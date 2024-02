Ce que les professionnels de la construction neuve doivent savoir sur la gestion de la relation client

La gestion des clients est vitale pour les entreprises de tous types. Une bonne gestion signifie plus de ventes, plus de clients et de meilleurs profits. Une mauvaise gestion signifie que vous serez en faillite en un rien de temps.

Ce fait est si important qu’un sous-ensemble de logiciels en tant que service connu sous le nom de gestion de la relation client (CRM) est largement considéré comme la catégorie de logiciels d’entreprise connaissant la croissance la plus rapide.

Ces outils incroyablement utiles permettent aux professionnels de la construction de vendre plus de projets plus rapidement, avec moins de travail et de meilleurs profits. Les CRM sont essentiellement des codes de triche qui peuvent propulser une nouvelle entreprise de construction au niveau supérieur. Voici ce que vous devez savoir sur la mise en œuvre d’un logiciel de gestion de la relation client.

Qu’est-ce qu’un CRM ?

Un CRM est un système logiciel qui collecte toutes les données relatives aux clients et prospects d’une entreprise, puis les compile en un seul endroit. Mais cela va bien au-delà du carnet d’adresses, du tableur ou du Rolodex moyen (vous vous en souvenez ?). Il y a bien plus à offrir dans un CRM.

Les CRM collectent des données à chaque étape du parcours client. Ils enregistrent les formulaires de contact, les demandes d’informations, les e-mails, les appels téléphoniques, les SMS, les achats et bien plus encore. Toutes ces données sont mises à disposition via un tableau de bord client ou prospect, ce qui permet à une équipe commerciale de suivre et de réaliser facilement la vente.

De nombreux logiciels de gestion de la relation client proposent également d’autres fonctions. Certains hébergent des sites Web entiers, tandis que d’autres créent des pages de destination qui collectent des adresses e-mail. Certains logiciels CRM peuvent suivre les ventes et aider les services de comptabilité et de paie à calculer les commissions.

Pour ces raisons, les CRM deviennent de plus en plus essentiels pour les entreprises de construction modernes qui tentent de développer leurs activités.

Pourquoi les CRM sont-ils importants pour les entrepreneurs ?

Les entreprises de construction en croissance trouvent les outils CRM essentiels. La rapidité, la précision et la surveillance que ces outils offrent aux équipes commerciales et marketing sont inestimables.

Des idées précieuses

Les CRM offrent des informations dont les équipes commerciales ne disposaient pas auparavant. L’équipe peut voir sur quels e-mails un client a cliqué, avec quelles publications il a interagi et ce qu’il y a dans ses comptes de réseaux sociaux.

Bien que les entreprises de construction ne vendent pas de produits physiques en ligne, ces données deviennent essentielles pour identifier les tendances du marché en termes de types de projets, d’opportunités saisonnières, d’emplacements chauds et même de types de matériaux. Ces informations peuvent aider à la planification, à l’approvisionnement en matériel et à la décision de pénétrer ou non un nouveau marché.

Engagement personnalisé

En utilisant toutes les données collectées par un CRM, les équipes commerciales peuvent adopter une approche plus personnalisée de leurs efforts.

Ces programmes peuvent automatiquement enregistrer les services qui intéressent un utilisateur. À son tour, un e-mail automatisé avec des champs personnalisés peut être envoyé à des points de déclenchement spécifiques. Le client reçoit ensuite un e-mail avec son nom, le projet qu’il envisageait, ainsi que des copies et des images préemballées qui peuvent aider l’équipe commerciale à se convertir.

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont un CRM peut personnaliser automatiquement les contacts. Ils peuvent également être personnalisés pour la zone de service d’un entrepreneur. Les abonnés aux e-mails et les visiteurs du site peuvent recevoir une campagne par e-mail spécifique visant les ventes, tandis que ceux en dehors de leur zone de service peuvent recevoir une campagne distincte destinée à l’engagement général.

