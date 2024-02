Pourquoi le liquide de frein se détériore

À deux reprises au cours de ma carrière de maître technicien automobile, je conduisais la voiture d’un client lorsque les freins sont tombés en panne. On n’oublie jamais des moments à couper le souffle comme celui-là. Heureusement, les voitures étaient dans l’atelier parce que leurs propriétaires ont remarqué que la pédale de frein s’estompait ou ont ressenti quelque chose de « drôle » en s’arrêtant.

Ensuite, cette situation déchirante s’est produite alors que je conduisais ma propre voiture. Sans avertissement, alors que je reculais hors de mon allée, la pédale de frein est tombée jusqu’au sol.

Heureusement, je bougeais à peine. J’ai rapidement tiré sur le frein de stationnement et j’ai arrêté mon SUV en toute sécurité. Une conduite de frein, enfouie dans le cadre, était rouillée.

Les trois fois, j’ai eu beaucoup de chance. Il n’y a eu aucun dégât et personne n’a été blessé. Alors pourquoi cela arrive-t-il ? C’est simple : le liquide de frein se détériore. Voici ce que vous devez savoir, avec l’aide d’un expert : Ron Schornstein, président et chef de la direction d’Acustrip, qui commercialise des produits de test de fluides.

Qu’est-ce que le liquide de frein et à quoi sert-il ?

Le liquide de frein est un liquide hydraulique à base de solvant. Il contient des additifs synthétiques formulés pour résister à des pressions et des températures élevées lors du transfert de force de la pédale de frein aux plaquettes ou aux mâchoires de frein.

Un réseau de conduites et de flexibles achemine le liquide de frein sous pression vers les plaquettes de disque, les forçant à se serrer sur le rotor du disque ou les mâchoires de frein à tambour vers l’extérieur contre les tambours de frein. Cette force crée une friction énorme qui arrête votre voiture.

Qu’est-ce qui fait que le liquide de frein se détériore ?

Malheureusement, les additifs qui protègent le liquide de frein – lubrifiants, inhibiteurs de corrosion, neutralisants d’acide et stabilisateurs de viscosité – se décomposent et s’usent. Une fois qu’ils perdent leur efficacité, les performances du liquide de frein diminuent considérablement. Ce qui provoque:

Difficulté à arrêter votre voiture en toute sécurité ;

Fuites de liquide de frein ;

Les freins se bloquent ;

Bruits de grincement ou de grincement lors du freinage ;

Un témoin lumineux du système de freinage antiblocage.

Absorption de l’humidité

Le liquide de frein est extrêmement hygroscopique, ce qui signifie qu’il peut absorber et retenir l’humidité. L’humidité présente dans le liquide de frein provoque également la rouille et la corrosion des pièces métalliques des freins, ainsi que le gonflement, la détérioration et l’affaiblissement des pièces en caoutchouc.

La friction thermique qui ralentit la rotation du rotor et des roues est transférée au liquide de frein. Cela fait bouillir l’humidité, produisant des bulles de gaz. Les bulles de gaz dans le liquide de frein peuvent se comprimer, provoquant un affaiblissement des freins (la pédale est molle) et augmentant considérablement les distances d’arrêt.

Incompatibilité

Les différents types de liquides de frein ne sont pas toujours compatibles entre eux.

Le liquide de frein DOT 2 est à base minérale et ne doit être mélangé à aucun autre liquide classé DOT.

DOT 3 et DOT 4 sont à base d’éther de glycol. Vous pouvez mélanger du DOT 4 avec du liquide de frein DOT 3, mais n’ajoutez jamais de DOT 3 au DOT 4.

Le liquide de frein DOT 5 est à base de silicium et incompatible avec tout autre liquide de frein DOT.

Le DOT 5.1 est identique au DOT 4, mais son point d’ébullition est beaucoup plus élevé.

Consultez votre manuel du propriétaire ou demandez à un expert dans un magasin de pièces automobiles le type de liquide de frein approprié pour votre véhicule.

