Comment créer (et gagner de l’argent avec) un concert secondaire pour bricoleur

Avez-vous toujours aimé travailler de vos mains ? Savez-vous comment réparer la plupart des choses dans la maison ? Si tel est le cas, envisagez de gagner de l’argent supplémentaire avec un travail parallèle de bricoleur.

Si vous n’y avez jamais pensé auparavant ou si vous ne savez tout simplement pas par où commencer, ce guide est fait pour vous. À la fin, vous saurez si une activité de bricoleur vous convient et comment développer votre entreprise.

Avantages et inconvénients

Être bricoleur nécessite un ensemble spécifique de compétences et de caractéristiques ainsi que de nombreux avantages et inconvénients. Comprendre cet équilibre et être sûr de votre offre peut faire la différence entre le succès et l’échec de votre travail parallèle.

Avantages

Vous définissez votre propre horaire, en travaillant autant ou aussi peu que vous le souhaitez.

Vous choisissez les services que vous proposez, vous pouvez donc être aussi généralistes ou spécialisés que vous le souhaitez.

En travaillant avec vos mains, vous êtes physiquement actif.

Interaction régulière avec les gens.

Faibles frais généraux sans avoir besoin d’employés, d’espace de bureau ou de publicité coûteuse.

Coûts de démarrage minimes, surtout si vous disposez déjà des outils et du savoir-faire.

Grand potentiel de croissance et d’expansion, avec la possibilité de travailler à temps plein, d’investir dans des certifications professionnelles pour augmenter le potentiel de revenus ou même d’obtenir une licence d’entrepreneur.

Les services de bricoleur sont très demandés dans la plupart des régions – il y a probablement du travail qui vous attend.

Potentiel de profit élevé. Vous pouvez gagner plus de 100 $ de l’heure pour certains services.

Déductions fiscales pour les outils que vous achetez, les frais de carburant et d’entretien de votre véhicule de travail, la publicité et le coût de toute licence ou assurance spéciale.

Les inconvénients



Vous devez être en bonne forme physique.

Les introvertis peuvent être mal à l’aise lorsqu’ils interagissent régulièrement avec des clients.

Les négociations tarifaires avec les clients peuvent être inconfortables, surtout si ces clients sont des amis ou des membres de la famille.

Base de connaissances approfondie en matière de rénovation domiciliaire nécessaire, en fonction des services que vous envisagez d’offrir.

Peut nécessiter une solide collection d’outils, en fonction des services offerts.

Certains emplois sont saisonniers.

Votre état peut exiger une assurance responsabilité civile, certaines certifications et/ou une licence d’entrepreneur pour offrir certains services.

Les impôts sur le travail indépendant sont élevés (15,3 %) et vous devez produire une déclaration de revenus si votre entreprise gagne plus de 400 $ par an.

Compétences de bricoleur les mieux notées

Cela peut être divisé en deux catégories : les compétences rentables et celles qui sont demandées.

Les emplois les plus rentables nécessitent des compétences spécialisées. Moins il y a de personnes capables de faire le travail, plus vous pouvez facturer cher. Cependant, selon Ariel Rothbard de TaskRabbit, un marché en ligne qui met en relation les bricoleurs et autres travailleurs indépendants avec la demande locale, les emplois de bricoleur les plus demandés en 2020 nécessitaient des compétences plus générales : réparations mineures à la maison, travaux de jardinage et enlèvement des déchets de jardin, et montage de tout. des téléviseurs aux ventilateurs de plafond.

Le point idéal, selon Allan Lee de The Handyman Journey, réside dans les emplois qui nécessitent certaines compétences spécialisées (comme la plomberie et l’électricité) mais qui restent relativement faciles à réaliser. Pensez à réparer et remplacer les toilettes et les robinets, à déboucher les éviers et les drains et à remplacer les ventilateurs de plafond, les luminaires et les prises électriques.

Robert Weisberg, propriétaire de Home Medic Handyman, conseille d’offrir un peu des deux, pour assurer le travail et la trésorerie. Weisberg dit qu’il pourrait passer ses journées à changer de ventilateurs de plafond et de plafonniers. Cependant, il est un technicien CVC certifié et peut donc également travailler sur les climatiseurs – un service spécialisé et donc beaucoup plus rentable, mais peu demandé dans sa région.

Déterminez vos offres de bricoleur

Pour créer votre combinaison idéale d’offres, dressez d’abord une liste de tout ce que vous savez faire. Pouvez-vous accrocher des photos ? Installer des ventilateurs de plafond ? Monter un téléviseur ? Croisez ces compétences fondamentales avec celles mentionnées dans d’autres annonces de bricoleurs locaux, en supposant qu’elles n’occuperaient pas un espace publicitaire précieux si elles n’étaient pas demandées. Celles-ci représentent les offres de services de base les plus susceptibles de vous apporter un travail cohérent.

« Même si vous souhaitez inclure vos compétences les plus rentables, veillez à ne pas trop vous éloigner de vos compétences existantes à la recherche de profits plus élevés », explique Weisberg. « N’acceptez jamais un travail qui ne relève pas de vos compétences. Cela vous attirera très rapidement des ennuis.

Et n’ayez pas peur d’expérimenter des offres qui peuvent vous démarquer de la concurrence et répondre aux besoins lucratifs de votre communauté. Weisberg a remarqué qu’aucun des rares prestataires de services pour petits moteurs de sa région n’offre de service mobile, par exemple, et il se prépare donc à combler ce vide.

