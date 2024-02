Devriez-vous avoir des moniteurs de qualité de l’air dans votre maison ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 3,8 millions de décès sont causés chaque année par la pollution de l’air intérieur. Alors que de nombreux polluants, tels que le kérosène ou la fumée des poêles à bois, sont plus courants dans les pays en développement, le radon, les composés organiques volatils (COV) et la moisissure constituent des dangers universels pour la qualité de l’air intérieur.

En raison de ces préoccupations et parce que les gens passent beaucoup plus de temps à l’intérieur grâce à la pandémie de coronavirus, de nombreux propriétaires se tournent vers les moniteurs de qualité de l’air.

Qu’est-ce qu’un moniteur de qualité de l’air ?

Un moniteur de qualité de l’air intérieur est un appareil qui mesure la qualité de l’air intérieur (QAI) en détectant la présence de gaz et de particules (particules microscopiques solides et liquides) qui peuvent être dangereuses. En règle générale, les moniteurs de qualité de l’air mesurent le radon, le dioxyde de carbone, les COV et autres produits chimiques et gaz nocifs, ainsi que la poussière, le pollen et les moisissures en suspension dans l’air.

La nécessité d’un moniteur de qualité de l’air intérieur dépend de plusieurs facteurs, explique le Dr John McKeon, PDG et fondateur d’Allergy Standards Ltd. « Certaines personnes, en particulier celles souffrant de problèmes respiratoires ou d’autres problèmes médicaux pertinents, pourraient bénéficier d’un appareil qui tenez-les informés », dit-il. Mais, ajoute-t-il, les personnes vivant dans des maisons dont la QAI est prouvée et celles qui ne sont pas gênées par les allergènes intérieurs n’ont pas besoin de se précipiter pour acheter un moniteur.

Comment fonctionne un moniteur de qualité de l’air ?

Les moniteurs de qualité de l’air sont équipés de plusieurs capteurs conçus pour détecter différents types de polluants.

Un capteur électrochimique détecte les niveaux d’oxygène et la présence de gaz toxique en le réduisant grâce à une électrode et en mesurant sa concentration. Les détecteurs de particules détectent la poussière, le pollen et les moisissures grâce à un laser qui traverse l’air à l’intérieur du capteur.

En fonction de la puissance et de la portée du faisceau, le moniteur peut déterminer la concentration de particules dans la maison. Le moniteur affiche les conditions d’air actuelles dans l’espace intérieur. Certains ont des systèmes de codes de couleur ou numérotés pour indiquer les niveaux de danger.

Que détectent les moniteurs de qualité de l’air ?

Les moniteurs de qualité de l’air intérieur mesurent une gamme de dangers différents, en fonction du moniteur. Ceux-ci comprennent généralement le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et le radon. Ils mesurent également les COV, qui peuvent provenir de matériaux de construction comme le contreplaqué et les panneaux de particules, ainsi que de carburants, de solutions de nettoyage, de peinture et de divers autres articles ménagers courants.

Les moniteurs de qualité de l’air dotés de capteurs de particules peuvent détecter la concentration de particules et vous indiquer si elles se situent à des niveaux dangereux. Mais ils ne peuvent pas vous dire quelles sont ces particules. Ils ne peuvent pas faire la distinction entre la moisissure, le pollen, les acariens ou les squames d’animaux. La plupart des moniteurs lisent également les niveaux d’oxygène dans l’environnement intérieur.

Caractéristiques des moniteurs de qualité de l’air

Les moniteurs de qualité de l’air intérieur sont disponibles en trois types :

Modèles de table ou de sol qui mesurent l’air ambiant et affichent un affichage des conditions actuelles.

Des moniteurs de qualité de l’air « intelligents » installés au mur ou au plafond qui mesurent l’air qui les entoure. Ceux-ci fonctionnent avec une application pour smartphone et envoient des résultats ou des alertes au propriétaire.

Moniteurs portables et portatifs que les utilisateurs peuvent transporter d’une pièce à l’autre. Ceux-ci disposent d’un écran d’affichage.

Comment choisir le meilleur moniteur de qualité de l’air pour votre maison

Lorsque vous achetez un moniteur de qualité de l’air intérieur, McKeon affirme qu’il est important de savoir ce que vous souhaitez suivre. Si vous vivez dans une zone à risque pour le radon, assurez-vous d’acheter un moniteur qui le vérifie – tous ne le font pas. Si vous êtes allergique aux moisissures, assurez-vous que votre moniteur mesure l’humidité et les particules. Si vous vivez dans une zone touchée par des incendies de forêt, choisissez un moniteur qui détecte la fumée, le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone.

Installation, utilisation et sécurité du moniteur de qualité de l’air

Installer un moniteur de qualité de l’air intérieur est aussi simple que de le brancher, ou peut-être de télécharger une application et de se connecter à l’appareil de cette façon. Mais il y a d’autres points à considérer.

Ce sont des moniteurs, pas des correcteurs. Un moniteur de qualité de l’air vous alertera des problèmes mais ne les résoudra pas. Les solutions peuvent être aussi simples que d’ouvrir les fenêtres plus fréquemment, ou aussi sérieuses que le radon ou l’élimination des moisissures.

À moins que vous ne disposiez d’un moniteur intelligent qui vous envoie des alertes, les moniteurs de qualité de l’air ne sont efficaces que si vous vérifiez régulièrement leurs affichages.

Ils mesurent uniquement l’air qui les entoure. Ce n’est pas parce que votre moniteur vous donne une lecture claire dans le salon qu’il n’y a pas de fuite de gaz dangereuse dans la cuisine.

Ils doivent être calibrés de temps en temps, conformément aux directives du fabricant et au calendrier suggéré.

Les piles meurent ! Si vous possédez des moniteurs fonctionnant sur piles, remplacez les piles régulièrement.