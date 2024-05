Le guide du propriétaire sur la climatisation centrale

Tout ce que vous devez savoir sur Central Air

Vous êtes-vous déjà demandé ce que les gens veulent dire exactement lorsqu’ils parlent de climatisation centrale ? Ou peut-être êtes-vous à la recherche d’un nouveau climatiseur central ? Voici les bases de la climatisation centrale et comment choisir un système qui répond à vos besoins.

Comment fonctionne la climatisation centrale ?

Un climatiseur central refroidit en un seul endroit, puis distribue cet air refroidi dans toute la maison à l’aide d’une série de ventilateurs et de conduits. Lorsqu’il est connecté à la chaudière de la maison, le système combiné de chauffage et de climatisation centrale est souvent appelé « air pulsé ».

La climatisation centrale est une alternative aux climatiseurs individuels, tels que les unités de fenêtre ou les mini-splits sans conduits, qui refroidissent uniquement la zone directement autour d'eux.

Types de climatisation centrale

La terminologie du chauffage et de la climatisation peut prêter à confusion, car de nombreux termes signifient des choses différentes pour un professionnel ou un propriétaire. Par exemple, avez-vous remarqué que dans notre définition de la climatisation centrale, nous ne mentionnons pas comment l'air est refroidi ? Les systèmes tels que les refroidisseurs par évaporation et les unités géothermiques refroidissent également l’air en un seul endroit et le pompent dans toute la maison, mais ils ne sont normalement pas considérés comme des climatiseurs centraux.

Ainsi, lorsque nous parlons de climatiseurs centraux, nous envisageons en réalité des systèmes basés sur un réfrigérant qui font circuler l'air intérieur de la maison. Il en existe deux types de base : les unités divisées ou packagées.

Le climatiseur central « classique » est un unité divisée, avec un compresseur et un condenseur à l'extérieur de la maison et les serpentins de l'évaporateur à l'intérieur. Il utilise généralement la même unité de traitement d’air (l’entrée d’air et le ventilateur) que la fournaise. Les unités split constituent la majeure partie des climatiseurs centraux dans les foyers américains.

Unités emballées enfermer l’unité de climatisation et de traitement d’air dans une seule armoire, souvent située à l’extérieur. Ils peuvent également être emballés avec la fournaise ou la thermopompe, ce qui les rend idéaux pour les maisons avec un espace intérieur limité.

Comment choisir un climatiseur central

Les principaux facteurs à considérer lors du choix d’un climatiseur central sont l’efficacité, la fonctionnalité et le dimensionnement.

Efficacité est le moyen le plus simple de mettre un numéro. Tous les climatiseurs ont un taux d’efficacité énergétique saisonnier (SEER). Plus le SEER est élevé, plus l’unité AC est économe en énergie. Les économies exactes que vous réaliserez avec un SEER plus élevé dépendent de votre utilisation et du climat où vous vivez.

Le Fonctionnalité d'un système de climatisation central est en grande partie contrôlée par votre thermostat. Si vous souhaitez un système qui s'intègre à votre smartphone ou à votre assistant vocal virtuel, recherchez un thermostat intelligent. Vous souhaiterez peut-être également envisager des fonctionnalités telles que des capteurs de mouvement ou des capteurs de température à distance. Ceux-ci permettent à votre système CVC de voir votre maison comme une unité complète, plutôt que simplement la pièce où se trouve le thermostat.

Dimensionnement est extrêmement important dans le choix du bon climatiseur, mais c'est aussi le plus compliqué à discuter. Un climatiseur trop petit pour une maison fonctionnera constamment, tandis qu'un appareil trop grand refroidira votre maison trop rapidement et s'éteindra avant d'avoir terminé un cycle complet. Ce « cycle court » ne lui laisse pas le temps d'éliminer l'humidité de l'air. Cette inefficacité rend non seulement la maison plus chaude, mais son fonctionnement est également plus coûteux. (Pour un examen plus approfondi de cette baisse d’efficacité, consultez cette fiche d’information d’Energy Star.)

Un climatiseur parfaitement dimensionné refroidira votre maison à la température souhaitée, puis s'éteindra jusqu'à ce qu'il soit à nouveau nécessaire. Ce cycle complet est la clé pour réduire vos factures d’énergie.

Malheureusement, le dimensionnement est compliqué. Un professionnel effectuera ce qu'on appelle un calcul manuel J pour déterminer la taille AC appropriée pour votre maison. Ce calcul prend en compte la région où vous habitez, la taille de votre maison, l'indice AC SEER, le type d'isolation, le nombre de fenêtres et de portes et l'exposition au soleil.

Il est possible d'évaluer la taille du climatiseur dont vous avez besoin en utilisant la superficie en pieds carrés de votre maison, mais il est essentiel de prendre en compte le climat local. Le mieux est de consulter un installateur CVC près de chez vous.

Coût et installation de l'air central

Les coûts de la climatisation centrale varient en fonction de la taille de la maison et de l’étendue des conduits d’air existants. Les maisons plus anciennes équipées de radiateurs ou de planchers chauffants électriques nécessiteraient des travaux importants, tandis que les maisons équipées de fournaises à air pulsé nécessitent une mise à niveau beaucoup plus simple.

En moyenne, un nouveau climatiseur central coûtera entre 4 000 $ et 7 000 $ installé.

Il est généralement préférable de confier l’installation d’une climatisation centrale à un professionnel agréé. Bien que la climatisation puisse être installée par un bricoleur possédant suffisamment d'expérience, le nombre de compétences requises et le risque d'annulation d'une garantie en raison d'une mauvaise installation signifient qu'il est généralement plus sage de louer le travail.

Garanties et réparations de Central Air

Un nouveau climatiseur central devrait durer environ 20 ans. Sélectionnez donc un fabricant qui garantit son équipement et un installateur qui sera là pour vous aider en cas de problèmes potentiels liés à la mécanique et à l'électronique.

La plupart des systèmes de climatisation centraux nécessitent relativement peu d’entretien. L’élément d’entretien le plus simple et le plus important consiste à changer le filtre si nécessaire. Un filtre durera de un à six mois, selon le type de filtre et si vous avez une maison remplie d'animaux domestiques ou si vous êtes sensible aux allergies.

Les autres travaux d'entretien comprennent le nettoyage de l'unité extérieure et du système de conduits intérieurs, si nécessaire. Attendez-vous à payer entre 150 et 200 dollars par an pour l'entretien et les réparations, à moins que vous ne choisissiez de faire le travail vous-même.