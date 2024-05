Pourquoi devriez-vous envisager de rendre votre maison floue sur Google Maps

Avez-vous déjà recherché l'adresse de votre domicile sur Google Maps ? Si tel est le cas, vous connaissez probablement le sentiment étrange de savoir que d'autres personnes peuvent trouver si rapidement une photo de près de votre maison. Vous n'êtes pas seul si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée d'avoir votre maison sur Google Maps. Il existe des problèmes de sécurité et de sûreté à domicile associés à l’affichage d’images de votre maison sur la plate-forme.

Heureusement, il existe un correctif qui peut vous aider. En décidant de brouiller votre maison sur Google Maps, vous pouvez vous assurer que vous et votre famille bénéficiez de l'intimité que vous méritez.

Pourquoi devriez-vous flouter votre maison sur Google Maps ?

La confidentialité est l'une des raisons pour lesquelles c'est une bonne idée de brouiller votre maison sur Google Maps. La principale raison pour laquelle il est judicieux de le faire est que les cambrioleurs ou les harceleurs peuvent rapidement vérifier votre maison en ligne et tracer un chemin pour y entrer. Étant donné que Google Maps offre un aperçu approfondi de votre maison, il est facile pour les gens de comprendre l'agencement de votre maison et de comprendre comment ils pourraient violer votre vie privée et entrer dans votre maison.

C’est pourquoi de nombreuses familles décident de brouiller leur maison sur Google Maps pour des raisons de sécurité. Si vous avez des enfants, il est particulièrement important d'assurer la sécurité de votre maison, car vous ne voulez pas que des criminels entrent dans votre maison lorsque vos enfants sont à la maison. Vous pouvez également supprimer votre maison de Google Maps si vous avez beaucoup d’objets de valeur ou d’antiquités à l’intérieur.

Peu importe qui ou ce que vous essayez de protéger, supprimer l'image de votre maison de Google Maps est une bonne idée pour des raisons de confidentialité et peut fournir un plus grand sentiment de sécurité.

Comment flouter votre maison sur Google Maps

Maintenant que vous savez pourquoi décider de brouiller la maison sur Google Maps est une sage décision, discutons de la façon dont vous pouvez y remédier. Ne t'inquiète pas; ce n'est pas trop difficile.

Ouvrez Google Maps sur votre ordinateur, pas sur votre smartphone. Malheureusement, ce processus ne fonctionne pas sur les applications pour smartphone et peut être fastidieux à réaliser via un navigateur de site Web sur votre téléphone, alors assurez-vous d'utiliser un ordinateur portable ou de bureau. Recherchez votre adresse personnelle. Une photo de votre maison apparaîtra très probablement. Cliquez sur cette image. De là, vous devriez voir la vue sur la rue de votre adresse personnelle. Cliquez sur « Signaler un problème ». Vous le trouverez dans le coin inférieur droit de l’écran. Sélectionnez ce que vous souhaitez que Google floute. Une case rouge et noire devrait apparaître sur votre écran, alors assurez-vous que tout ce que vous ne souhaitez pas apparaître rentre dans cette case. Incluez votre maison et tout ce dont vous ne voulez pas sur Internet, comme un garage détaché. Vous pouvez utiliser les boutons sur le côté pour zoomer et dézoomer afin de faciliter ce processus. Sélectionnez ce que vous demandez à Google de flouter. Choisissez ce qui s'applique. Google vous demandera également de fournir plus de détails sur ce que contient précisément l'image que vous souhaitez rendre floue. Soyez aussi précis que possible et n'oubliez pas qu'une fois que quelque chose est supprimé, c'est permanent. Entrez votre adresse email et complétez le captcha. Ensuite, soumettez et vous êtes prêt.

Vous devriez voir un e-mail dans votre boîte de réception de Google vous informant qu'il examinera votre demande et vous tiendra au courant lorsqu'elle sera acceptée ou refusée. Google peut également vous envoyer un e-mail pour vous demander plus d'informations, alors vérifiez régulièrement votre boîte de réception pour vous assurer de recevoir toute communication supplémentaire.

Une fois que vous recevrez une mise à jour indiquant que votre demande a été approuvée, vous vous sentirez plus en sécurité en sachant que votre maison n'est pas trouvable sur Google Maps. Pour plus de tranquillité d’esprit, envisagez de mettre en place un système d’alarme domestique DIY pour répondre aux menaces immédiates.