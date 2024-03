Comment calculer le coût de nettoyage des conduits d’air

Lorsque vous faites appel à un professionnel pour le nettoyage des conduits d’air, quelqu’un viendra chez vous avec un puissant aspirateur monté sur camion. Cela devrait être votre premier indice : ce n’est pas un travail que vous auriez pu faire vous-même.

Le système d’aspiration de ce professionnel représente un investissement si important que la fourchette moyenne nationale des coûts de nettoyage des conduits – entre 450 $ et 1 000 $ – ne semble pas déraisonnable. Mais c’est de l’argent que vous n’aurez peut-être pas à dépenser.

Des études menées par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) et la Société canadienne d’hypothèques et de logement montrent que le nettoyage régulier des conduits a un effet bénéfique minime sur la qualité de l’air intérieur. En soulevant de la poussière non dérangée, cela peut en fait aggraver la situation. L’EPA recommande de nettoyer les conduits uniquement dans trois cas spécifiques :

L’accumulation de poussière est excessive et circule visiblement dans les registres, ou interfère avec le fonctionnement du système CVC. Cette accumulation peut être due à des années de négligence, mais elle peut également se produire après un récent projet de rénovation.

Il y a une croissance importante de moisissures dans les conduits. Vous pouvez le voir sur ou autour des registres ou, si vous regardez à l’intérieur avec une lampe de poche, sur les parois des conduits.

Vous avez une infestation de rongeurs ou autre vermine.

Dans tous ces cas, seuls les professionnels peuvent faire le travail correctement. Et vous aurez peut-être encore du travail à faire avant leur arrivée.

Si vous avez un problème de moisissure, vous devrez vous attaquer à l’humidité qui l’alimente. Cela peut nécessiter une isolation supplémentaire autour des conduits. En cas d’infestation, vous devrez d’abord engager un exterminateur. Ces services coûtent plus cher.

Facteurs de coût du nettoyage des conduits d’air

La manière la plus précise de déterminer le coût du nettoyage des conduits – le nombre de pieds linéaires de conduit – est généralement impossible à mesurer, les professionnels le font donc de deux autres manières. La première consiste à évaluer le travail en fonction de la superficie en pieds carrés de la maison. L’autre? Compter le nombre de bouches d’aération.

Tarifs au mètre carré

Le coût moyen par pied carré pour le nettoyage des conduits est de 0,20 $ à 0,40 $. En utilisant cette norme, une maison de 1 200 pieds carrés pourrait coûter entre 240 $ et 500 $, tandis qu’une maison de 3 000 pieds carrés pourrait coûter entre 600 $ et 1 200 $.

Lors de la tarification de cette façon, les nettoyeurs incluent généralement les registres et l’intérieur des conduits eux-mêmes, ainsi que le système de traitement de l’air et d’autres composants CVC. Il est cependant important de vérifier d’abord. Certains nettoyeurs peuvent proposer un prix au pied carré bas qui n’inclut pas ces extras, et votre facture peut être plus élevée que prévu. Découvrez ici le coût du ménage.

Tarification par évents

La moyenne est de 25 $ à 50 $ pour les évents d’alimentation et de 40 $ à 75 $ pour les évents de retour. En utilisant cette norme, le devis moyen pour une petite maison avec seulement huit bouches d’aération est à peu près le même que pour une maison de 1 200 pieds carrés. maison et une grande maison avec 20 bouches d’aération à peu près la même chose qu’une maison de 3 000 pieds carrés. maison.

Méfiez-vous des entreprises qui vous donnent une estimation basse basée sur cette norme, car certaines ajouteront un forfait supplémentaire pour toute la maison.

Questions à poser aux pros

Avant d’embaucher un entrepreneur pour quoi que ce soit, renseignez-vous sur ses qualifications, ses licences et son assurance. Il est important d’avoir une preuve d’assurance afin de ne pas être responsable en cas de problème. Demandez également depuis combien de temps un entrepreneur est en activité et assurez-vous d’obtenir une liste de références que vous pouvez contacter par téléphone, SMS ou e-mail.

Les questions plus spécifiques pour les nettoyeurs de conduits comprennent :

Quels produits chimiques utilisez-vous ? Obtenez une liste et recherchez-les pour vous assurer qu’ils sont en sécurité.

Combien facturez-vous pour des réparations mineures, comme le colmatage de joints qui fuient ?

Comment contrôlerez-vous la poussière pendant le nettoyage ? Une entreprise fiable recouvre le sol de toiles de protection et protège le mur et les garnitures avec des protections en plastique.

Vous conformez-vous aux normes de nettoyage établies par l’EPA ou la National Air Duct Cleaners Association (NADCA) ? L’EPA ne fournit pas de certification, contrairement à la NADCA. Votre meilleur pari pour un travail de qualité est de rechercher une entreprise de nettoyage certifiée NADCA.

Fournissez-vous une inspection visuelle une fois les travaux terminés ? Une entreprise réputée produit des images pour garantir son travail.

Puis-je faire moi-même le nettoyage des conduits d’air ?

Non. Pour effectuer un nettoyage des conduits dans toute la maison selon les normes NADCA, vous devez mettre l’ensemble du système sous pression négative. Cela nécessite un gros aspirateur monté sur camion, ce que vous – ou la plupart des propriétaires – n’êtes pas susceptible d’avoir.

Cependant, vous pouvez toujours conserver vos conduits en bon état et éviter complètement un nettoyage professionnel. Essayez ce programme de nettoyage simple à faire soi-même avec un aspirateur, une brosse de nettoyage pour évent de sécheuse et des serviettes en papier :

Retirez les couvercles de ventilation et lavez-les. Essuyez la saleté de chaque ouverture d’aération avec une serviette en papier humide.

Brossez l’intérieur des conduits avec la brosse d’aération de la sécheuse. Tapotez sur les côtés des conduits avec la brosse pour décoller la poussière.

Avec la brosse de l’aspirateur, aspirez la poussière à l’intérieur de chaque passage. Atteignez le tuyau dans le conduit aussi loin que possible.

Changez régulièrement vos filtres à air.