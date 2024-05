L’ONU veut que la construction se décarbonise. Voici comment.

Le zéro net est l’objectif de l’avenir. Construire et exploiter des bâtiments qui compensent la quantité de carbone qu’ils produisent est bien plus qu’un simple buzz ; il est nécessaire de protéger l'environnement dans lequel nous vivons.

Début septembre, les Nations Unies ont publié un rapport traçant la voie vers le zéro net, en mettant l’accent sur la décarbonation du secteur de la construction. Voici à quoi ressemble ce plan et ce qu'il signifie pour les constructeurs.

Les émissions mondiales et l’industrie de la construction

Selon la source, l'industrie mondiale du bâtiment est responsable de jusqu'à 37 pour cent des émissions de dioxyde de carbone liées aux processus. L'industrie produit ce gaz à effet de serre par la construction des bâtiments, la fabrication des matériaux nécessaires et les opérations courantes.

La production et l’utilisation de l’acier, du béton et de l’aluminium sont à elles seules responsables de 23 % des émissions mondiales ! Le verre et la brique sont également des contributeurs majeurs.

Ces émissions, et celles d’autres industries, augmentent rapidement le rythme du changement climatique à travers le monde. L’Environmental Protection Agency (EPA) estime que l’effet de réchauffement dû aux gaz à effet de serre produits par l’homme a augmenté de 45 % entre 1990 et 2019.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’émissions spécifiques à la construction, cette augmentation montre le grave impact de la production illimitée de gaz à effet de serre.

Qu’est-ce que la décarbonisation et pourquoi est-elle importante ?

Anton Petrus/Getty Images

La décarbonisation signifie supprimer ou compenser la production d'émissions de carbone provenant de la fabrication, de la construction ou de l'utilisation de bâtiments, de matériaux, de véhicules et d'autres sources majeures de carbone.

L'ONU estime qu'il est important de décarboner ces facettes de l'industrie du bâtiment pour protéger l'environnement, réduire la croissance des décharges et limiter le réchauffement climatique. Sans ces efforts, certains experts estiment que les super tempêtes, les sécheresses et les vagues de chaleur deviendront plus fréquentes à l’avenir.

Quel est le plan de l'ONU ?

L’ONU estime que le secteur du bâtiment et de la construction peut atteindre une production nette de carbone nulle d’ici 2030.

Son plan pour atteindre cet objectif implique de modifier les réglementations mondiales sur la sélection de matériaux de construction issus de sources durables, d'électrifier les processus de production avec des sources d'énergie renouvelables, d'adopter des codes de construction internationaux et de modifier la façon dont les bâtiments sont utilisés.

Associé à des pratiques déjà populaires (comme les toits et les façades verts), le plan de l'ONU pourrait avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de carbone et le maintien d'un taux de réchauffement climatique durable.

Trois étapes : éviter, modifier et améliorer

Le plan de l’ONU pour réduire les émissions de carbone incorporé comporte trois étapes :

Éviter

Évitez de créer des déchets grâce à une « approche circulaire ». Plutôt que de démolir les structures et de remplir les décharges, ou de les laisser debout et de contribuer à une urbanisation rapide, les constructeurs devraient entreprendre des rénovations intelligentes pour donner aux structures une nouvelle vie et une nouvelle utilité.

Cette approche, associée à l'utilisation de matériaux à plus faible empreinte carbone, générera 50 à 75 % d'émissions en moins, selon l'ONU.

Changement

Le passage à des matériaux de construction issus de sources éthiques et durables peut réduire jusqu’à 40 % de la production d’émissions de carbone dans certaines régions du monde. Cela inclut du bois, du bambou, de la biomasse et d’autres matériaux d’origine biologique provenant davantage de sources éthiques.

L’ONU admet qu’un soutien financier et des réglementations supplémentaires seront nécessaires. Mais les sous-produits fabriqués à partir de copeaux de bois et de sciure de bois issus de l'industrie forestière et des scieries ; tiges, graines et fibres de céréales provenant de l'industrie agricole; et d'autres sources peuvent être transformées en matériaux de biomasse. Ceux-ci améliorent la durabilité et compensent l’empreinte carbone.

Améliorer

L'ONU estime également qu'il est essentiel d'améliorer le processus de fabrication et de production de matériaux qui ne peuvent pas être remplacés. Le béton, l’acier, l’aluminium, le verre et la brique sont considérés comme essentiels à la construction, et il est essentiel d’électrifier leur fabrication avec des sources d’énergie durables.

Il est également important d'augmenter l'utilisation de matériaux réutilisables et recyclables, ainsi que d'adopter ou d'améliorer les codes de construction, les certifications et l'étiquetage mondiaux de ces matériaux. Enfin, il est tout aussi important de sensibiliser les architectes, les concepteurs, les ingénieurs et les constructeurs à la sélection de matériaux durables.

La décarbonisation arrive

Le plan de décarbonisation de l’ONU n’est qu’un plan – ce n’est pas encore une politique. Cependant, connaissant l’importance de réduire la quantité de carbone produite par l’industrie, les constructeurs doivent s’attendre à des changements à l’avenir.

Atteindre le zéro net grâce à des pratiques et une conception de construction plus intelligentes, à la sélection des matériaux et à la réaffectation des bâtiments est certainement une priorité croissante, et l’environnement s’en trouvera meilleur.