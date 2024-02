Comment construire une vanité de salle de bain

Un meuble-lavabo est probablement quelque chose que vous n’avez jamais envisagé de fabriquer vous-même. Permettez-moi de vous aider à changer cette perspective.

Lorsque j’ai abordé ce projet de vanité de salle de bain DIY, je l’ai volontairement conçu avec des lignes épurées et des joints simples. En fin de compte, je voulais un meuble-lavabo qui s’intégrerait bien dans n’importe quelle salle de bain et compléterait n’importe quel style. Et ce n’est vraiment pas si difficile à construire. Le plus difficile sera de lire un ruban à mesurer pour des mesures précises.

Cette vanité cache stratégiquement tout le matériel pour que le tout semble flotter. Suivez mes instructions étape par étape et mes conseils d’initiés pour pouvoir construire ce meuble-lavabo DIY en toute confiance.

Aperçu du projet

Homme à tout faire familial

Liste de coupe

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS UN 1 Face avant 3/4″ x 11-1/4″ x 49″ B 2 Côtés 3/4″ x 11-1/4″ x 17-1/4″ C 1 Dos 3/4″ x 11-1/4″ x 47-1/2″ D 1 Étagère 3/4″ x 11-1/4″ x 47-1/2″ E 2 Diviseur d’étagère 3/4″ x 11-1/4″ x 10″ F 2 Crampons 3/4″ x 3-1/2″ x 47-1/2″* g 1 Support de cale 3/4″ x 3-1/2″ x 47-1/2″ H 4 Goussets 3/4″ x 2-1/2″ x 6″** J. 2 Support diviseur 3/4″ x 3-1/2″ x 10-1/2″

Dimensions hors tout : 49 pouces. W par 23-1/4 pouces. T de 18 pouces. D.

* – Un bord long déchiré à un angle de 45 degrés.

** – Coupez les deux extrémités à un angle de 45 degrés.