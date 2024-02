Les onze pour cent : rencontrez Tonda Thompson, menuisière et défenseure communautaire

Cette série FH présente aux lecteurs quelques-unes des femmes qui représentent 11 pour cent de la main-d’œuvre de la construction aux États-Unis, mettant en lumière l’histoire de leur carrière dans ce domaine. Vous connaissez quelqu’un que nous devrions présenter ? Envoyez-nous un courriel ici.

Tonda Thompson est menuisière et entrepreneur général à Milwaukee, mais ce n’est qu’une partie de son travail de transformation continu. Thompson a l’habitude de transformer les défis, petits et grands, en opportunités de croissance, pour elle-même et sa communauté.

Après la mort de son premier-né, elle a délaissé sa carrière de mannequin pour se consacrer à la promotion de meilleurs soins de santé pour les mères et les nourrissons noirs.

Plus récemment, Thompson a créé She Slangs Wood, une entreprise de meubles sur mesure dans le but secondaire d’enseigner aux femmes des compétences en menuiserie. Elle présente son travail et celui de ses étudiants à @sheslangswood sur Instagram et encourage la participation de la communauté dans ses cours. Elle en dit plus sur son travail et sa vie ci-dessous.

Q : Comment avez-vous fait le saut dans le travail du bois ?

Avec l’aimable autorisation de Vogue Dreams Production

UN: Quand mon fils avait trois ans, il se prenait pour Mickey Mouse. Il voulait toujours se tenir debout sur cette table en verre et danser, et j’avais peur qu’elle se brise. À l’époque, nous n’avions pas d’argent pour acheter des meubles solides, alors j’ai décidé d’apprendre à les fabriquer. J’ai regardé YouTube, construit la table, l’ai publiée sur les réseaux sociaux et elle est devenue virale.

La COVID venait juste de démarrer et mon activité de vidéaste était soudainement au point mort, alors j’ai commencé à fabriquer des meubles pour d’autres personnes. En chemin, j’ai réalisé à quel point la construction de tables, puis de porches, de terrasses et de clôtures était une forme d’art thérapeutique.

Lorsque les troubles ont eu lieu plus tard cette année-là (2020), même si j’étais habitué à être un défenseur de la justice raciale, j’ai décidé de laisser les jeunes défiler pendant que je restais dans mon garage. J’ai fini par acheter un immeuble commercial avec l’argent que j’avais récolté en vendant des tables.

Q : À quoi sert le bâtiment commercial ?

Avec l’aimable autorisation de Vogue Dreams Production

UN: Mon bâtiment commercial s’appelle Valor Creative Collective. Il abrite un mélange d’entreprises que j’ai créées pour enseigner des compétences et fournir des ressources à la communauté.

Mon entreprise, Vogue Dreams, enseigne et fournit des services de vidéo et de photographie. She Slangs Wood organise des cours, enseigne et fournit des services de menuiserie de finition et de construction. Cette entreprise vend également des articles d’ameublement dans la vitrine de vente au détail du bâtiment.

Ensuite, mon organisation à but non lucratif, la National Coalition for Healthy Black Families, l’utilise pour des espaces de réunion et pour donner accès à des ressources telles que d’autres emplois et des liens en matière de santé mentale et physique. Le bâtiment m’a vraiment aidé à boucler la boucle en trouvant comment regrouper toutes mes entreprises et poursuivre ma mission d’élimination des déterminants sociaux de la santé qui causent la mortalité infantile.

Q : Comment pensez-vous que les métiers s’intègrent dans le plaidoyer communautaire ?

UN: Lorsque vous apprenez à une personne comment utiliser une perceuse à percussion, cela ne lui donne pas seulement le pouvoir de gagner de l’argent. Cela leur donne une confiance pas comme les autres. Quand je mets une perceuse entre les mains d’une femme, elle me dit : « Oh mon Dieu, je pourrais changer le monde. »

En termes de communauté, cet exercice lui donne également le pouvoir de changer les perceptions. Par exemple, vous pouvez vivre dans un désert alimentaire ou dans un quartier frappé par la pauvreté, mais si vous apprenez à utiliser cet outil correctement, vous pouvez changer cela.

