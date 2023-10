À quelles organisations professionnelles devriez-vous adhérer ?

Lorsqu’il s’agit d’organisations professionnelles, il peut être facile de penser que l’ajout du plus grand nombre d’organisations possible contribuera à améliorer votre CV. Les étudiants et les professionnels en début de carrière peuvent chercher à créer une liste des lieux dans lesquels ils sont impliqués. Certes, les organisations professionnelles peuvent vous aider à établir des liens et à améliorer votre carrière. La clé, cependant, est d’être réfléchi et sélectif quant aux organisations que vous rejoignez. Cela est essentiel non seulement pour votre propre réussite, mais également pour le bien des organisations que vous servez.

Utilisez ces lignes directrices pour vous aider à décider à quelle organisation professionnelle adhérer.

Soyez sélectif lors du choix

Il n’est pas rare de voir un large réseau lorsque vous recherchez des groupes dans lesquels s’impliquer dans votre secteur. Il peut certainement y avoir des avantages à établir de nombreux contacts. Cependant, pour vraiment s’impliquer, j’ai découvert qu’il n’est souvent pas nécessaire d’adhérer au plus grand nombre d’organisations possible. Plutôt que de vous disperser sur une douzaine de groupes ou plus, recherchez-en deux ou trois avec lesquels vous pouvez avoir un engagement fort.

Pendant vos recherches, recherchez des endroits qui partagent vos intérêts et vos valeurs. Une fois que vous les avez localisés, assistez à plusieurs réunions ou événements avant de vous inscrire. Si vous parvenez à trouver un groupe ou un projet qui vous passionne, vous serez plus motivé à rester et à trouver des moyens d’aider. Vous pourrez donner de votre temps et savoir que vous contribuez à une cause importante.

Vérifiez la structure

Renseignez-vous sur les rôles de leadership de l’organisation ou consultez en ligne leurs organigrammes de gestion. Plutôt que d’être simplement un « menuisier », voyez s’il existe des opportunités d’assumer des rôles de leadership. Vous pouvez proposer de vous porter volontaire pour un poste qui peut vous aider à renforcer votre crédibilité et à acquérir de l’expérience en même temps.

Retrousser vos manches

Même s’il existe des postes de direction disponibles, vous pourriez commencer dans un rôle inférieur, surtout si vous débutez tout juste votre carrière. De nombreuses organisations apprécieront quelqu’un qui est prêt à donner de son temps et à assumer des tâches pour alléger la charge de travail des autres. Si vous disposez d’heures supplémentaires le week-end ou pendant certaines saisons de l’année, vous pouvez proposer de couvrir des tâches supplémentaires.

Viser à ajouter de la valeur

Une fois que vous avez l’occasion de faire connaissance avec d’autres membres de l’organisation, recherchez les opportunités qui vous permettront de mettre votre expertise à profit et de créer de la valeur. Si vous avez une formation en marketing, vous pourrez peut-être lancer une nouvelle campagne promotionnelle. Pour ceux qui se spécialisent dans la collecte de fonds, il pourrait y avoir des moyens d’aider l’organisation à rassembler davantage de ressources et à entreprendre des projets supplémentaires.

Évaluer les organisations professionnelles et les organisations à but non lucratif

Il est souvent bon de trouver un équilibre entre les organisations professionnelles qui peuvent être utiles à votre carrière et les organisations à but non lucratif dont vous pouvez faire partie pour soutenir votre communauté. Avant de rejoindre, vérifiez si la structure est mise en place pour générer des bénéfices et quelle est sa mission. Pour moi, il est important de servir dans des organisations qui redonnent à la communauté.

Établir des contacts dans votre secteur est essentiel, car vous pourrez nouer des relations au fil du temps. Au début, il peut être judicieux de rejoindre une seule organisation qui vous tient profondément à cœur. Au fil du temps, vous serez en mesure d’évaluer si vous disposez de la bande passante nécessaire pour rejoindre un ou deux autres groupes. En fin de compte, vous voudrez vous assurer que les organisations avec lesquelles vous vous connectez offrent des avantages mutuels. Vous pourrez consacrer votre attention et vos efforts à ces lieux, en fournissant un niveau d’expertise pour leurs causes et en développant en même temps votre propre carrière.