Comment rendre votre salle de bain plus durable

J’ai passé beaucoup de temps à essayer d’éviter le gaspillage alimentaire dans la cuisine et les produits chimiques nocifs dans la buanderie. Mais je n’ai réalisé que récemment que le score de durabilité de ma salle de bain était coincé dans l’âge des ténèbres.

En fait, beaucoup d’entre nous négligent nos salles de bains. Et c’est un problème. Ce qui s’y passe peut avoir un impact significatif sur l’environnement, explique Amy Zimmer-Faust, directrice du programme de pollution des eaux usées à The Nature Conservancy.

« Aux États-Unis, malgré un traitement avancé des eaux usées, certains polluants, notamment certains produits chimiques, peuvent échapper aux processus de traitement et pénétrer dans les cours d’eau naturels, affectant ainsi les écosystèmes aquatiques », explique-t-elle.

La salle de bain est également l’endroit où nous avons tendance à gaspiller de l’eau précieuse et à accumuler des plastiques. Mais heureusement, il est assez facile de régler tout cela avec quelques changements d’habitudes. Voici quelques idées pour rendre votre salle de bain plus durable.

Réduisez les plastiques jetables

Abandonnez toutes ces bouteilles en plastique à usage unique en optant pour des barres de shampoing, d’après-shampooing et de savon, comme celles de JR Liggett.

« La plupart des barres de shampoing sont l’équivalent de ce qu’il y a dans deux bouteilles de shampoing, ce qui réduit vraiment les déchets », explique Tonya Harris, spécialiste de la toxicité environnementale et auteur de The Slightly Greener Method. « Ils durent également généralement plus longtemps, car il est difficile d’en utiliser trop accidentellement, ce qui signifie qu’ils sont meilleurs pour l’environnement et votre portefeuille. »

Si vous partagez une salle de bain et n’aimez pas l’idée que plusieurs personnes utilisent le même pain de savon pour les mains, essayez d’acheter des recharges en gros plutôt que de remplacer le contenant à chaque fois.

Optez également pour des produits qui ne sont pas livrés dans des emballages plastiques, comme ces shampoings d’Alpine Provisions. Choisissez également des rasoirs rechargeables, des déodorants présentés sous forme de barre ou de tube en carton et des produits en bambou comme des brosses à cheveux et des brosses à dents.

« Cela peut prendre jusqu’à 500 ans pour qu’une brosse à dents en plastique se dégrade, alors essayez de passer à une brosse à dents biodégradable », explique Harris.

Dites adieu aux produits chimiques toxiques

De nombreux produits chimiques courants présents dans les nettoyants et les produits de soins personnels sont toxiques pour nous et pour l’environnement. Optez donc pour des savons biodégradables, comme les savons de Castille, et ceux sans parfums chimiques.

L’utilisation de produits de nettoyage et de détergents biodégradables est également importante, explique Zimmer-Faust. «Ceux-ci sont moins susceptibles de contribuer à des produits chimiques qui peuvent persister et s’accumuler dans la faune et l’environnement, comme le 1,4-dioxane, que l’on retrouve dans de nombreux détergents ménagers», dit-elle.

Harris convient que c’est un gros problème et que le changement ne doit pas être compliqué. « Nous n’avons pas besoin d’un nettoyant différent pour chaque surface, comme on nous l’a fait croire », explique Harris. Pour la plupart des surfaces de salle de bain, elle suggère un spray naturel, non toxique et tout usage comme le Liquid Sunshine Spray ‘n Wipe de Vermont Soap. Ou tu peux faire le tien.

Vous pouvez même fabriquer votre propre nettoyant pour cuvette de toilettes à partir de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude, ce qui contribue également à assurer la sécurité de votre chiot s’il aime boire un verre dans les toilettes.

La recette de Harris : versez deux tasses de vinaigre blanc distillé dans la cuvette des toilettes et laissez reposer environ 30 minutes. Versez ensuite une tasse de bicarbonate de soude.

« Cela créera un pétillant qui aidera à éliminer les taches et les zones crasseuses », dit-elle. « Sachez que le vinaigre et le bicarbonate de soude se neutralisent, supprimant ainsi toutes propriétés nettoyantes, alors assurez-vous de laisser le vinaigre reposer pendant 30 minutes avant d’ajouter du bicarbonate de soude. Ensuite, frottez et rincez comme d’habitude.

Rincer consciemment

Ce qui est jeté dans les toilettes peut se retrouver à des kilomètres en aval, polluant les cours d’eau et nuisant à la vie aquatique.