Q : Quel est l’un de vos projets She Slangs Wood les plus mémorables ?

Avec l’aimable autorisation de Vogue Dreams Production

UN: J’ai été embauché pour construire une clôture, alors que le voisin avait également soumissionné pour le travail. Cela a créé beaucoup de tensions, car il revenait sans cesse nous dire que nous ne faisions pas les choses correctement. J’ai fini par faire venir un groupe d’hommes sur le site avec nous pour nous protéger des réactions négatives.

Il se trouve qu’ils étaient aussi de bons constructeurs de clôtures et qu’ils nous ont appris quelques trucs. Cela s’est avéré être l’une des plus belles clôtures que nous ayons jamais réalisées.

Je vois aussi souvent le gars avec qui nous avons eu la confrontation à la scierie. Il s’est excusé et nous sommes amis maintenant et nous en rions. Cela a donc fonctionné tout seul et j’en ai tiré une lourde leçon : continuer et faire de mon mieux, peu importe qui regarde. De plus, il ne faut pas se décourager au milieu d’un conflit.

J’aurais pu arrêter et rentrer chez moi. Mais j’ai décidé que ce serait la meilleure clôture du quartier, et c’est comme ça que ça s’est passé.

Q : Quels changements avez-vous constatés dans les métiers ?

UN: J’ai fréquenté un lycée technique au début des années 2000, et lorsque la loi No Child Left Behind a été adoptée en 2001, les métiers ont été retirés des écoles. J’ai vu nos machines remplacées par des livres et ils ont commencé à nous pousser à aller à l’université.

Mais beaucoup d’enfants n’avaient pas la ténacité nécessaire pour le faire, alors ils se sont retrouvés dans des endroits où ils n’auraient pas dû. Cela a fortement affecté nous, les Millennials, au cours des 20 dernières années. Et c’est pourquoi on voit les baby-boomers se retirer des métiers sans personne pour les remplacer.

J’essaie de changer cela en enseignant la menuiserie aux lycéennes et en les connectant à des apprentissages. Je veux leur donner la confiance qu’ils peuvent le faire et leur faire comprendre que c’est très thérapeutique pour nous. Pourquoi rester assis et attendre qu’un homme le fasse quand vous pouvez le faire vous-même ?

Q : Quels changements espérez-vous voir dans les métiers dans les années à venir ?

UN: À l’heure actuelle, beaucoup de femmes réalisent qu’elles peuvent bricoler. Sur YouTube et TikTok, on voit beaucoup de femmes faire des choses pratiques dans la boutique.

Je ne veux pas que ce soit une mode. Je veux que ce soit quelque chose à partir duquel nous pouvons grandir, afin que nous puissions garder cette confiance, car cela change votre quartier, votre foyer, votre communauté et l’école que fréquentent vos enfants. Cela change alors toute la ville, l’État, la nation, tout.

Biographie de Tonda Thomson

Tonda Thompson consacre son temps à travailler le bois, à développer des communautés, à travailler comme enseignante et mannequin, à élever ses enfants et parfois à travailler comme politicienne.

Elle est PDG de JR Creative Holdings, la société mère de She Slangs Wood Co., Valor Creative Collective et Vogue Dreams Productions. La mission de sa vie est d’encourager les autres à marcher avec autorité dans tout ce qu’ils font.

Après la mort tragique de son premier fils, Terrell, Thompson est devenue une entrepreneure en série et une défenseure de la communauté. Elle cherche des solutions pour réduire les déterminants sociaux de la santé, qui ont un impact négatif sur la santé maternelle, infantile et fœtale des Noirs aux États-Unis.

Thompson est également le fondateur de la National Coalition for Healthy Black Families, Inc. (NCHBF) et a créé des événements dont le HaRUNbee 5K.

Biographie de l’écrivain Karuna Eberl

Karuna Eberl contribue régulièrement à Family Handyman. Elle a passé les 25 dernières années en tant que journaliste et cinéaste indépendante, racontant des histoires sur les gens, la nature, les voyages, la science et l’histoire. Eberl a remporté de nombreux prix pour ses écrits, son guide de voyage sur les Florida Keys et son documentaire The Guerrero Project. Suivez-la sur Instagram @QuixoticTravelers.