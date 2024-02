Les zones de rusticité de vos plantes ont peut-être changé

Pour la première fois depuis une décennie, le Département américain de l’Agriculture (USDA) a mis à jour sa carte des zones de rusticité des plantes.

La nouvelle carte, révélée en novembre 2023, est plus précise et comprend des détails plus détaillés pour aider les propriétaires et les jardiniers à choisir les plantes qui prospéreront dans leur emplacement. Cela reflète également une augmentation moyenne de 2,5 degrés des basses températures hivernales.

La nouvelle carte est basée sur les basses températures hivernales moyennes sur 30 ans et comprend quelques nouvelles améliorations :

Données provenant de près de 70 % de stations météorologiques supplémentaires ;

Modèles météorologiques de 1991 à 2020 (la carte précédente était de 1976 à 2006) ;

Données d’altitude ;

Une résolution beaucoup plus détaillée pour l’Alaska ;

Une section « Conseils aux producteurs » sur le site Web ;

La mise à jour déplace environ la moitié du pays vers la moitié suivante de la zone la plus chaude, certaines zones se réchauffant jusqu’à cinq degrés.

Certains des changements zonaux sont dus à l’utilisation de données et de ressources cartographiques plus sophistiquées, et d’autres sont probablement dus au changement climatique, selon l’équipe de cartographie des zones de rusticité des plantes (PHZM).

« Nous savons pertinemment que les températures moyennes augmentent en raison du changement climatique », a écrit l’équipe PHZM dans une déclaration à Family Handyman. « À long terme, cela devrait entraîner un déplacement progressif des zones de rusticité des plantes vers le nord.

«Cependant, la statistique de rusticité des plantes correspond à la température minimale extrême annuelle, la température la plus froide de l’année. En tant que telle, elle est très volatile d’une année à l’autre et dépend de l’ampleur et du calendrier des événements météorologiques qui produisent cette température la plus froide.

Voici comment la nouvelle carte de zonage pourrait vous affecter, selon l’endroit où vous habitez.

À propos des experts

Le Équipe de cartographie des zones de rusticité des plantes (PHZM) est composé de chercheurs du USDA/Agricultural Research Service et de collaborateurs de l’Oregon State University.

est composé de chercheurs du USDA/Agricultural Research Service et de collaborateurs de l’Oregon State University. Kathy Glassey est un arboriculteur certifié par la Société internationale d’arboriculture (ISA), un défenseur de la santé des sols et un expert en soins des plantes chez Inspire Green. Elle a auparavant travaillé dans de nombreuses entreprises d’aménagement paysager, notamment Monster Tree Service.

est un arboriculteur certifié par la Société internationale d’arboriculture (ISA), un défenseur de la santé des sols et un expert en soins des plantes chez Inspire Green. Elle a auparavant travaillé dans de nombreuses entreprises d’aménagement paysager, notamment Monster Tree Service. Marie Phillips est responsable de la stratégie sur l’habitat des plantes indigènes et des programmes de certification à la National Wildlife Federation. Elle dirige également Garden For Wildlife et Certified Wildlife Habitat, aidant la faune, les écosystèmes et les personnes qui y vivent.

Où les zones ont-elles changé ?

Avec l’aimable autorisation de l’USDA

Certains des changements les plus importants se produisent dans les États du Nord.

« Si vous êtes dans le Michigan et le Wisconsin, vous aurez peut-être la possibilité de planter des espèces qui n’étaient peut-être pas de bonnes options auparavant, comme les érables rouges », explique Kathy Glassey, arboriculteur et consultante principale chez Inspire Green.

Un autre grand changement s’est produit dans les régions montagneuses. Les données d’altitude ajoutées et les nouvelles désignations de zones nuancées devraient aider les jardiniers à trouver plus précisément leur microclimat (plus d’informations ci-dessous). Et en Alaska, la résolution a été améliorée, passant de 6,25 miles carrés à 0,25 miles carrés.

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, il peut y avoir des microclimats trop petits pour apparaître sur la carte.

« Les microclimats, qui sont des variations climatiques à petite échelle, peuvent être de petits îlots de chaleur – comme ceux provoqués par le bitume et le béton – ou des points frais (c’est-à-dire des poches de gel) causés par de petites collines et vallées », a écrit l’équipe PHZM. « Les jardins individuels peuvent également avoir des microclimats très localisés. »

Comment les changements de température affecteront-ils votre jardin ?

