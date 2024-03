Pourquoi laisser couler votre robinet empêche-t-il les tuyaux de geler ?

En général, on ne considère pas la côte centrale de la Californie, où je vis, comme un endroit où les canalisations gèlent. Mais cela arrive de temps en temps, et cela surprend généralement les gens (comme moi !). Les conduites d’irrigation non isolées sont les plus vulnérables car elles sont exposées aux éléments.

La situation dans la vallée de San Luis, au Colorado, où j’ai loué une petite maison il y a plusieurs années, est différente. Les températures nocturnes peuvent descendre jusqu’à -30 degrés en hiver. Les constructeurs prennent soin d’isoler chaque pied de la conduite d’eau d’une maison. Mais à ces températures, même les tuyaux isolés peuvent geler.

Certains voisins serviables m’ont suggéré de laisser couler au moins un robinet de la maison la nuit. Mais est-ce une bonne idée ? Et est-ce que ça marche réellement ?

Oui et oui. Lisez la suite pour savoir pourquoi.

Pourquoi laisser couler un robinet empêche-t-il les tuyaux de geler ?

Parce que l’eau en mouvement est moins sujette au gel. C’est pourquoi les cours d’eau ne gèlent généralement pas en hiver, contrairement aux lacs et aux étangs.

L’eau est la seule substance non métallique connue qui se dilate lorsqu’elle gèle. L’eau gelée est un problème dans votre plomberie car elle peut séparer les tuyaux en cuivre, en PVC et en CPVC au niveau des joints et même les rompre complètement. Le PEX est suffisamment flexible pour résister à l’éclatement, c’est pourquoi il devient progressivement le matériau par défaut pour les conduites d’eau résidentielles.

Les conduites d’eau sont toujours pleines, c’est pourquoi vous obtenez de l’eau instantanément chaque fois que vous ouvrez un robinet. Quand tous les robinets sont fermés et que l’eau ne bouge plus, elle stagne. Et l’eau stagnante est plus susceptible de geler que l’eau courante.

Un robinet qui goutte permet à l’eau de s’écouler juste assez pour éviter qu’elle ne stagne dans vos canalisations. Si de l’eau gèle, le robinet ouvert lui donne un endroit où aller lorsqu’elle dégèle, soulageant ainsi la pression sur le reste du système.

Laisser couler un robinet empêche-t-il les tuyaux de geler ?

Habituellement, mais pas toujours. Vos chances de réussite dans des endroits comme la côte californienne, où la température descend rarement en dessous de 25 degrés, sont presque garanties.

Cependant, lors d’une nuit glaciale d’hiver au Colorado ou au Minnesota, une petite goutte d’eau peut ne pas suffire. S’il fait vraiment froid, il faudra peut-être un jet constant de la largeur d’un crayon pour maintenir un débit suffisant pour éviter le gel. C’est évidemment du gaspillage, et il existe de meilleures façons de protéger vos canalisations.

Tout d’abord, les conduites d’eau dans les climats extrêmes doivent être situées à l’intérieur ou sous terre où elles peuvent bénéficier de la chaleur ambiante. Lorsque les tuyaux sont enterrés, ils doivent être à six pouces sous la ligne de gel, qui varie d’une région à l’autre, et à au moins 12 pouces sous la surface, selon le code du bâtiment. Les tuyaux intérieurs longeant un mur extérieur doivent être enveloppés d’un isolant pour tuyaux.

Les tuyaux exposés doivent être protégés avec un câble chauffant, car l’isolation des tuyaux en elle-même n’empêchera pas le gel. Cependant, si l’isolation des tuyaux est tout ce que vous avez et que les températures ne sont pas trop extrêmes, laisser le robinet couler peut certainement aider.

Quelle quantité d’eau doit s’écouler pour empêcher les tuyaux de geler ?

Cela ne prend pas grand chose. Une goutte toutes les quelques secondes suffit généralement. Si vous obtenez votre eau d’un système municipal, un petit goutte-à-goutte comme celui-ci ne devrait pas coûter plus de quelques centimes par nuit. Mais cela reste du gaspillage, alors vous voudrez peut-être récupérer l’eau dans un seau pour pouvoir l’utiliser plus tard.

Il est important de se rappeler de laisser le froid l’eau goutte à goutte, pas l’eau chaude. La conduite d’eau froide est celle qui risque le plus de geler.

La meilleure façon de protéger tous les tuyaux du système est de faire couler le robinet le plus loin de la source d’eau. Si vous essayez de protéger les tuyaux qui traversent le grenier, le sous-sol ou toute autre zone non protégée, cela ne fait pas de mal de faire couler le robinet le plus proche de ces tuyaux également. Si vous avez un évier au sous-sol, l’égouttement devrait s’occuper de toute la maison.

Toute personne possédant des conduites d’eau extérieures doit les vidanger avant le début de l’hiver et les laisser vides jusqu’au printemps. Si vous avez des robinets extérieurs sur le côté de la maison et que vous ne pouvez pas les vidanger car ils sont raccordés au réseau d’eau principal, remplacez-les par des robinets antigel. Ceux-ci sont dotés de longs tubes qui pénètrent à l’intérieur de la maison pour se connecter à des canalisations à l’abri du froid et se vident automatiquement.