Exigences en matière de licence et de certification pour bricoleur

Les exigences légales pour une entreprise de bricolage à temps partiel sont généralement minimes – l’un des principaux avantages de ce travail parallèle. Cependant, les lois de votre État peuvent exiger une licence et une assurance responsabilité civile avant de pouvoir effectuer certains travaux ou facturer un certain montant par travail.

Certains États vous autorisent à effectuer la plupart des services tant que le projet ne dépasse pas un certain montant. D’autres exigent des certifications professionnelles pour effectuer des travaux de plomberie, d’électricité ou de CVC. Quelques États vous permettront de construire une maison entière sans permis.

Pour connaître les exigences en matière de bricoleur de votre état, commencez par une recherche Google. Par exemple : « lois sur les entrepreneurs dans (votre état) », « lois sur les bricoleurs dans (votre état) ou « conseil des entrepreneurs (de votre état) ». Vous souhaiterez peut-être également contacter un avocat. Même si cela peut coûter cher, obtenir une réponse définitive d’un professionnel pourrait permettre d’économiser beaucoup d’amendes et de frais juridiques à l’avenir.

Évaluez correctement vos services de bricoleur

Après avoir déterminé les services que vous allez proposer, l’étape suivante consiste à déterminer comment tarifer correctement ces services.

Dan Perry de Handyman Startup recommande la méthode « Cost Based Pricing », qui détermine votre taux horaire en divisant la somme de vos frais généraux par vos heures facturables. Vos dépenses doivent inclure tous vos frais de subsistance (loyer ou paiement hypothécaire, factures de services publics, factures d’épicerie, etc.), les dépenses professionnelles (assurance, outils, publicité, etc.) et les taxes.

Lorsque vous divisez ce montant par vos heures facturables, gardez à l’esprit qu’environ un quart de votre temps sera consacré à des heures non facturables, comme l’estimation, la facturation, le temps de déplacement et la publicité. Ainsi, si vous envisagez de travailler 40 heures par semaine, environ 10 d’entre elles ne seront pas facturables.

Le chiffre que vous obtenez est le le minimum taux horaire que vous devez facturer pour faire face aux dépenses, et Allen Lee recommande d’ajouter 20 pour cent à ce chiffre pour assurer la rentabilité. Vous devriez également envisager d’augmenter votre tarif pour les emplois qui nécessitent des compétences spécialisées, comme les travaux de plomberie, d’électricité et de CVC. Pour savoir si ce tarif est raisonnable, recherchez quels autres services de bricoleur facturent dans votre région.

Premiers pas vers vos premiers clients

Bien qu’être en demande soit un énorme avantage d’un travail parallèle de bricoleur, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les clients apparaissent comme par magie. Voici trois façons simples et efficaces d’attirer vos premiers clients :

Annonces en ligne. Inscrire votre entreprise sur des sites de petites annonces et des annuaires d’entreprises comme Craigslist, TaskRabbit, Angie’s List, Google My Business, Nextdoor et Yelp est un excellent moyen de présenter gratuitement votre service à un large public. Weisberg a décroché ses premiers clients via Craigslist, qui a alimenté son entreprise pendant des années sans efforts de marketing supplémentaires.

Inscrire votre entreprise sur des sites de petites annonces et des annuaires d’entreprises comme Craigslist, TaskRabbit, Angie’s List, Google My Business, Nextdoor et Yelp est un excellent moyen de présenter gratuitement votre service à un large public. Weisberg a décroché ses premiers clients via Craigslist, qui a alimenté son entreprise pendant des années sans efforts de marketing supplémentaires. Famille et amis. Après tout, ils savent probablement à quel point vous êtes pratique, et les recommandations de bouche à oreille sont l’une des meilleures tactiques de marketing. Vous pouvez même leur demander de vous remettre vos cartes de visite.

Après tout, ils savent probablement à quel point vous êtes pratique, et les recommandations de bouche à oreille sont l’une des meilleures tactiques de marketing. Vous pouvez même leur demander de vous remettre vos cartes de visite. Dépliants suspendus. Accrocher des dépliants dans les entreprises locales (comme les quincailleries, les magasins dotés de tableaux d’affichage communautaires et les centres communautaires) peut être un moyen efficace et abordable de promouvoir vos services auprès de votre communauté locale. Vous pouvez concevoir vos dépliants avec un programme comme Canva et les imprimer vous-même, ou vous pouvez les concevoir et les commander à partir d’un service comme VistaPrint.

Offrez à vos premiers clients la meilleure expérience de service client possible en effectuant un excellent travail, en conservant une attitude professionnelle et en gardant une attitude amicale tout au long du travail. S’ils sont satisfaits de votre travail, ils vous considéreront probablement pour de futurs projets, vous recommanderont à leurs amis et à leur famille et laisseront des avis positifs sur votre entreprise.

« Si vous n’êtes pas poli, ils vous le feront savoir dans l’avis – et les avis sont essentiels pour les affaires futures », explique Weisberg.

Robert Stam de SEO Mandarin est d’accord. « La clé est de faire un effort supplémentaire et de se concentrer sur le service client, dit-il. « Amenez les gens à dire du bien de vous, et davantage de travail viendra. »

Regarder vers l’avant

Une fois que vous avez généré des revenus auprès de vos premiers clients, envisagez d’étendre vos efforts de marketing. Certaines premières étapes simples et intelligentes incluent la création d’un site Web, la création de cartes de visite et l’utilisation d’un service payant de génération de leads, tel que Thumbtack Pro. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur, créez un logo professionnel à utiliser sur des cartes, des vêtements et votre véhicule de travail.