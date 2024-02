Vous devriez utiliser un bidet au lieu du papier toilette

En 2020, poussées par la panique du public et la pénurie pandémique de papier toilette, les ventes de bidets ont bondi aux États-Unis. Depuis lors, l’intérêt pour les bidets a diminué. Cependant, les bidets restent l’un des meilleurs choix de maison que vous puissiez faire pour votre santé, votre portefeuille et la planète.

Voici pourquoi vous devriez investir dans un bidet, de son assainissement supérieur à son impact environnemental positif.

Les bidets sont plus propres que le papier toilette

Une étude de 2022 a comparé la contamination microbienne sur les mains de 32 étudiants en soins infirmiers qui utilisaient un bidet et du papier toilette. Elle a révélé que les étudiants qui utilisaient du papier toilette avaient entre 39 000 et 77 000 types de bactéries sur les mains. Lorsque les étudiants utilisaient un bidet, seuls 4 000 à 11 000 microbes étaient découverts, soit environ dix fois moins.

Le Dr Christine Lee, gastro-entérologue, aborde la propreté des bidets dans une interview avec la Cleveland Clinic. L’utilisation d’un bidet, dit-elle, réduit le risque d’avoir des matières fécales sur vos mains ou vos ongles. « Une bonne hygiène du lavage des mains est nécessaire pour éviter la propagation des germes – et c’est particulièrement vrai après s’être essuyé », dit-elle.

Malheureusement, un Américain sur quatre ne se lave pas les mains régulièrement, selon un rapport de 2020 des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les bidets sont moins chers que le papier toilette

Professeur25/Getty Images

Selon Statista.com, Les Américains ont dépensé en moyenne 114 dollars en papier toilette et en essuie-tout en 2022. En revanche, les bidets peuvent coûter aussi peu que 50 dollars et durer des années. Bien que vous puissiez dépenser des centaines de dollars pour un bidet, comme les modèles de luxe de Toto, d’autres sociétés comme Tushy produisent des versions durables avec des critiques positives pour seulement 100 $.

Les bidets sont plus doux pour la peau que le papier toilette

Lee affirme que les bidets favorisent généralement mieux la santé de la peau que le papier toilette. En effet, le papier toilette peut provoquer des frottements, des coupures ou des abrasions, qui ne posent pas de problème avec les bidets. De plus, les bidets sont généralement plus confortables pour toute personne souffrant d’hémorroïdes ou de fissures anales.

Les bidets sont (généralement) plus écologiques que le papier toilette

Selon le Washington Post, l’Américain typique utilise environ 24 rouleaux de papier toilette par an. Mais un porte-parole du fabricant de papier toilette Georgia-Pacific a déclaré Aujourd’hui.com un ménage américain moyen utilise plus de 400 rouleaux par an.

Cette utilisation nécessite l’abattage de millions d’arbres dans l’hémisphère Nord, dont beaucoup proviennent de forêts anciennes. Chaque rouleau nécessite des gallons d’eau, selon Science populaire. En comparaison, les bidets « n’utilisent qu’un huitième de gallon par éclaboussure ». Science populaire dit.

Dans cette optique, les bidets sont généralement un choix beaucoup plus écologique que le papier toilette.

Comment utiliser un bidet de manière responsable

LENblR/Getty Images

Si vous envisagez d’acheter et d’installer un bidet, assurez-vous de suivre ces conseils pour une durabilité et une propreté maximales.

Gardez le bidet propre

« Si des bactéries ou des particules virales pénètrent dans le réservoir d’eau ou sur la buse, toute personne utilisant (le bidet) peut être exposée », explique Lee. « Ne touchez pas le bout de la buse à votre corps et suivez le manuel du fabricant. Garder le bidet propre et correctement entretenu est la clé.

Utiliser correctement le bidet

En plus de garder la buse éloignée de votre peau, Lee suggère de vérifier votre chauffe-eau avant utilisation. « Si le chauffe-eau fonctionne mal, l’eau pourrait produire de l’eau bouillante ou incroyablement froide », dit-elle.

Réduisez votre utilisation de TP

Cela peut paraître évident, mais si vous utilisez un bidet et papier toilette, vous augmentez considérablement votre empreinte carbone. Si nécessaire, utilisez juste un ou deux carrés de papier toilette pour vous sécher.

N’utilisez jamais de lingettes jetables

Le terme « lingettes jetables » est un terme inapproprié ; ils bouchent en effet les canalisations et entraînent des débordements. Ces débordements se transforment en d’horribles « fatbergs », ou gouttes géantes de déchets qui contaminent nos eaux. N’utilisez jamais ces lingettes et évitez également de rincer les produits d’hygiène menstruelle.

N’achetez pas de bidet en cas de sécheresse

Andrea Hicks, professeur de génie civil et environnemental à l’Université du Wisconsin, raconte Science populaire iSi vous vivez dans une région où la consommation d’eau est limitée, il est « probablement plus sage de s’en tenir au papier toilette ».

Le dernier mot

Si vous pensez pouvoir suivre toutes ces directives, vous êtes un excellent candidat pour acheter un bidet. Vos fesses, votre portefeuille et la planète vous remercieront !