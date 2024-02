Quand vous pensez aux vêtements en polyester, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? Rien de bon, non ? Malgré ses connotations négatives, le polyester reste la fibre la plus utilisée au monde.

Vérifiez votre placard. Je parie que vous trouverez du polyester. Vêtements de sport, parkas, coupe-vent, chaussettes et sous-vêtements, chemises en tricot décontractées et chemisiers habillés : nous possédons tous des vêtements en polyester et nous devons tous les laver. Mais quelle est la meilleure façon ?

J’ai parlé à Morgan LaLonde, responsable de la marque de blanchisserie chez Whirlpool, pour apprendre les meilleures pratiques d’un expert.

Comment laver le polyester

Le polyester est très résistant et vous pouvez généralement jeter les vêtements en polyester dans la machine à laver, mais pas toujours.

Le premier conseil de LaLonde : Vérifiez l’étiquette. Le fabricant vous expliquera comment conserver votre vêtement en polyester en parfait état. Deuxième? Éloignez-vous de la chaleur.

« Le polyester est un matériau synthétique et une chaleur élevée peut briser les fibres du polyester et endommager les vêtements », explique LaLonde. « C’est pourquoi il est important d’utiliser de l’eau tiède ou froide et d’opter pour un détergent doux. »

La chaleur n’est pas seulement mauvaise pour vos vêtements. Lorsque les fibres se décomposent, elles finissent dans nos cours d’eau sous forme de déchets microplastiques.

Voici comment laver correctement vos vêtements en polyester en machine et à la main.

Lavage en machine

«Le polyester est un matériau durable qui peut facilement être lavé en machine», explique LaLonde. Certains vêtements en polyester peuvent être lavés au réglage Normal, mais d’autres peuvent nécessiter un pressing délicat ou permanent. Et bien sûr, utilisez de l’eau tiède ou froide.

Séparez vos vêtements : Les tissus tiennent plus longtemps si vous lavez comme avec des choses semblables. Alors ne lavez pas vos jeans avec vos vêtements délicats. Prétraiter les taches : Le polyester est naturellement résistant aux taches, mais s’il y en a qui parviennent à se faufiler, prétraitez-le avec du vinaigre ou un produit commercial. Réglez le cycle et la température : Encore une fois, c’est froid ou chaud. Évitez la chaleur excessive pour les raisons décrites ci-dessus.

Ajouter du détergent : Choisissez-en un doux et n’en utilisez pas trop. Une charge complète n’a besoin que de deux cuillères à soupe de détergent liquide. Retirer rapidement: Le polyester est naturellement infroissable, mais pourquoi prendre le risque ?

Conseil de pro : Si votre machine propose un réglage de lavage à la main, ce n’est pas la même chose que le lavage manuel des mains, selon LaLonde. Mais cela peut être une solution pour de nombreux objets délicats. Lavage à la main, cycles doux ou délicats « utilisez des vitesses d’agitation ou de culbutage faibles, ainsi que de l’eau froide, pour un nettoyage en douceur et une réduction du froissement », dit-elle. Pendant que vous y êtes, découvrez ce que signifie la permanente sur un sèche-linge.

Lavage des mains

Si votre chemise ou votre pantalon en polyester indique « lavage à la main uniquement » ou si vous préférez simplement laver à la main vos vêtements délicats et soyeux, voici le guide étape par étape de LaLonde pour le lavage du polyester à la main. Ne vous inquiétez pas, cela ne demande pas trop de travail. Et cela épargnera à vos vêtements lavables à la main la dureté du lavage en machine.

Remplissez un évier ou une baignoire propre avec de l’eau froide et une petite quantité de détergent doux. Remuez l’eau avec vos mains jusqu’à obtenir de la mousse. Prétraitez le vêtement si nécessaire. Trempez les vêtements dans l’eau savonneuse et mélangez-les lentement. Videz l’évier et remplissez-le d’eau froide et propre. Plongez le vêtement dans l’eau douce plusieurs fois jusqu’à ce que tout le savon ait disparu.

Comment sécher le polyester

Vous avez donc une chemise en polyester trempée, toute propre et rincée. Maintenant quoi? «(R)enlevez l’excès d’eau avant de suspendre ou de sécher à plat», explique LaLonde.

Prenez une serviette propre (taille du bain ou plus), ouvrez-la et étalez-la à plat. Placez le vêtement mouillé sur la serviette sèche et enroulez-le dans la serviette en pressant doucement au fur et à mesure. « Continuez ce processus jusqu’à ce que le vêtement ne goutte plus d’eau », explique LaLonde. Ensuite, suspendez ou posez à plat pour sécher.

Il est généralement également possible de mettre du polyester dans la sécheuse. « Semblable au cycle de lavage, nous recommandons une chaleur plus faible lors du séchage des vêtements en polyester pour éviter le rétrécissement ou la détresse », explique LaLonde. Garder la chaleur à niveau moyen ou bas peut garder les fibres de l’article intactes.