Remarque : L’acronyme « DOT » signifie le Département américain des transports, qui établit les normes pour les liquides de frein, notamment :

Points d’ébullition ;

Interactions chimiques avec d’autres matériaux utilisés dans les systèmes de freinage ;

Stabilité chimique et thermique ;

Les étiquettes des conteneurs sont étiquetées avec précision ;

Niveaux de viscosité.

Dégradation chimique (épuisement des additifs)

Au fil du temps, l’exposition à des fluctuations extrêmes de température et à des pressions énormes affaiblit également les additifs du liquide de frein. Cela peut rendre le liquide de frein caustique et corroder les composants métalliques du système de freinage ainsi que les pièces de frein en plastique et en caoutchouc.

Contamination

Bien qu’un système soit scellé, des débris ou d’autres impuretés peuvent pénétrer dans le système hydraulique de liquide de frein. Un petit évent dans le maître-cylindre empêche le blocage par vapeur du système de freinage, ce qui pourrait avoir un impact sérieux sur les performances de freinage.

L’évent permet à l’air d’entrer dans le réservoir lorsque le niveau de liquide de frein baisse lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, puis sort lorsque vous relâchez la pédale. L’air entrant dans le maître-cylindre contient de l’humidité, de la poussière et de la saleté, qui contaminent toutes le fluide.

Électrolyse

Il s’agit d’une raison peu connue d’une défaillance du liquide de frein. Causée par un contact différent avec des métaux ou par un mauvais sol du corps, l’électrolyse provoque la décomposition des pièces en faisant passer un courant électrique qui devrait être acheminé vers le sol à travers un liquide comme la pluie, l’air salin ou les sels de déneigement.

Les colliers et autres matériels fixant les conduites de frein au châssis ou au train de roulement, fabriqués à partir de métaux différents des conduites de frein, se corrodent sous l’effet de l’exposition à ces éléments. Cela provoque la dégradation des conduites de frein.

Une mauvaise mise à la terre de la carrosserie ou des composants peut causer de nombreux problèmes, tels que des câbles de commande métalliques cassés, des noyaux de chauffage pourris, des lumières et autres appareils électriques agissant bizarrement, ainsi que des problèmes de conduite du moteur. Si toutes les conduites et flexibles de frein de votre voiture ne sont pas facilement visibles, demandez à votre mécanicien de les inspecter chaque fois que vous apportez votre véhicule pour un entretien.

Comment savoir si le liquide de frein est mauvais

Vérifiez la qualité et l’état du liquide de frein à l’aide de bandelettes de test ou d’un stylo testeur de liquide de frein. En fonction du testeur, il peut déterminer si le liquide contient des contaminants et des niveaux de pH (acidité) susceptibles d’endommager le système de freinage.

Schornstein affirme que des contaminants invisibles dans les fluides du véhicule peuvent rapidement provoquer une défaillance prématurée de cette pièce et d’autres également.

Quand faut-il rincer le liquide de cuisson ?

Tous les deux ans ou 30 000 milles.

Le liquide de frein doit être clair jaunâtre à brun clair avec une sensation huileuse et glissante. Si le liquide est brun foncé, contient des particules granuleuses noires ou si le joint/joint du bouchon de remplissage est pâteux, il est temps de rincer et de remplir le liquide de frein et de remplacer le joint/joint du maître-cylindre.

Vérifiez le niveau de liquide de frein une fois par mois et testez l’état du liquide tous les six mois ou tous les 6 000 miles. La vérification du niveau et de l’état du liquide de frein est un élément d’entretien facile à réaliser soi-même qui peut éviter des réparations coûteuses des freins, ainsi que des accidents.

À propos de l’expert

Ron Schornstein est président et chef de la direction d’Acustrip à Denville, New Jersey. Acustrip fabrique plusieurs produits et appareils de test de fluides pour l’industrie du transport et l’usage domestique.