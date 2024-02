Deux questions à poser à votre entrepreneur en CVC si vous souhaitez un air intérieur plus propre

De nombreux filtres de fournaise d’épuration de l’air actuels exercent une pression excessive sur votre système CVC, provoquant son usure prématurée, selon Eric Weiss, formateur technique chez Trane Residential. Si vous remplacez ou installez une chaudière et que l’air pur est une priorité, il y a deux questions clés à poser à votre entrepreneur en fournaise pour atteindre vos objectifs en matière d’air pur et éviter des réparations coûteuses en CVC.

Vous n’avez pas besoin d’un nouveau four ? Vous pourrez peut-être modifier votre existant à la place.

Le problème avec les filtres de fournaise d’épuration de l’air

Le filtre que vous installez régulièrement entre vos conduits de retour et la fournaise protège le ventilateur, éliminant les débris qui peuvent endommager le ventilateur ou provoquer son usure prématurée. C’est une bonne chose. Cependant, à mesure que les maisons deviennent plus étanches et plus économes en énergie, elles empêchent également l’air intérieur de se retourner, ce qui entraîne une dégradation de la qualité de l’air intérieur. Entrez dans les filtres de fournaise d’épuration de l’air, spécialement conçus pour capturer la poussière et les particules infimes, transformant essentiellement votre système CVC en un purificateur d’air massif.

Le marketing « bon, meilleur, meilleur » de ces filtres décrit leur capacité variable à filtrer les plus petites particules : plus la valeur MERV est basse, moins le filtre est efficace. Mais cela ne reflète pas du tout leur capacité à protéger le ventilateur, qui est leur mission première et principale.

De plus, votre système CVC est réglé sur des niveaux de pression spécifiques en fonction de la faible résistance du filtre de base spécifié par le fabricant. Un filtre de fournaise à épuration d’air plus restrictif oblige le ventilateur à travailler plus fort pour déplacer la même quantité d’air. Cela génère à son tour plus de chaleur, que le filtre aide également à retenir, réduisant ainsi la durée de vie des pièces mobiles du système.

La bonne nouvelle, dit Weiss, est que vous pouvez faire en sorte que ces filtres de purification d’air fonctionnent parfaitement avec votre souffleur.

Demandes d’installation

La solution la meilleure et la plus rentable consiste à effectuer des ajustements lors d’une nouvelle installation ou d’un remplacement. Weiss dit que tant que l’espace autour du four permet les modifications, celles-ci ne devraient coûter que quelques centaines de dollars de plus. À titre de comparaison, un nouveau ventilateur peut vous coûter entre 500 et 700 dollars, en plus du mal de tête lié à une panne à un moment inopportun. (Rappel : ce sont toujours des moments inopportuns.)

Votre entrepreneur peut vous aider à déterminer si l’une ou l’autre de ces adaptations, ou les deux, fournissent un débit d’air suffisant pour que le ventilateur de votre fournaise continue de bourdonner joyeusement pendant que le filtre fait double emploi, protégeant ainsi votre investissement et purifiant l’air de votre maison.

Question 1 : pouvez-vous augmenter la zone de filtrage ?

La première solution de Weiss consiste à augmenter la surface de filtration en créant de l’espace pour un deuxième filtre d’épuration de l’air, ce qui permet à plus d’air d’atteindre le ventilateur. Pour ce faire, procédez de deux manières :

Ajoutez des conduits pouvant accueillir un deuxième filtre adjacent à la fournaise, mais séparé de celle-ci.

Découpez de l’espace pour un deuxième filtre sur un côté du boîtier adjacent au premier, ou même sous le boîtier du ventilateur.

Question 2 : Y a-t-il de la place pour un filtre plus épais ?

Weiss recommande de s’assurer qu’il y a suffisamment d’espace pour un filtre de nettoyage d’air plissé de cinq pouces de haute qualité, ce qui est comparable à avoir 10 filtres plats bon marché fonctionnant simultanément. Cela peut impliquer de modifier légèrement les conduits et d’installer un cadre pouvant accueillir le filtre plus épais.

Solutions de fournaises existantes

Bien qu’il soit beaucoup plus facile d’apporter les modifications ci-dessus lors de l’installation, vous pouvez également voir si l’une ou les deux peuvent être apportées à votre fournaise existante.

Si vous avez de la chance, vous avez un installation de four horizontal, courant dans les vides sanitaires et les greniers. Ceux-ci ont généralement plus d’espace autour du boîtier, et l’orientation permet les modifications sans ajustements majeurs ni pièces supplémentaires. Vous pouvez obtenir des ajustements utiles de la zone de filtrage pour seulement quelques centaines de dollars.

Si vous avez un installation de four à circulation ascendante, courant dans les sous-sols et les placards, il peut y avoir moins d’espace. Ensuite, les modifications peuvent nécessiter la découpe de lignes et la récupération du réfrigérant, ce qui coûtera probablement plus de 1 000 $ en pièces et en main d’œuvre.

Au minimum, choisissez toujours le filtre de four plissé le plus épais que votre fente de filtre existante pourra accueillir.