleureuse et accueillante, ajoutant une touche de confort à la grandeur générale. Décrivant le deuxième étage, plusieurs balcons, y compris ceux de la suite principale, donnent sur les environs luxuriants et arborés. Une cour intime abrite une généreuse pelouse bien entretenue, une terrasse et une vaste piscine. Situé à quelques pâtés de maisons de la plage de Compo, ce manoir sophistiqué fait également office de retraite en bord de mer.

Bien que Riomar ne soit peut-être pas un nom familier, pour la communauté de Vero Beach, sur la côte est de la Floride, le quartier est synonyme de richesse. Situé sur une île-barrière avec deux fronts de mer, Riomar est connu pour ses maisons exceptionnelles, comme ce domaine en bord de mer au 865 Riomar Drive. Dépouillé jusqu’aux colombages en 2013, la maison de trois chambres et trois salles de bains a subi une série de rénovations, dont certaines pas plus tard que cette année.

La maison d’inspiration méditerranéenne présente une palette de couleurs raffinées de blancs doux rehaussées d’éléments en bois sombre, visibles dans les poutres du plafond, les arcades aux bordures arrondies et le bar intégré. Des sols en pierre calcaire sont présents partout. En plus de la maison principale, une maison d’hôtes d’une chambre et d’une salle de bain est également située sur la propriété. Les espaces extérieurs sont nombreux, notamment des terrasses couvertes, un putting green, une piscine et un spa, le tout au son de la plage située à un pâté de maisons.

Correspondant à son surnom « Estrella del Mar », le 306 Sea Lane se trouve dans une position perchée surplombant l’océan. La maison emblématique de style espagnol se trouve dans l’un des coins les plus recherchés du quartier historique Beach Barber Tract de La Jolla, à quelques minutes du sable. Achevée en 1925 par le maître architecte Herbert Palmer, « Estrella del Mar » a fait l’objet d’une rénovation complète en 2005, même si son caractère d’origine demeure. Des éléments en bois datant de sa construction se retrouvent partout, y compris dans les balustres et la rampe de l’escalier d’origine.

Des arcades, des carreaux de mosaïque et des portes françaises en fer décorent la cuisine intime du chef de la maison. La vie intérieure/extérieure est prioritaire avec un accès de presque toutes les pièces à une cour, un balcon ou un espace extérieur privé. Se distinguant grâce à une multitude d’équipements, la suite principale comprend une cheminée, une vue sur l’océan à travers une banque de fenêtres orientées vers l’ouest et une salle de bains spa complète avec un walk-in en pierre calcaire Beaumanière, une douche à vapeur et une baignoire sur pattes Kallista. Les autres points forts incluent une cave à vin de 950 bouteilles, un studio d’art et une douche extérieure.

Nichée sur la rive ouest de la rivière Potomac, McLean, en Virginie, a abrité des personnalités comme Dick Cheney, Anthony Kennedy, le président Joe Biden et la première dame Jill Biden. En tant que tel, le quartier s’est bâti une réputation comme l’un des endroits les plus exclusifs et les plus sûrs du pays, ainsi que comme le lieu de résidences exceptionnelles comme le chef-d’œuvre contemporain trouvé au 410 Chain Bridge Road. Présentant un design européen élégant de l’architecte Mark McInturff, la maison de 8 350 pieds carrés a été achevée en 2016. Dépourvue d’ornements traditionnels, l’extérieur de la façade est une classe de maître en design moderne, avec une façade en stuc lisse et en béton en harmonie avec les poutres en acier. .

À l’intérieur, des marques de luxe sont sollicitées pour rehausser un intérieur déjà opulent, notamment un lustre sur mesure de Manooi, des armoires italiennes Boffi personnalisées et un îlot central sur le thème maritime d’Alno. La technologie est discrètement mise en œuvre dans toute la maison de cinq chambres avec des systèmes d’éclairage, audio et vidéo automatisés ainsi que des stores et écrans roulants automatiques et un système de chauffage radiant hydronique et géothermique. D’autres équipements notables incluent une piscine d’eau salée chauffée, un sol en chêne et en calcaire et des plafonds de 25 pieds.

Avec la résidence 651 sous contrat pour un montant record de 4 932 $ le pied carré, il ne reste qu’un seul Grand Penthouse dans le tout nouveau développement de luxe, Cirque X Viceroy à Snowmass Base Village. Le Penthouse 664 au 130 Wood Road, également connu sous le nom de Grand Penthouse West, se trouve dans un coin privilégié du prochain ajout au Viceroy Snowmass. Inspiré des designs scandinaves, ce penthouse de luxe situé au pied des pistes présente des lignes épurées et des accents de matériaux naturels.

Les portes à débordement et les plafonds voûtés créent un espace de vie lumineux et aéré. De vastes fenêtres sont omniprésentes dans toute la résidence de 2 380 pieds carrés, s’ouvrant sur une scène époustouflante de Wildcat Ridge. Les futurs propriétaires auront accès aux commodités du complexe offertes par le Viceroy Snowmass, notamment des repas dans la chambre, un service de voiturier à service complet et un concierge sur place, ainsi qu’aux piscines, aux spas et au centre de remise en forme de l’hôtel.