« Il est particulièrement important d’éliminer correctement les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels périmés », explique Zimmer-Faust. « Une alternative simple et écologique consiste à apporter vos produits pharmaceutiques à votre pharmacie locale. » Pour une liste des emplacements près de chez vous, essayez ce site de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Pour les produits de soins personnels, si votre centre de recyclage local ne les accepte pas dans le cadre de son programme de matières dangereuses, videz le contenu dans un récipient (comme un bocal en verre ou un sac non recyclable) et jetez-le. Rincez et recyclez les autres contenants s’ils sont recyclables. Même si la décharge n’est pas un endroit idéal pour les produits de soins personnels, il est préférable de les jeter dans l’approvisionnement en eau.

Si vous possédez une installation septique, un bon entretien et des inspections régulières sont également importants, surtout dans les zones rurales à proximité de milieux aquatiques sensibles. Évitez également de jeter des matériaux non biodégradables. Cela réduira la pression sur le système, qu’il s’agisse d’une fosse septique ou d’une usine de traitement des eaux usées communautaire.

Essuyez judicieusement et installez un bidet

Le papier toilette est responsable de 15 % de la déforestation dans le monde, avec 27 000 arbres perdus chaque jour. Sa fabrication nécessite également beaucoup d’eau et de produits chimiques agressifs. Et une étude de 2023 a révélé qu’il contribuait largement aux PFAS (alias produits chimiques éternels) dans l’environnement et potentiellement dans notre corps.

Heureusement, il n’est pas trop difficile de trouver des options durables. Le National Resources Defense Council surveille la durabilité environnementale des marques et l’Environmental Working Group aide les consommateurs à trouver des marques plus sûres pour les humains.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez aller plus loin en installant un bidet, ce qui réduit le nombre de draps utilisés. En plus, c’est plus hygiénique. Alors qu’ils commencent tout juste à devenir à la mode aux États-Unis, les bidets sont très populaires en Europe et en Asie, et même obligatoires dans les foyers de certains pays.

Remplacer les toilettes et les pommes de douche

Si vous possédez de vieilles toilettes, vous gaspillez de l’argent et des ressources précieuses. Les toilettes fabriquées avant 1980 peuvent utiliser sept gallons ou plus par chasse d’eau, par rapport aux toilettes d’aujourd’hui, qui doivent utiliser 1,6 gallons ou moins.

Si vous pouvez immédiatement passer à un modèle moderne à faible débit, remplissez une bouteille en plastique d’un litre de gravier, vissez le bouchon et placez-la dans votre réservoir en vous assurant qu’elle ne touche aucune pièce mobile. Cela vous fera économiser de l’eau à chaque chasse d’eau. (Ne mettez pas de briques dans le réservoir de vos toilettes pour déplacer l’eau. Elles se briseront avec le temps et peuvent endommager les mécanismes de chasse d’eau.)



Quant à la douche, de nombreuses pommes de douche à faible débit vous permettent de réduire considérablement la consommation d’eau sans réduire l’expérience. Essayez également de raccourcir votre douche, surtout si vous vivez dans une région sujette à la sécheresse. Cela aidera les créatures qui dépendent des zones humides pour leur habitat.

N’oubliez pas de recycler

De nombreux plastiques à usage unique présents dans votre salle de bain sont d’excellents candidats au recyclage, notamment les bouteilles de shampoing. Assurez-vous simplement de les rincer avant de les mettre à la poubelle. Et ce tube de papier toilette est également recyclable.

Repenser les produits de beauté et d’hygiène

Tout comme nous avons repensé la nécessité de porter des vêtements de travail formels après la pandémie, nous pouvons réduire notre utilisation de maquillage, de laque et d’autres produits de soins personnels superflus.

Les produits chimiques et les contaminants présents dans de nombreuses marques sont nocifs pour nous et pour l’environnement. Ils sont également mauvais pour les communautés et les cours d’eau à proximité des usines de fabrication.

Consultez les ressources d’EWG pour des choix plus sains et recherchez la certification sans cruauté de Leaping Bunny. Et n’oubliez pas de remplacer ces lingettes de maquillage par une serviette réutilisable, ce qui évitera une montagne de déchets infusés de plastique.

À propos des experts

Tonya Harris est un expert primé en toxines environnementales, fondateur de Slightly Greener et auteur de The Slightly Greener Method, qui propose aux mamans occupées des solutions simples pour réduire les toxines. Elle est titulaire d’une maîtrise en nutrition holistique et de plusieurs certificats dans le domaine de la santé environnementale.

Amy Zimmer Faust est un scientifique en santé environnementale passionné par la recherche de solutions aux problèmes liés à l'eau. Elle est directrice du programme de pollution des eaux usées à The Nature Conservancy.