Opportunités de tests

Un CRM suivra également ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Ces programmes peuvent suivre les visites et les clics sur les pages de destination, les taux d’ouverture des e-mails, les réponses aux messages texte, les clics sur les annonces et même la fréquence et l’heure à laquelle appeler les prospects fonctionne le mieux. Toutes ces données peuvent être compilées et examinées, permettant aux équipes de mieux adapter leur approche pour cibler leurs clients idéaux.

De nombreux gourous du marketing aiment diffuser des publicités tests. Ceux-ci peuvent être différents les uns des autres, ou similaires avec de légères modifications de conception ou de copie. Le CRM suivra les clics de ces annonces, permettant aux utilisateurs de déterminer lesquelles sont les plus efficaces.

Peut-être qu’une image d’une maison spécifique convertit davantage, ou que la copie d’une annonce génère de nombreux clics. À ce stade, le service marketing peut diffuser des publicités plus simples et plus efficaces en utilisant des conceptions à fort taux de conversion, tout en économisant de l’argent.

Relations à long terme

La gestion de la relation client ne consiste pas seulement à attirer un nouveau client. Il s’agit également d’entretenir d’excellentes relations avec les clients sur le long terme. Les programmes aident les membres de l’équipe à rester au courant des e-mails de suivi, des anniversaires d’achat et des périodes de garantie.

Imaginez ceci : vous achetez une maison auprès d’un entrepreneur et, à l’occasion du premier anniversaire, vous recevez un e-mail vous rappelant que la garantie de votre réfrigérateur est sur le point d’expirer. Ou encore, un entrepreneur a construit une grande terrasse pour vous et vous envoie automatiquement des mises à jour sur la façon d’entretenir votre terrasse.

Vous trouverez probablement ces e-mails réconfortants et réfléchis, et ils le sont. Mais un CRM peut le faire automatiquement, établissant ainsi des relations à long terme.

Comment les entrepreneurs peuvent mettre en œuvre un logiciel CRM

Ce n’est pas difficile. Ces logiciels simplifient le déploiement et peuvent même gérer la plupart des saisies de données via des téléchargements. Mais il y a quelques choses à savoir avant.

Déroulez-le lentement

Comme on peut l’imaginer, tout logiciel ayant un tel impact sur une entreprise nécessitera une courbe d’apprentissage. Commencer lentement et former quelques vendeurs et spécialistes du marketing à la fois garantit que l’ensemble de l’entreprise ne ralentit pas lors de l’apprentissage du nouveau programme. Amenez quelques personnes en ligne, laissez-les s’habituer au logiciel, puis présentez-en d’autres.

Demandez à tout le monde de participer (éventuellement)

Les CRM ne sont efficaces que si chacun les utilise pour l’ensemble de son processus. Si les vendeurs retiennent leurs clients et prospects ou opèrent en dehors de la plateforme, le CRM ne peut pas suivre les données et améliorer les interactions futures. Pour cette raison, tous les départements doivent utiliser le CRM.

Faites confiance à votre équipe

Encouragez vos équipes commerciales et marketing à travailler ensemble et à faire confiance à leur expertise. Ces équipes peuvent collaborer pour créer des campagnes par e-mail, des offres et d’autres tactiques efficaces comme jamais auparavant. Les CRM leur donnent les informations dont ils ont besoin pour dynamiser la génération de leads et conclure des ventes, alors donnez-leur l’outil et regardez-les se développer.

Un CRM pourrait être la clé de la croissance de votre entreprise

Les CRM peuvent garantir que votre entreprise continue de croître, probablement à un rythme plus rapide. Ils vous aideront à maintenir vos marges, à générer des ventes constantes et à tirer le meilleur parti de vos équipes marketing et commerciales. Ce logiciel pourrait changer la donne pour votre entreprise, alors pensez à mettre en œuvre un CRM dès maintenant.