Comment construire un nichoir

Que vous soyez un bricoleur inconditionnel ou une personne astucieuse de temps en temps, je parie que vous avez un petit tas de chutes de bois qui traînent autour de votre atelier. Vous ne voulez pas le jeter, mais vous n’avez pas trouvé l’inspiration créative pour en faire quelque chose.

Puis-je vous proposer les étapes à suivre pour construire un nichoir sympa ? C’est simple, amusant et économique !

J’ai passé de nombreuses matinées de week-end avec ma tasse de café à la main, à observer les oiseaux à la mangeoire devant la fenêtre de ma cuisine, et j’arrive à cette conclusion : les oiseaux sont des créatures magnifiques et vraiment curieuses. Ils adorent construire une maison et nous pouvons leur faire gagner du temps en leur fournissant une maison toute faite – un projet d’entrée de gamme simple.

J’ai récemment décidé de fabriquer des nichoirs pour ma mère. Je me suis mis au défi d’utiliser ce que j’avais dans mon tas de chutes de bois. Je vous propose le même défi, avec quelques conseils utiles pour rendre le processus plus agréable. Construire un nichoir et l’accrocher dans votre jardin est une merveilleuse façon de dire « bienvenue à la maison » à vos beaux amis à plumes.

Modèle de larme

STUDIO TMB

Liste de coupe