Si la zone de rusticité de vos plantes a changé, cela peut être simplement dû aux données améliorées utilisées dans la nouvelle carte. Si tel est le cas, le plus grand effet pour vous sera de repousser les limites en essayant de nouvelles espèces légèrement plus chaudes ou plus froides.

« Cela ne signifie pas que vous devriez commencer à retirer des plantes de votre jardin ou changer ce que vous cultivez », a écrit l’équipe PHZM. « Ce qui a prospéré dans votre jardin continuera probablement à prospérer. Aucune carte des zones de rusticité ne peut remplacer les connaissances détaillées que les jardiniers acquièrent sur leur propre jardin grâce à une expérience pratique.

Si la température change activement là où vous vivez, vous avez peut-être déjà remarqué une différence subtile au fil des années dans les plantes qui prospèrent dans votre jardin. Et à mesure que le changement climatique progresse, il entraînera de plus en plus une perturbation des saisons traditionnelles dans de nombreux endroits.

« Le printemps arrive plus tôt dans certaines régions, provoquant la floraison des fleurs des semaines avant leur calendrier habituel », explique Mary Phillips, responsable de la stratégie d’habitat des plantes indigènes et des programmes de certification à la National Wildlife Federation. « Cela perturbe non seulement le cycle de pollinisation, mais peut également exposer les têtes tendres au risque de gelées tardives. »

Selon l’endroit où vous vivez, d’autres changements possibles incluent :

Chaleur estivale plus intense et plus durable ;

Diminution des rendements maraîchers ;

Besoins en eau accrus des plantes ;

Des régimes de précipitations moins prévisibles ;

Des sécheresses plus longues ;

Des pluies torrentielles et des inondations qui perturbent la couche arable ;

Nouveaux ravageurs, maladies et espèces envahissantes ;

Plus de pression sur les espèces indigènes et bénéfiques.

Dans les régions sèches, la pénurie d’eau et le stress thermique rendront la situation encore plus difficile. « Il sera crucial d’adapter les pratiques de jardinage intelligentes pour la conservation de l’eau », déclare Phillips.

Comment faire de votre jardin un succès dans un climat changeant

Le chemin le plus simple vers le succès ? Plante indigène, puisque les plantes indigènes sont plus susceptibles de s’adapter aux conditions changeantes. Ils nécessitent également moins d’eau et d’entretien et sont moins sujets aux parasites et aux maladies. Plus important encore, les plantes indigènes fournissent des ressources vitales aux insectes, aux oiseaux et à d’autres animaux sauvages.

« Les choix que nous faisons dans nos jardins, depuis les plantes que nous sélectionnons jusqu’à la façon dont nous gérons l’eau, peuvent provoquer un effet d’entraînement, contribuant à un paysage plus résilient et adaptable face au changement climatique », explique Phillips.

« Les plantes indigènes, grâce à leurs systèmes racinaires profonds, aident à lier et à stabiliser le sol, empêchant ainsi l’érosion et protégeant les cours d’eau de la pollution par les sédiments, en particulier dans les zones sujettes aux inondations. »

Dans les régions plus sèches, Phillips suggère d’incorporer des plantes résistantes à la sécheresse comme la verge d’or, la menthe des montagnes et les tournesols. Dans les régions aux étés plus intenses, essayez des espèces indigènes tolérantes à la chaleur comme la salvia, le petit barbon et la coréose.

Pour atténuer le stress des conditions changeantes sur les plantes :

Espèces végétales tolérantes au changement ;

Ne plantez pas trop profondément ou trop peu profondément ;

Ne pas trop arroser, ce qui peut provoquer des maladies et la pourriture des racines ;

Ne pas plonger sous l’eau, ce qui peut entraîner un enracinement superficiel ;

Consultez le bureau de vulgarisation de votre université locale pour obtenir des conseils, ainsi que le guide Native Plant Finder and Ecological Landscape de la National Wildlife Federation ;

Ne plantez pas dans un sol compacté ;

Gardez votre sol sain.

«Tout ce que nous faisons nécessite de construire une base solide et donner à nos plantes, arbustes et arbres la meilleure base de sol contribuera également à les rendre plus résilients», explique Glassey. « Et tout le travail acharné que vous consacrez à la plantation et à l’entretien de vos plantes vous permettra également d’économiser de l’argent au fil du temps. »

Bien que les zones de rusticité des plantes aident les jardiniers à choisir des plantes en fonction de la froideur de leur emplacement, elles ne tiennent pas compte des températures moyennes élevées, qui peuvent parfois avoir un impact encore plus important sur les plantes. Cette carte de l’American Horticultural Society peut vous aider.