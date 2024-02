Ce qu’il faut savoir sur le nettoyage des conduits d’air

Adam Bonine, nettoyeur de conduits professionnel et propriétaire de Fresh Air Vents, a utilisé un tuyau d’aspiration extra-large pour aspirer toute la poussière et la saleté des conduits de ma maison. Je l’ai embauché récemment parce que les conduits d’air de ma maison de 15 ans n’avaient jamais été nettoyés. Voici comment il a abordé le travail.

Homme à tout faire familial

Devriez-vous nettoyer les conduits d’air de votre maison ?

« Oui. Si votre maison est sale, vos conduits le sont aussi », explique Bonine. Fresh Air Vents, son entreprise de nettoyage résidentiel et commercial, est basée à St. Paul, Minnesota.

À quelle fréquence devez-vous faire nettoyer vos conduits d’air ?

« C’est une préférence personnelle : différentes personnes ont des sensibilités différentes », explique Bonine. « La National Air Duct Cleaning Association recommande le nettoyage des conduits tous les deux à quatre ans. Je pense que cela pourrait être exagéré, et le plus souvent, je suggère que vous fassiez nettoyer vos conduits tous les trois à cinq ans.

« Si vous avez une famille nombreuse dans une maison plus petite ou si vous avez plusieurs animaux de compagnie, faites nettoyer vos conduits plus souvent. »

Que sont les indicateurs de conduits sales ?

Homme à tout faire familial

« Si le filtre de votre fournaise se salit plus souvent que d’habitude, vos conduits sont probablement sales », dit-il. « Retirez un couvercle de ventilation de retour et regardez à l’intérieur à l’aide de la lampe de poche de votre téléphone. Ces conduits non filtrés peuvent collecter la saleté.

Quels outils sont utilisés pour nettoyer les conduits d’air ?

« Mon outil principal est un aspirateur géant », dit-il. « Il est doté d’un moteur de 31 chevaux relié à un ventilateur pour aspirer la saleté et la poussière dans un sac à l’extérieur de votre maison. L’aspirateur déplace 7 000 pieds cubes d’air par minute (cfm) et crée une pression d’air négative dans votre maison pendant que je nettoie.

« Pendant ce temps, nous agitons et perturbons les conduits. Nous insérons des outils dotés de « fouets » à air comprimé à leur extrémité dans les conduits. Le vide continue de se retirer alors que nous nous agitons à l’intérieur. J’utilise également un aspirateur dorsal à filtre HEPA pour le prénettoyage. Découvrez ici le coût du nettoyage des conduits d’air.

ⓘ

À quoi les propriétaires doivent-ils s’attendre en matière de conduits propres ?

« Les gens me demandent : « Est-ce que ma maison va être sale une fois que vous aurez fini de nettoyer ? » dit Bonine. « Non pas du tout. Il aura l’air et sera plus propre, avec une réduction notable de la poussière.

Homme à tout faire familial

Autres conseils à connaître sur le nettoyage des conduits d’air